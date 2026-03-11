Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ловушка на парковке: почему обычная чистка машины от снега превратилась в повод для крупного штрафа

Авто

Зимняя эксплуатация автомобиля в крупных мегаполисах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург или Москва, всегда была сопряжена с определенными трудностями. Однако в последнее время водители столкнулись с новой правоприменительной практикой: обычная утренняя чистка машины от снега может обернуться административным штрафом. То, что раньше считалось проявлением водительской ответственности, теперь все чаще трактуется инспекторами как прямое нарушение действующих норм.

Заснеженная парковка
Фото: NewsInfo.Ru by Антон Воробьёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заснеженная парковка

Ситуация выглядит парадоксально. С одной стороны, ГИБДД регулярно напоминает, что плохая обзорность и снежные "шапки" на крышах провоцируют аварии. С другой — сам процесс приведения транспортного средства в порядок подпадает под действие нескольких статей КоАП РФ и региональных правил благоустройства. Разберемся, за какие именно действия при очистке авто можно лишиться денег и как этого избежать.

За что именно выписывают штрафы

Инспекторы находят сразу несколько составов правонарушений в действиях водителя, который очищает машину во дворе или у обочины. Чаще всего применяется статья за сброс снега на проезжую часть. Когда вы энергично сметаете сугроб с крыши, снег падает на дорожное покрытие. Формально это квалифицируется как загрязнение дорог, что затрудняет движение и может привести к созданию скользких участков.

"Важно понимать, что согласно ПДД, водитель не должен создавать помех другим участникам движения. Если при очистке крыши вы открываете дверь широко, и она выступает на проезжую часть, это может быть расценено как нарушение правил остановки и стоянки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Кроме того, если машина стоит вдоль дороги, а водитель вышел на асфальт, он юридически становится пешеходом. Нахождение на проезжей части без цели перехода — еще один повод для протокола. Ситуация усугубляется в темное время суток, если на человеке нет светоотражающего жилета, что крайне актуально в периоды короткого светового дня зимой.

Конфликт безопасности и формализма

Получается замкнутый круг. Если водитель проявит халатность и не уберет снег, ему грозит ответственность за изменения в конструкции ТС или нечитаемые номера (если их завалило снегом). Более того, ледяная глыба, улетевшая с крыши в лобовое стекло сзади идущей машины, сделает его виновником ДТП. Однако за саму попытку предотвратить этот сценарий можно получить взыскание, сопоставимое со штрафом за парковку.

Действие водителя Риск / Статья
Сброс снега на дорогу Загрязнение покрытия (региональные КоАП)
Прогрев двигателя > 5 мин Нарушение правил в жилых зонах (ст. 12.28 КоАП)
Открытая дверь на дорогу Создание помех движению (ст. 12.19 КоАП)

Специально оборудованных площадок для очистки машин во дворах практически не существует. Водители вынуждены импровизировать, что приводит к конфликтам с муниципальными службами и ГИБДД. Часто инспекторы проявляют формализм: фиксация того, что дверь создает помеху, становится достаточным основанием для составления протокола.

Технические ошибки при зимнем прогреве

Чистка машины в сильный мороз тесно связана с прогревом двигателя. Во многих городах действуют нормы, ограничивающие стоянку с работающим мотором в жилых зонах. Если процесс очистки затягивается более чем на пять минут, автомобиль становится объектом внимания патрульных служб. Помимо правовых рисков, это влияет и на экономию топлива, так как холостой ход — самый неэффективный режим работы.

"Длительная работа на холостом ходу зимой не всегда полезна для современных агрегатов, а для водителя это риск получить штраф до 3000 рублей в Москве и Петербурге. Лучше начинать движение плавно, как только очищены стекла", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Неправильная эксплуатация в холода также может привести к поломкам. Например, использование горячей воды для размораживания или неправильная эксплуатация авто зимой в части зарядки аккумулятора могут вывести машину из строя. Техническое состояние должно быть приоритетом, но в рамках закона.

Советы экспертов: как почистить машину законно

Чтобы избежать претензий, юристы и эксперты рекомендуют использовать телескопические щетки с длинной ручкой. Это позволяет сметать снег на тротуар или газон, не выходя на дорогу и не открывая двери. Также крайне важно следить за направлением сметания — снег не должен образовывать сугробы на проезжей части, за которые могут зацепиться другие авто.

"Если вы оказались в ситуации, когда инспектор уже составляет протокол, обязательно фиксируйте все на видео. Четко проговаривайте, что вы выполняете обязанность водителя по обеспечению безопасности движения перед выездом", — отметил юрист по ДТП Олег Зорин.

При планировании выезда стоит учитывать и состояние покрышек. Если наступает весна, важно вовремя понять, когда менять шины, чтобы не портить асфальт шипами и не снижать управляемость. Легальный подход к обслуживанию машины экономит не только деньги, но и время на споры с государственными органами.

Ответы на популярные вопросы о зимней чистке

Можно ли прогревать машину во дворе более 5 минут, пока я ее чищу?

Согласно пункту 17.2 ПДД, стоянка с работающим двигателем в жилых зонах запрещена. Если очистка занимает больше времени, рекомендуется либо выключить мотор, либо начинать движение, обеспечив минимальный обзор.

Является ли снег на крыше нарушением?

Прямого штрафа за "снег на крыше" в КоАП нет, однако это попадает под требования о безопасности движения. Сугроб может закрыть обзор или упасть на дорогу, что уже повлечет санкции.

Что делать, если снег упал на дорогу случайно?

По правилам благоустройства многих городов, водитель обязан убрать за собой крупные фрагменты снега и льда, если они мешают проезду. В противном случае это считается загрязнением дороги.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
