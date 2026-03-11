Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Асфальт начал заряжать машины: экспериментальная дорога меняет привычные правила электромобилей

Авто

Вы едете на электромобиле по обычной трассе: никаких проводов, розеток или остановок — а батарея при этом постепенно пополняется. Звучит как фантастика, но инженеры уже несколько лет экспериментируют с такими дорогами. Технология называется динамическая беспроводная зарядка (Dynamic Wireless Power Transfer).

Система беспроводной зарядки
Фото: Own work by Ceeseven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Система беспроводной зарядки

Суть проста: под асфальт укладывают катушки из медных проводов. Когда электромобиль проезжает над ними, создаётся магнитное поле, передающее энергию на специальный приёмник под днищем машины. Это примерно тот же принцип, что используется в беспроводных зарядках смартфонов, только мощность в тысячи раз больше.

Главная идея — избавить водителей от "страха разрядки". Если дорога сама подзаряжает автомобиль, то батарея может быть меньше, а остановки для зарядки почти не нужны.

Инженеры даже шутят: "будущее — это когда пробка на трассе становится… бесплатной зарядной станцией".

Как работает "магнитный асфальт"

Технология выглядит сложной, но принцип довольно понятен. Под дорожным покрытием устанавливают секции катушек примерно на глубине 8 см. Они активируются только тогда, когда над ними проезжает автомобиль со специальным приёмником. Процесс выглядит так:

  • автомобиль подъезжает к участку дороги;
  • система распознаёт машину;
  • включается магнитное поле;
  • энергия передаётся на приёмник под днищем;
  • батарея заряжается прямо во время движения.

Интересная деталь: если по дороге проезжает обычный бензиновый автомобиль, катушки остаются выключенными. Иначе каждая прогулка с металлической тележкой превращалась бы в "бесплатную подзарядку".

Эксперимент в Швеции: первая "умная" дорога

Один из самых известных проектов появился на острове Готланд в Швеции. Там построили экспериментальный участок дороги длиной 1,65 км, под асфальтом которого спрятана система беспроводной зарядки. Во время тестов электрический грузовик двигался по дороге со скоростью до 60 км/ч и получал в среднем около 70 кВт энергии прямо во время движения. Инженеры выяснили и проверили несколько важных моментов:

  • зарядка работает на разных скоростях;
  • снег и лёд не мешают передаче энергии;
  • дорожное покрытие не повреждается от встроенных катушек.

Самый забавный момент случился во время первых испытаний: водитель грузовика признался журналистам, что по привычке всё время смотрел на индикатор зарядки.

"Мозг не верит, что емкость батареи восполняется, пока ты просто едешь", — сказал он.

Япония и Южная Корея: азиатские эксперименты

Похожие эксперименты активно проходят и в Азии. В Японии несколько университетов и технологических компаний тестируют дороги с индукционной зарядкой для городских электробусов.

В одном из проектов участок дороги оборудовали катушками передачи энергии, а автобусы оснастили специальными приёмниками. Во время движения транспорт получал дополнительную мощность, что позволило сократить размер батарей почти на 30%. Для плотных городов Японии это важно: батареи становятся легче, а автобусы — экономичнее.

Южная Корея пошла ещё дальше. Учёные из передового института науки и технологий разработали систему OLEV (Online Electric Vehicle) — электробусы, которые заряжаются прямо во время движения по маршруту.

Интересно, что катушки там размещают не по всей дороге, а только на отдельных участках — примерно на 15-20% трассы. Этого оказалось достаточно, чтобы автобус практически не нуждался в длительных остановках для зарядки.

Во время первых испытаний пассажиры были уверены, что автобус просто подключается к зарядке на конечной остановке. Когда им объяснили, что энергия приходит из-под дороги, многие решили, что это шутка инженеров.

Забавные истории и неожиданные эксперименты

Эксперименты иногда напоминают научную фантастику. Например, во время демонстрации технологии электромобиль смог проехать почти 2000 км без остановки, постоянно подзаряжаясь от дороги. Водители-испытатели рассказывали и курьёзные случаи.

Один из инженеров шутил, что его дети после поездки спросили: "Папа, а если батарея всегда заряжается, зачем вообще зарядные станции?"

Ещё один курьёз произошёл во время тестов автобуса. Пассажиры заметили, что батарея не разряжается на маршруте. Некоторые решили, что водитель "забыл выключить зарядку". На самом деле автобус просто получал энергию от дороги.

Плюсы и проблемы технологии

У "заряжающих дорог" есть очевидные преимущества:

  • меньше остановок для зарядки;
  • можно использовать меньшие батареи;
  • удобство для автобусов и грузовиков.

Но есть и сложности:

  • высокая стоимость строительства;
  • необходимость модернизации дорог;
  • автомобили должны иметь специальный приёмник энергии.

Кроме того, инженеры работают над безопасностью и защитой систем связи, чтобы избежать технических сбоев или кибератак.

А что в перспективе?

Несмотря на сложности, многие страны продолжают эксперименты. Технологию тестируют не только в Швеции, но и в Израиле, Германии и США.

Инженеры предполагают, что в будущем электрические дороги могут появиться на:

  • автобусных маршрутах;
  • грузовых трассах;
  • логистических коридорах между портами и складами.

Если идея станет массовой, электромобили смогут ездить почти бесконечно — главное, чтобы под колесами была "умная" дорога.

И тогда привычный вопрос водителя "Где тут зарядка?" может исчезнуть. Его заменит новый: "А эта трасса заряжает или просто едет?".

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы дороги будущее транспорт технологии
