Антон Воробьев

Миллион километров — это не предел: эти 5 моторов готовы к любым испытаниям на дорогах

Авто

Времена, когда автомобили без проблем проходили миллион километров на одном двигателе, кажутся далеким прошлым. Современные моторы часто страдают от даунсайза и турбонаддува, но есть исключения. Эксперты выделили пять конструкций, которые выделяются ресурсом и надежностью.

Двигатель автомобиля
Фото: Pravda.Ru by Антон Воробьев is licensed under Free for commercial use
Двигатель автомобиля

Эти двигатели ставились на разные модели — от седанов до пикапов — и неоднократно доказали свою выносливость в реальной эксплуатации. Правильное обслуживание усиливает их долговечность, но конструктивные решения играют ключевую роль.

Рассмотрим каждый из них подробнее и разберем, почему они так устойчивы к износу.

В этом материале:

Бензиновая восьмерка Toyota 1UZ

Этот 4-литровый V8 дебютировал в 1989 году и применялся на флагманских седанах Toyota и Lexus до 2013-го. Объем — 3,98 литра, мощность варьировалась от 250 до 290 л. с. в зависимости от версии.

Собственник Lexus LS 400 проехал 1,5 млн км без капитального ремонта. Конструкция с алюминиевым блоком и ГБЦ, плюс надежная система смазки, минимизируют перегрев и износ.

"Такие моторы рассчитаны на огромный ресурс благодаря простоте и качеству материалов", — рассказал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Двигатель Ключевые особенности
Toyota 1UZ Алюминиевый блок, ресурс 1,5 млн км

Пиковый мотор Toyota 3UR-FE

5-литровый V8 из линейки UR устанавливался в основном на пикапы Toyota Tundra. Владелец одного из них намотал 1,6 млн км за 10 лет, отметив отсутствие серьезных поломок.

Нержавеющий выпускной коллектор и алюминиевый блок с ГБЦ обеспечивают стойкость к коррозии и высоким нагрузкам. Моторное масло здесь играет важную роль, но конструкция сама по себе крепкая.

Этот агрегат выдерживает тяжелые условия эксплуатации, типичные для пикапов.

Четырехцилиндровый Honda F22A

2,2-литровый бензиновый мотор середины 90-х ставился на седаны Honda Accord. Один экземпляр преодолел миллион километров без замены.

Простая атмосферная конструкция без турбин, надежная цепь ГРМ и качественные материалы — вот почему он так надежен. Обслуживание авто по графику продлевает срок службы.

"Простота — залог надежности в таких моторах, они не боятся пробок и нагрузок", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Двадцатка Nissan QR25DE

2-литровый четырехцилиндровик применялся на Nissan Altima, Sentra и пикапах Frontier. Пробег в миллион км — не редкость для него.

Алюминиевый блок, надежная система впрыска и минимальные проблемы с перегревом. Запах бензина в салоне здесь не возникает из-за качественной герметики.

Мотор подходит для повседневной езды и выдерживает городские циклы.

Турбодизель Cummins B-Series

5,9-литровый дизель с 1984 года использовался в Dodge Ram 2500, автобусах и технике. Чугунный блок, кованый коленвал и шестеренчатый привод ГРМ.

Крутящий момент до 440 Нм и система охлаждения на 6 галлонов позволяют работать в экстремальных условиях. Обороты двигателя в оптимальном диапазоне продлевают жизнь.

"Дизели Cummins — эталон для тяжелой техники, их ресурс огромен при правильном уходе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Секреты их долговечности

Общие черты — простота конструкции, качественные материалы вроде чугуна и нержавейки, отсутствие избыточной сложности. LSPI и другие беды малолитража им не грозят.

Большой запас прочности позволяет игнорировать мелкие огрехи в обслуживании.

Двигатель Пробег (млн км)
Toyota 3UR-FE 1,6
Honda F22A 1,0
Nissan QR25DE 1,0
Cummins B-Series >1,0

Как сохранить ресурс

Своевременная замена масла, контроль оборотов и диагностика после зимы — базовые меры. Весенний техосмотр выявит проблемы заранее.

Избегайте экономии на топливе и следите за температурой — это продлит жизнь любому мотору.

Ответы на популярные вопросы о надежных двигателях

Можно ли проехать миллион км на современном моторе?

Да, но только на проверенных конструкциях вроде перечисленных. Современные турбомоторы реже достигают такого ресурса.

Что важнее — конструкция или обслуживание?

Оба фактора. Хороший мотор прощает ошибки, но регулярный уход обязателен.

Подходят ли они для России?

Да, особенно дизели Cummins для тяжелых условий. Бензиновые Toyota и Honda — универсальны.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, специалист по детейлингу Максим Терехов

Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
