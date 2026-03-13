Броня, V8 и роскошь: почему российский Т-98 Комбат сравнивают с танком

Санкт-Петербург конца девяностых: время непростое, бизнес рискованный, а желание чувствовать себя в безопасности за рулем — вполне естественное. Именно тогда, в 1998 году, конструктор Дмитрий Парфенов задумал создать для себя личный автомобиль, который сочетал бы невозможное: броневик с люксовым салоном и внедорожными повадками.

Фото: https://vitalykuzmin.net/?q=node/86 by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ T-98 Kombat на выставке IDELF-2008

Название Т-98 расшифровывается просто: "Тема 98 года". Никакой военной тайны, только хронология.

Парфенов — не просто изобретатель-самоучка. В восьмидесятые он уже гремел на всю страну своими проектами спорт-купе "Лаура" и "Охта". Вместе с питерской фирмой "Автокад", специализировавшейся на бронировании инкассаторских машин, они собрали команду и за два года создали первый тестовый прототип.

Машина настолько удалась, что из личного проекта быстро превратилась в коммерческий. Так на свет появился Т-98 "Комбат" — бронированный внедорожник для VIP-персон, который до сих пор собирают вручную под конкретного заказчика.

Американское сердце под русской броней

Самое удивительное в "Комбате" — его техническая начинка. Конструкторы пошли на необычный шаг: они взяли шасси, подвеску, двигатель и трансмиссию от тяжелых американских пикапов Chevrolet и GMC. Почему?

Ответ прост: агрегаты General Motors — проверенная классика, которую можно обслуживать в любом нормальном сервисе, знакомом с американскими внедорожниками. Это не экзотика, а прагматичный выбор. Под капотом могут стоять два типа моторов:

бензиновый V8 8.1 л мощностью 400 лошадиных сил (крутящий момент 627 Н·м);

турбодизель Duramax V8 6.6 л мощностью 320-398 л. с. (момент достигает почти 1100 Н·м).

Оба агрегата работают в паре с легендарной 6-ступенчатой автоматической коробкой Allison, которая ставится даже на армейские грузовики HMMWV. Расход топлива? Городской цикл — 15-16 литров, трасса — 12-13. Для почти четырехтонной махины с квадратным "лицом" — вполне достойно.

Секрет брони: сэндвич из металла и керамики

Главная фишка "Комбата" — не импортные запчасти, а отечественная инженерная мысль. Кузов здесь цельнометаллический, безрамной конструкции, но это не просто сталь. Технология называется "металлокерамический сэндвич с сотовым наполнением". Проще говоря, кузовные панели двойные, а между ними — прослойка из керамики и специального наполнителя.

Уровни защиты варьируются от B2 до B7. Самый высокий класс B7 держит пули 12,7 мм из снайперского оружия и крупнокалиберных пулеметов. В максимальной версии стекла достигают толщины 100 миллиметров. Лобовое разделено на три сектора — это уменьшает площадь поражения и упрощает замену в случае повреждения.

При этом большинство заказчиков выбирают легкобронированные версии — от хулиганов с пистолетами, а не от противотанковых ружей. Как иронично заметили журналисты, "львиная доля продаж приходится на легкобронированные версии".

Экстерьер: функциональность без дизайнерских излишеств

Внешность "Комбата" — это чистый милитари-стиль, где каждая деталь продиктована функцией. Дизайнеры и маркетологи здесь решали немногое. Огромный передний бампер — не для красоты, а для тарана. Фары глубоко утоплены — иначе не получится из-за толщины брони. Колесные арки чуть выступают наружу — так эффективнее и агрессивнее.

Выпускается два основных варианта кузова: пятиместный седан и девяти-двенадцатиместный универсал. Габариты внушают уважение: ширина 2100 мм, колесная база 3340 мм, клиренс 315 мм. При этом снаряженная масса в зависимости от бронирования — от 3450 до 4550 кг. Несмотря на грозный вид, для управления достаточно обычных прав категории B.

Салон: боевой отсек с кожаными креслами

Интерьер "Комбата" разделяют на два направления: "VIP" и "Патрульный автомобиль". В люксовой версии — натуральная кожа, дерево, раздельный климат-контроль, электроприводы кресел с памятью, аудиосистема, круиз-контроль. Передняя панель, как правило, перекочевывает от Chevrolet — эргономичная и привычная.

Одна из забавных особенностей: водительское стекло опускается (вес — под 50 кг), а все остальные — нет. В них просто нет необходимости, ведь пассажиры VIP-класса редко просят "проветрить". Двери весят под две сотни килограммов каждая, открываются с усилием, но внутри — абсолютная тишина. Ее сравнивают с салоном Rolls-Royce: на ходу слышно только тиканье часов.

Правда, за броню приходится платить пространством. При ширине автомобиля более двух метров на салон остается не так много — львиную долю съедают бронепанели. Высоким пассажирам может быть тесновато, но владельцы обычно не жалуются: они спереди, а сзади места — как в лимузине.

Ходовые качества: тяжелая артиллерия на асфальте

Как же едет эта махина? Удивительно, но "Комбат" разгоняется до сотни за 9-10 секунд. Максимальная скорость ограничена электроникой в 180 км/ч, но комфортный крейсерский режим — 120 км/ч. Автомобиль устойчив на прямой и не опрокидывается, чем грешат бронированные "Гелендвагены".

Привод здесь жестко подключаемый полный, как на настоящих грузовиках. В начальной модификации — задний привод. Главное правило — не останавливаться. Если закопать четыре с половиной тонны в снег или грязь, трактор может и не вытащить.

Голливуд и мировое признание

"Комбат" не только возит российских бизнесменов, но он еще и засветился в Голливуде. Его можно увидеть в фильмах "Человек ноября" с Пирсом Броснаном и "Диктатор" с Сашей Бароном Коэном. Автомобиль сертифицирован в России, а с 2004 года получил официальный статус.

Всего в мире насчитывается около 60 экземпляров Т-98. Часть собиралась в Петербурге, часть — в Эстонии (где производство наладили для удобства зарубежных заказчиков), часть — в Иордании для военных нужд. МВД Сербии официально взяло "Комбаты" на вооружение.

Почему производство остановилось, а машины дорожают

К 2019 году производство "Комбатов" в Петербурге пришлось приостановить. Автомобиль на 90 процентов состоял из импортных деталей, а российские аналоги уступали по качеству. Ужесточились правила сертификации и ввоза комплектующих.

Сегодня Т-98 — это коллекционный эксклюзив. Весной 2025 года в Симферополе выставили на продажу "Комбат" 2011 года за 30 миллионов рублей. А в Москве аналогичный внедорожник продавали за 27 миллионов. Пробеги у таких машин смешные — по две тысячи километров в год. Их не гоняют, их берегут.

Создателям "Комбата" не нравится, когда их детище величают "русским Хаммером". И они правы. Hummer H1 — это окультуренный вездеход, производимый для нужд армии. А Т-98 с проектировался как VIP-броневик с нуля. У него нет рамы в классическом понимании (первые версии были несущими), нет армейского прошлого, зато есть цель — защитить и доставить с комфортом.

Т-98 "Комбат" — возможно, единственный в мире автомобиль, который одновременно может служить командирской машиной на фронте, средством передвижения для миллиардера и звездой голливудского блокбастера. И при этом он остается петербургским — от первой идеи до последнего винтика в бронекапсуле.