Автомобильный переворот 2026: внедорожники, гибриды и электрокары, которые поражают ценой и качеством

Весна 2026 года принесла российскому авторынку сразу несколько громких премьер. Производители адаптировались к изменениям в утилизационном сборе, сосредоточившись на моделях до 160 л. с. и локальной сборке. Заводы ожили, а покупатели получили свежие варианты от отечественных и китайских брендов.
От компактного электромобиля Атом до вместительных кроссоверов Москвич — новинки отражают текущие тренды. Они сочетают доступность, практичность и современные опции, влияя на выбор автовладельцев.
Разбираем ключевые модели, их особенности и то, как они меняют рынок.
Проект Атом перешел в серийное производство на заводе Москвич. Это компактный электрокар с распашными задними дверями, упрощающими посадку. Приборная панель заменена сенсорным дисплеем в руле, управление голосом регулирует климат и медиа.
Электромотор выдает 204 л. с., батарея на 77 кВт·ч дает запас хода до 500 км. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, зарядка с 20 до 80% — полчаса. Модель ориентирована на каршеринг и такси, открывая двери в цифровые поездки.
"Атом сочетает компактность с высокой автономностью, идеален для городских сервисов", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Классический внедорожник Lada Niva Legend получил обновление к 49-летию. Светодиодные фары освежили внешность трехдверки, а под капотом — мотор 1.8 на 90 л. с. и 153 Нм. Динамика выросла, расход снизился.
Шасси доработано: новый стабилизатор, усиленные тормоза, улучшенная коробка. Проходимость осталась на высоте, модель сохраняет легендарный характер.
|Характеристика
|Значение
|Мощность
|90 л. с.
|Крутящий момент
|153 Нм
|Фары
|LED
Такие изменения делают Ниву привлекательной для тех, кто ценит надежность в любых условиях.
Москвич М70 основан на MG HS с оцинкованным кузовом. Доступны моторы 1.5 л (150 л. с.) с роботом и 2.0 л (200 л. с.) с автоматом. Пока только передний привод, полный — в планах. Рынок марта 2026 подтверждает интерес к таким моделям.
Локальная сборка обеспечивает соответствие новым требованиям сбора.
Самый большой Москвич М90 на базе MG QS предлагает три ряда сидений. Спинки складываются ровно, увеличивая багажник. Турбомотор 2.0 л (200 л. с.) сочетается с полным приводом и 9-ступенчатым автоматом.
Практичность делает его хитом для семей. Кроссовер Москвич М90 уже формирует тренды.
"Полный привод и просторный салон — сильные стороны М90 для российских дорог", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Deepal G318 от Changan — угловатый кроссовер длиннее Haval H9. Последовательный гибрид: бензин 1.5 л генерирует ток для двух электромоторов на 184 л. с. Салон с физическими кнопками, производство на Автоторе.
Подходит для приключений, Deepal G318 в Калининграде обещает популярность.
Базовая Jaecoo J6 ниже J7, с мотором 1.5 л (147 л. с.). Разгон 10 секунд, брод до 600 мм. Салон pet-friendly: обивка против царапин и шерсти. Цифровая панель и большой экран.
"Pet-friendly опции упрощают жизнь владельцам животных", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.
Новое Omoda C5 агрессивнее, с мотором 1.5 л (147 л. с.) или 1.6 л (150 л. с.) для полного привода. Робот или 7-ступка, переработанный салон с большим тачскрином. Надежные автомобили вроде этого держат спрос.
Стиль и удобство привлекают молодежь.
Атом на заводе Москвич, Deepal G318 на Автоторе, Москвичи — в России. Это снижает влияние утильсбора.
М90 с тремя рядами — да. J6 и C5 компактнее, но практичны.
Deepal G318 — последовательный гибрид, экономичный для дальних поездок.
Цены на автомобили стабильны благодаря локализации.
