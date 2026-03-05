Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Скидки марта маячат на горизонте: какие кроссоверы укрепляют позиции перед весенним рывком

Авто

Российский авторынок в феврале 2026 года показал скромный рост продаж на 2,5% по сравнению с прошлым годом. Кроссоверы остаются безусловными лидерами, обеспечивая почти половину всех сделок. Эксперты отмечают, что спрос на эти модели держится даже в условиях кризиса благодаря доступным ценам и локальной сборке.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Tenet T7 неожиданно возглавила рейтинг, обогнав привычного фаворита Haval Jolion. За месяц россияне приобрели более 46 тысяч таких машин. За ними следуют Belgee X50, Tenet T4 и Mazda CX-5. Разбираем, почему именно эти кроссоверы выбирают чаще всего.

Данные "Автостата" подтверждают: в сегменте SUV устойчивость к колебаниям рынка выше, чем у седанов или хэтчбеков. Локальное производство и параллельный импорт помогают держать цены под контролем.

Лидер месяца: Tenet T7

Tenet T7 с результатом 4641 проданная единица стала настоящим открытием февраля. Модель собирают на заводе в Калуге, и ее характеристики близки к Chery Tiggo 7L: мотор 1,6 л на 150 л. с., семиступенчатый робот, привод передний или полный. Цены стартуют от 2,735 млн руб.

Эта машина сочетает надежность китайской платформы с преимуществами локальной сборки, что снижает утильсбор. Покупатели хвалят просторный салон и динамику разгона.

Модель Продажи и цена (февраль 2026)
Tenet T7 4641 шт., от 2 735 000 руб.
Haval Jolion 4336 шт., от 2 049 000 руб.

Таблица показывает лидеров по динамике продаж. Такие цифры подтверждают сдвиг в предпочтениях покупателей.

Второе место: Haval Jolion

Haval Jolion с 4336 экземплярами удерживает вторую позицию. После рестайлинга модель получила обновленный салон и доработанный мотор 1,5 л (143/150 л. с.). Коробки — механика или робот, привод передний/полный. Цены от 2,049 млн руб.

Обновление сделало кроссовер еще привлекательнее: новая панель, улучшенная шумоизоляция. Полноприводные версии особенно востребованы в регионах.

"Tenet T7 и Haval Jolion показывают отличную надежность в городских условиях, но важно проверять отзывные кампании", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Тройку замыкает Belgee X50

Belgee X50, собранный в Белоруссии, разошелся тиражом 3530 штук. Это аналог Geely Coolray с мотором 1,5 л (150 л. с.), роботом и передним приводом. Цены от 2,48 млн руб., без скидок.

В оснащении — камера, круиз, панорамный люк. Модель привлекает компактностью и выгодной ценой для молодых семей.

Несмотря на иностранные корни, локализация делает ее конкурентоспособной на фоне роста цен на автомобили.

Четвертый: Tenet T4

Tenet T4 набрал 3208 продаж. Компактный кроссовер с моторами 1,5 л (113/147 л. с.), разными коробками и приводом. Цены от 2,099 млн руб.

База включает камеру и подогрев. Разнообразие версий позволяет выбрать под бюджет и нужды.

Модель идеальна для городов: маневренная, экономичная.

Пятый: Mazda CX-5

Mazda CX-5 вернулась в топ с 2554 продажами. Моторы до 156 л. с., автомат, привод передний/полный. Цена от 3,95 млн руб. по параллельному импорту.

Льготный утильсбор благодаря мощности делает ее доступной. Японская сборка ценится за долговечность.

"Параллельный импорт помогает моделям вроде Mazda CX-5 оставаться в топе, но следите за шинами после зимы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Премиум-отделка и динамика — ключ к успеху.

Общий рынок в феврале

Всего продано 80 027 легковушек, Lada лидирует с 19 040 шт. Кроссоверы тянут рынок вверх, несмотря на санкции и утильсбор.

По два месяца — минус 3,9%. Кроссоверы показывают устойчивость.

Что ждет рынок в марте

Март может принести скидки и новые сборки. Следите за тенденциями: локальные модели усиливают позиции.

"Рынок кроссоверов стабилен, но рекомендую весенний осмотр для новых авто", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Скидки помогут россиянам с покупкой.

Ответы на популярные вопросы о топ-кроссоверах

Почему Tenet T7 обогнал Haval Jolion?

Локальная сборка и свежий дизайн привлекли больше покупателей. Цены близки, но Tenet предлагает больше опций в базе.

Стоит ли брать Mazda CX-5 по параллельному импорту?

Да, если важна надежность. Льготный утильсбор снижает цену, но проверяйте сервисную историю.

Влияют ли скидки на выбор кроссовера?

Безусловно. В марте ждите акций, как на авторынке.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, мастер шиномонтажа Артём Калинин, автослесарь Денис Хромов
Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
