Автомобильный переворот 2026: внедорожники, гибриды и электрокары, которые поражают ценой и качеством

Весна 2026 года принесла российскому авторынку сразу несколько громких премьер. Производители адаптировались к изменениям в утилизационном сборе, сосредоточившись на моделях до 160 л. с. и локальной сборке. Заводы ожили, а покупатели получили свежие варианты от отечественных и китайских брендов.

От компактного электромобиля Атом до вместительных кроссоверов Москвич — новинки отражают текущие тренды. Они сочетают доступность, практичность и современные опции, влияя на выбор автовладельцев.

Разбираем ключевые модели, их особенности и то, как они меняют рынок.

Электромобиль Атом для города и бизнеса

Проект Атом перешел в серийное производство на заводе Москвич. Это компактный электрокар с распашными задними дверями, упрощающими посадку. Приборная панель заменена сенсорным дисплеем в руле, управление голосом регулирует климат и медиа.

Электромотор выдает 204 л. с., батарея на 77 кВт·ч дает запас хода до 500 км. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, зарядка с 20 до 80% — полчаса. Модель ориентирована на каршеринг и такси, открывая двери в цифровые поездки.

"Атом сочетает компактность с высокой автономностью, идеален для городских сервисов", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Lada Niva Legend с новым мотором

Классический внедорожник Lada Niva Legend получил обновление к 49-летию. Светодиодные фары освежили внешность трехдверки, а под капотом — мотор 1.8 на 90 л. с. и 153 Нм. Динамика выросла, расход снизился.

Шасси доработано: новый стабилизатор, усиленные тормоза, улучшенная коробка. Проходимость осталась на высоте, модель сохраняет легендарный характер.

Характеристика Значение Мощность 90 л. с. Крутящий момент 153 Нм Фары LED

Такие изменения делают Ниву привлекательной для тех, кто ценит надежность в любых условиях.

Москвич М70: кроссовер с турбомоторами

Москвич М70 основан на MG HS с оцинкованным кузовом. Доступны моторы 1.5 л (150 л. с.) с роботом и 2.0 л (200 л. с.) с автоматом. Пока только передний привод, полный — в планах. Рынок марта 2026 подтверждает интерес к таким моделям.

Локальная сборка обеспечивает соответствие новым требованиям сбора.

Москвич М90: семейный вариант на три ряда

Самый большой Москвич М90 на базе MG QS предлагает три ряда сидений. Спинки складываются ровно, увеличивая багажник. Турбомотор 2.0 л (200 л. с.) сочетается с полным приводом и 9-ступенчатым автоматом.

Практичность делает его хитом для семей. Кроссовер Москвич М90 уже формирует тренды.

"Полный привод и просторный салон — сильные стороны М90 для российских дорог", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Deepal G318 как гибрид для бездорожья

Deepal G318 от Changan — угловатый кроссовер длиннее Haval H9. Последовательный гибрид: бензин 1.5 л генерирует ток для двух электромоторов на 184 л. с. Салон с физическими кнопками, производство на Автоторе.

Подходит для приключений, Deepal G318 в Калининграде обещает популярность.

Jaecoo J6 для владельцев с питомцами

Базовая Jaecoo J6 ниже J7, с мотором 1.5 л (147 л. с.). Разгон 10 секунд, брод до 600 мм. Салон pet-friendly: обивка против царапин и шерсти. Цифровая панель и большой экран.

"Pet-friendly опции упрощают жизнь владельцам животных", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Omoda C5: стильное второе поколение

Новое Omoda C5 агрессивнее, с мотором 1.5 л (147 л. с.) или 1.6 л (150 л. с.) для полного привода. Робот или 7-ступка, переработанный салон с большим тачскрином. Надежные автомобили вроде этого держат спрос.

Стиль и удобство привлекают молодежь.

Ответы на популярные вопросы о премьерах 2026 года

Какие модели собирают локально?

Атом на заводе Москвич, Deepal G318 на Автоторе, Москвичи — в России. Это снижает влияние утильсбора.

Подходят ли новинки для семьи?

М90 с тремя рядами — да. J6 и C5 компактнее, но практичны.

Есть ли гибриды среди премьер?

Deepal G318 — последовательный гибрид, экономичный для дальних поездок.

Влияют ли изменения сбора на цены?

Цены на автомобили стабильны благодаря локализации.

