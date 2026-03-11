Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Двигатель — как дорогой гаджет: почему ремонт современных моторов стал разорительным

Авто

Ремонт современных двигателей превратился в настоящее испытание для мастеров и кошельков автовладельцев. Если раньше капиталку мотора делали на коленке с минимальным набором инструментов, то теперь без ноутбука, сканера и спецоборудования не обойтись. Технологии усложнили конструкцию, сделав детали дороже и сложнее в замене.

Механик наливает масло в двигатель машины
Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик наливает масло в двигатель машины

Классические моторы позволяли расточить блок, заменить поршни и собрать все заново. Сегодня турбины, фазовращатели и системы впрыска требуют прецизионной работы. Стоимость растет из-за отсутствия ремонтных размеров, необходимости гильзовки и дорогих оригинальных запчастей.

В результате даже мелкий ремонт обходится в суммы, сравнимые с покупкой б/у автомобиля. Разбираемся, почему так произошло и как это влияет на рынок обслуживания.

Почему классические моторы чинили проще

В старых автомобилях капремонт сводился к расточке цилиндров, шлифовке коленвала и замене поршневой. Блок из чугуна выдерживал несколько ремонтов, а детали имели стандартные ремонтные размеры. Мастера справлялись без электроники.

Такие моторы служили сотни тысяч километров, а ремонт обходился недорого. Сегодня надежные двигатели с большим ресурсом — редкость, как отмечают эксперты в обзоре миллионников.

Простота конструкции позволяла работать в гараже, без импорта запчастей.

Новые технологии усложнили двигатель

Современные моторы оснащены турбинами, системами изменения фаз газораспределения и балансирными валами. Это повышает мощность и экономию, но усложняет диагностику и разборку.

Классический мотор Современный мотор
Чугунный блок, расточка Алюминий с напылением, гильзовка
Механический впрыск Неотрицательный впрыск, турбина
Ремонт на месте Сканер и специнструмент

Эти изменения требуют квалифицированных мастеров и увеличивают время работ.

"Современные двигатели не терпят грубого подхода, каждый узел — высокоточная сборка", — рассказал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Проблемы с деталями и их размерами

Производители отказались от ремонтных размеров. Износ цилиндров требует гильзовки алюминиевого блока или замены всего агрегата. Тонкостенные покрытия не поддаются расточке.

Неоригинальные детали часто не подходят, что приводит к повторным поломкам. Маловязкое масло ускоряет износ, как показывают случаи.

Головка блока и сопутствующие системы

ГБЦ теперь с интегрированными коллекторами, фазовращателями и гидрокомпенсаторами. Притирка клапанов — редкость, чаще полная замена.

Керамические вставки и сложная конструкция делают локальный ремонт невозможным. Стоимость новой ГБЦ — десятки тысяч рублей.

"При повреждении зеркала цилиндра блок часто меняют целиком", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Системы питания, впуск и выпуск

Катализаторы, сажевые фильтры и форсунки впрыска меняются целиком. LSPI разрушает поршни на холостом ходу.

Заслонки впускного коллектора и ТНВД — расходники с коротким сроком службы. Замена обходится дорого.

Электронные термостаты, управляемые помпы и лабиринтные маслоотделители требуют диагностики через ECU. Запах бензина сигнализирует о проблемах в топливной системе.

Профилактическая замена навесного удваивает смету. Весенний техосмотр помогает выявить риски заранее.

"Низкие обороты в пробках приводят к спеканию поршней", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Что это значит для автовладельцев

Покупка б/у авто с "небольшим ремонтом мотора" рискует стать убыточной. Оптимальные обороты продлевают ресурс, но не спасут от конструктивных изъянов.

Владельцы выбирают контрактные моторы или отказываются от сложных моделей. Рынок подержанных машин учитывает эти риски.

Ответы на популярные вопросы о ремонте современных двигателей

Можно ли расточить блок современного мотора?

Редко: большинство алюминиевых блоков без ремонтных размеров. Чаще гильзуют или меняют.

Почему ГБЦ меняют целиком?

Интегрированные элементы вроде коллекторов и фазовращателей не ремонтируют. Локальный дефект требует новой детали.

Как сэкономить на ремонте?

Регулярная диагностика и правильное масло предотвращают серьезные поломки. Избегайте агрессивной езды.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы авто двигатель технологии
Новости Все >
Психология бедности не зависит от дохода: она проявляется в этом типе мышления
Погода меняется — голова болит: простые привычки помогают переносить природные капризы без таблеток
Весна бьет по здоровью питомцев: владельцы сами провоцируют проблемы, даже не подозревая об этом
Зимняя катастрофа на Оми: что происходит в реке и чем это грозит региону
Стыд и неловкость включаются мгновенно: почему человеку так важно одобрение окружающих
Барнаул замер в ожидании чуда: что случилось с ценами на квартиры после январского всплеска
Секрет больших пенсий: выгодная стратегия, которая спасёт от нищеты в пожилом возрасте
Квартиры в Улан-Удэ: что будет с ценами и рынком жилья в ближайшем будущем
Обычная сутулость запускает изменения внутри организма: проблема может расти годами
Деньги для Киева находят дорогу даже через вето: что на самом деле стоит за щедростью Европы
Сейчас читают
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Новости спорта
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Старый способ ловли щуки оказался слишком удачным: на озере Ильмень ввели жёсткие рамки
Северо-Запад
Старый способ ловли щуки оказался слишком удачным: на озере Ильмень ввели жёсткие рамки
Популярное
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай

Какие сорта высокорослой голубики выдерживают экстремальные морозы и дают рекордные урожаи крупных ягод при минимальных усилиях в саду.

Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
В Красное море отправилась армада танкеров
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Бейрут под ударами: израильские атаки разрушили кварталы и выгнали людей на улицы Анхар Кочнева Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России Любовь Степушова Теперь системно: авиакомпании по всему миру повышают стоимость услуг Олег Артюков
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Последние материалы
Двигатель — как дорогой гаджет: почему ремонт современных моторов стал разорительным
Гнев небес: супертайфуны и наводнения стерли династию Шан с лица Земли 3000 лет назад
Газовозы меняют курс с Европы на Азию
Психология бедности не зависит от дохода: она проявляется в этом типе мышления
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Бейрут под ударами: израильские атаки разрушили кварталы и выгнали людей на улицы
Охота на реактивность: физики из Джорджии научились видеть искру жизни в метеоритах
Погода меняется — голова болит: простые привычки помогают переносить природные капризы без таблеток
Отпуск мечты уже манит: как выбрать идеальное направление для летнего отдыха в 2026 году
Весна бьет по здоровью питомцев: владельцы сами провоцируют проблемы, даже не подозревая об этом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.