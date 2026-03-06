Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту

Авто

В последние годы автопроизводители всё чаще рекомендуют использовать маловязкие масла. В чём особенность этих смазочных материалов? Какие двигатели созданы для таких масел, а каким ДВС они противопоказаны? Разбираемся с экспертами ЛУКОЙЛ.

Заливка масла в двигатель
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заливка масла в двигатель

Какие масла можно назвать маловязкими

Большинство автолюбителей привыкли пользоваться классификацией вязкости масла по SAE. Однако в последние годы в обиход автомехаников вошла новая аббревиатура — HTHS. В дословном переводе HTHS — это "высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига" (high temperature high shear). Измеряется в миллипаскалях в секунду.

Во время испытаний фиксируют толщину масляной плёнки в динамике — при высокой температуре масла и высокой скорости сдвига. Чем выше HTHS, тем толще защитная плёнка на деталях при рабочей температуре двигателя, а значит, двигатель лучше защищён.

Все масла можно разделить на две группы:

  • полновязкие — имеют HTHS 3,5 мПа/с и выше;
  • маловязкие — HTHS в диапазоне от 1,7 до 3,5 мПа/с.

Полновязкие и маловязкие масла можно отличить по маркировке стандартов SAE. Так, продукты с индексами 0W-16, 0W-20, 0W-30 относятся к маловязким, а условные 5W-40 или 5W-50 — к полновязким. Масла 5W-30 занимают пограничное положение, и у разных производителей в зависимости от значения HTHS могут быть либо маловязкими (при HTHS<3,5), либо полновязкими (при HTHS>3,5).

Что даёт пониженная вязкость масла

Если полновязкие масла лучше защищают двигатель, зачем тогда создали альтернативу? На это есть несколько причин.

Во-первых, вступили в силу новые экологические требования. Они жёстко регламентируют уровень вредных выбросов в атмосферу: борьба идёт за сокращение каждой доли процента. Поэтому, чтобы максимально сократить содержание вредных веществ в выхлопных газах, были созданы новые двигатели, которые работают на маловязких маслах.

Во-вторых, использование маловязких масел позволяет экономить топливо. Низкая вязкость моторного масла обеспечивает меньшее сопротивление деталей двигателя и лучший теплоотвод. С учётом этих факторов КПД повышается, и экономия топлива при использовании маловязких масел растёт.

Экономия топлива по разным данным составляет от 3 до 5%. Впрочем, этот показатель во многом зависит от манеры вождения. Ещё отмечается небольшое увеличение мощности ("приёмистости") двигателя, поскольку снижается расход энергии на трение.

В-третьих, уменьшается износ двигателя. Сейчас производители разрабатывают двигатели с большей поверхностью подшипников, которая снижает удельную нагрузку на механизмы. Несущая поверхность двигателей гладкая и не такая пористая, зазоры между деталями стали меньше.

Высоковязкие моторные масла не могут попасть в эти узкие зазоры. Маловязкое масло способно быстрее поступать во все участки двигателя, хорошо защищая трущиеся поверхности от износа. Это снижает потери на трение и повышает энергосбережение.

В результате уменьшается расход топлива и увеличивается эффективность двигателя.

В каких случаях необходимо применять маловязкие масла

Для ощутимой экономии топлива маловязкие масла следует применять в двигателях не старше трёх лет, которые соответствуют экологическому классу не ниже Евро-4.

Кроме того, маловязкие масла автопроизводители рекомендуют для новых автомобилей с малым объёмом ДВС. Чаще всего это двигатели от 1,0 до 2,0 литра с наддувом, которые отличаются низким весом и компактностью.

В каких случаях маловязкое масло не подойдёт

Концепция энергосберегающего масла — защищать двигатель, сберегая при этом топливо. Но для конструктивно старых моторов, у которых допускаются более широкие зазоры между деталями, нужны масла с большей вязкостью. Именно они создадут оптимальный масляный клин в подшипниках коленчатого вала и разделят поршень с гильзой.

Маловязкие масла в таком двигателе не смогут создать достаточную плёнку между трущимися парами, что в свою очередь приведёт к задирам в цилиндрах и капремонту или замене ДВС.

Не стоит применять маловязкие масла и в конструктивно старых ДВС, даже если их техническое состояние не вызывает нареканий. Таким примером могут служить нижневальные двигатели Small-Block у Chevrolet.

Хоть эти двигатели и выпускаются до сих пор, их конструкции больше 50 лет: как минимум никакой экономии топлива вы не увидите. Проще говоря, такой двигатель на маловязкое масло просто не рассчитано.

Стоит отметить, что маловязкие масла не подойдут для автомобилей с большим пробегом. Уточним, что большой пробег — это усреднённое значение. Условные 50 000 км в городском цикле могут "состарить" двигатель так же, как 100 000 км при езде за городом, где нагрузки куда меньше.

Как выбрать маловязкое масло

Производители двигателей не настаивают исключительно на маловязких маслах. Выбор всегда остаётся за потребителем и за сервисной компанией, которая обслуживает автомобиль.

В самых современных двигателях можно использовать и обычное полновязкое масло, если оно соответствует всем прочим спецификациям автопроизводителя либо спецификации по ACEA.

При этом схема подбора стандартная:

  • Придерживайтесь допусков производителя автомобиля. Найти их можно в сервисной книжке или у официального дилера вашей марки авто.
  • Проверьте сертификацию масла по международным категориям API, ACEA и ILSAC.
  • Выберите необходимый показатель вязкости моторного масла по SAE. Он должен находиться в диапазоне, который рекомендован автопроизводителем.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
