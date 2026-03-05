Гаджет на колёсах из Москвы: российский электрокар Атом открывает двери в мир цифровых поездок

Российский автомобильный рынок в начале 2026 года демонстрирует удивительную пластичность. Несмотря на радикальное повышение утилизационного сбора, которое сулило коллапс продаж, отрасль нашла новые точки опоры. Небольшая коррекция спроса в пределах 6% лишь отсекла случайных игроков, заставив импортеров пересмотреть стратегию в пользу моделей с умеренным аппетитом и мощностью до 160 л. с.

Фото: Own work by the original uploader by w:ru:Sah68 (talk | contribs), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Седан АЗЛК-2143 «Яуза» в музее АЗЛК

Главным трендом сезона стал "ренессанс локализации". Простаивавшие мощности заводов в Москве и Тольятти, а также калининградский "Автотор", превратились в площадки для амбициозных премьер. Автопроизводители теперь делают ставку не только на технические характеристики, но и на глубокую адаптацию к российским реалиям: от усиленной антикоррозийной защиты до специфических "цифровых" интерфейсов.

Атом: гаджет на колесах из России

Проект "Атом" наконец-то перешел из стадии концептуальных рендеров к серийному воплощению на мощностях завода "Москвич". Это не просто электромобиль, а попытка переосмыслить антропологию передвижения в мегаполисе. Компактный четырехметровый кузов скрывает в себе функционал, ориентированный на индустрию шеринга и такси, хотя частным владельцам он будет интересен своей необычной эргономикой.

Одной из самых ярких деталей стали распашные задние двери, обеспечивающие беспрепятственный доступ в четырехместный салон. Внутри водителя ждет радикальный минимализм: традиционная приборная панель здесь отсутствует, а вся необходимая телеметрия выводится на сенсорный дисплей, интегрированный прямо в ступицу рулевого колеса. Такая архитектура требует привыкания, но отлично вписывается в концепцию мобильного гаджета.

"Основная ставка в проекте сделана на собственное ПО и удобство эксплуатации в парках каршеринга, однако высокие показатели автономности в 500 км делают его привлекательным и для личного пользования", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

С технической точки зрения "Атом" вооружен задним электромотором мощностью 204 л. с. и тяговой батареей на 77 кВт·ч. Динамика в 8 секунд до "сотни" позволяет уверенно чувствовать себя в потоке, а возможность экспресс-зарядки до 80% за полчаса нивелирует страх перед "пустым баком" среди рабочего дня.

Lada Niva Legend 1.8: второе дыхание классики

К своему 49-летию легендарная "Нива" подготовила, пожалуй, самое долгожданное техническое обновление за десятилетие. Визуально обновленную трехдверку выдает современная светодиодная оптика с характерными четырьмя секциями. Однако главная интрига скрыта под капотом: внедорожник наконец получит двигатель объемом 1.8 литра мощностью 90 л. с. и крутящим моментом 153 Нм.

Несмотря на скромные цифры прироста, лишние "кубики" объема радикально меняют характер машины. Тяга на "низах" позволяет увереннее стартовать и совершать обгоны на трассе без ювелирного расчета дистанции. Параллельно с мотором модернизации подверглось шасси, получив усиленные тормоза и измененный передний стабилизатор, что должно снизить крены и повысить безопасность вождения на асфальте.

Характеристика Значение Niva 1.8 Мощность двигателя 90 л. с. Крутящий момент 153 Нм Тип оптики Светодиодная (Full-LED)

Важным аспектом обновления станет также доработка коробки передач. Это позволит не только избавиться от фамильных шумов трансмиссии, но и подготовить машину к выездам, требующим корректного подбора индекса нагрузки шин при полной загрузке экспедиционным оборудованием.

Москвичи новой волны: М70 и М90

Завод "Москвич" сменил технологического партнера, сделав выбор в пользу подразделений концерна SAIC. Новые кроссоверы М70 и М90 представляют собой перелицованные версии популярных в Китае моделей бренда MG. "Младший" М70 по габаритам попадает в самый конкурентный сегмент, выступая альтернативой устоявшимся лидерам вроде Haval F7.

М70 предложит покупателям выбор между 1,5-литровым турбомотором на 150 сил и более мощным 2-литровым агрегатом (200 л. с.). Интересно, что производитель уделил особое внимание оцинковке кузова — критически важному моменту для долговечности авто в условиях российских зим и обилия реагентов. В то же время флагманский М90 метит в сегмент семейных внедорожников: пятиметровый кузов вмещает три ряда сидений, которые складываются в идеально ровный пол.

"Появление М90 закрывает пустующую нишу крупных кроссоверов повышенной вместимости, которые часто используются для длительных поездок, где важна надежность и полный привод", — объяснил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Старшая модель М90 оснащается исключительно топовым турбомотором и классическим 9-ступенчатым автоматом, что делает её более солидным предложением в глазах консервативных покупателей, опасающихся роботизированных трансмиссий. При этом даже такие сложные машины со временем могут потребовать коррекции ПО через чип-тюнинг для оптимизации под наше топливо.

Deepal G318: последовательный гибрид из Калининграда

Суббренд Deepal, принадлежащий промышленному гиганту Changan, выходит на российский рынок с футуристичным внедорожником G318. Его производство локализуется на "Автоторе", что должно обеспечить стабильное наличие запчастей и адекватные дилерские сервисные услуги. Основная фишка модели — тип силовой установки: последовательный гибрид.

Здесь 1.5-литровый двигатель никогда не вращает колеса напрямую — он выполняет роль бортового генератора, подпитывающего тяговую батарею. Движение обеспечивают два электромотора суммарной мощностью 184 л. с. Такая схема позволяет наслаждаться "электрическим" подхватом и тишиной в салоне, не завися при этом от наличия зарядных станций во время путешествий в глубинку.

Дизайн G318 подчеркнуто брутален, напоминая классические экспедиционные внедорожники, но салон удивляет сочетанием высоких технологий и здорового консерватизма. Инженеры отказались от тотального засилья сенсоров, сохранив физические клавиши для управления климатом и основными функциями авто. Это особенно оценят те, кто привык управлять машиной на ощупь, не отвлекаясь от дороги.

Jaecoo J6 и Omoda C5: наступление "цифровых" кроссоверов

Бренд Jaecoo представил "младшего брата" популярного J7 — модель J6. Это городской кроссовер с ярким дизайном (решетка радиатора с вертикальными ламелями стала визитной карточкой марки) и неожиданной фишкой — салоном формата "pet-friendly". Обивка сидений выполнена из износостойких материалов, которые не боятся когтей домашних питомцев и легко очищаются от шерсти. Технически это сбалансированный автомобиль с турбомотором 1.5 (147 л. с.) и впечатляющей для своего класса проходимостью.

Параллельно Omoda готовит масштабное обновление своего бестселлера C5. Второе поколение кроссовера получило рубленый агрессивный облик в стиле флагманского C7. Внутри произошла настоящая маленькая революция: инженеры отказались от единого панорамного табло. Теперь перед водителем компактный приборный щиток, а центр управления сместился на массивный вертикально-ориентированный тачскрин. Это шаг навстречу новой эргономике, ориентированной на голосовое управление и продвинутые ассистенты.

"Сегмент кроссоверов остается самым динамичным, и появление таких спецификаций, как pet-friendly у Jaecoo, говорит о глубоком изучении потребностей современного покупателя", — подчеркнула мастер по страхованию Анастасия Гущина.

Обновленная Omoda C5 также сменила вариатор на роботизированную трансмиссию для переднеприводных версий, что должно положительно сказаться на динамике. Тем временем ценителям классики и эксклюзива стоит помнить, что даже на фоне новинок редкие экземпляры, такие как тюнингованная Волга, продолжают расти в цене на аукционах, доказывая, что характер автомобиля порой важнее количества экранов.

Ответы на популярные вопросы о новинках авторынка

Повлияет ли новый утильсбор на стоимость российских новинок?

Рост сбора коснется всех моделей, однако машины российской сборки (Атом, Москвич, Deepal) получают государственные компенсации, что позволит удержать цены на более конкурентном уровне по сравнению с чистым импортом.

Как обстоят дела с гарантией на китайские модели под российскими брендами?

Гарантийные обязательства несут заводы-производители (например, ПАО "Москвич"). Это полноценная заводская гарантия с поддержкой через официальную дилерскую сеть, что защищает владельца в случае технических сбоев.

Нужно ли делать нулевое ТО для новых кроссоверов?

Хотя многие дилеры настаивают на этой процедуре, нулевое ТО часто носит рекомендательный характер. Тем не менее, для сложных турбомоторов и гибридов ранняя проверка масла и затяжки соединений может быть полезной профилактикой.

