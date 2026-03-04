Быстро, выгодно, надёжно: топ-5 кроссоверов, которые выбирают россияне этой весной

Российский рынок новых автомобилей в феврале 2026 года показал неожиданную устойчивость в сегменте кроссоверов. Несмотря на экономические вызовы, рост налогов и утильсбора, эти модели остаются самыми востребованными. Лидеры продаж удивили: Tenet T7 обошел Haval Jolion, а в топ-5 вошли как локальные сборки, так и параллельный импорт.
Общий объем продаж новых легковушек составил 80 тысяч штук — на 2,5% больше, чем годом ранее. Кроссоверы обеспечили основной прирост, их доля растет благодаря клиренсу, оснащению и ценам, адаптированным под рынок. Разбираем топ-5, цены и причины успеха.
Эксперты отмечают локализацию производства и доступность как ключевые факторы. Модели с завода в Калуге выигрывают за счет снижения затрат, а покупатели выбирают проверенные варианты с богатым набором опций.
Tenet T7 занял первое место с результатом 4641 проданная машина. Эта модель собирается на заводе в Калуге, бывшем Volkswagen, и представляет собой версию Chery Tiggo 7L. Доступные цены от 2,735 миллиона рублей сделали ее хитом.
Покупатели ценят просторный салон, современное оснащение и надежность. В топовых версиях предлагают полный привод и мощный мотор, что идеально для российских дорог.
Модель обошла конкурентов благодаря скидкам и госпрограммам, как в случае с доступными новыми автомобилями.
Haval Jolion продали 4336 штук, несмотря на рост цены до 2 миллионов рублей. Рестайлинг добавил обновленный салон и форсированный двигатель для полноприводных версий.
Модель остается популярной из-за репутации бренда и опций вроде панорамной крыши. Однако психологический барьер цены сказался на объемах.
Сравнивая с другими SUV, Jolion выигрывает в повседневном использовании, но уступает в проходимости, как показывают тесты отличий кроссоверов от внедорожников.
|Модель
|Продажи в феврале, шт.
|Tenet T7
|4641
|Haval Jolion
|4336
|Belgee X50
|3530
|Tenet T4
|3208
|Mazda CX-5
|2554
Таблица отражает доминирование локальных моделей. Полные данные по рынку подтверждают тренд.
Белорусский Belgee X50 занял третье место с 3530 продажами. Это аналог Geely Coolray с богатой базой: круиз, камера, панорама. Цена от 2,48 миллиона рублей.
Спрос растет с 2023 года благодаря надежному "роботу" и переднему приводу. Модель подходит для города и трассы.
Tenet T4 из Калуги продали 3208 штук. Копия Chery Tiggo 4 с механикой или полным приводом, от 2,099 миллиона рублей. База включает камеру и подогрев.
Компактность и варианты приводов делают ее универсальной. Полный привод AWD помогает на плохих дорогах.
Модель вписывается в бюджет семей, конкурируя с азиатскими брендами вроде китайских авто.
Mazda CX-5 закрыла пятерку с 2554 машинами. Без официальных поставок, но с моторами до 160 л. с. для льготного утильсбора. Цена от 3,95 миллиона рублей.
Японская надежность и динамика привлекают покупателей. Импорт адаптируется под налоги.
Кроссоверы лидируют благодаря универсальности и локализации. Lada, Haval, Tenet в бренд-топе. Спад за два месяца на 3,9%, но февраль вырос.
Рост цен на бензин в России не останавливает спрос. Госпрограммы поддерживают рынок.
Будущие изменения в тарифах на платных дорогах повлияют на выбор.
Благодаря более низкой цене от 2,735 миллиона и локальной сборке в Калуге, что снижает затраты.
Круиз-контроль, камера заднего вида, панорамная крыша и автоматическая коробка.
Да, моторы до 160 л. с. позволяют вписаться в коридор и снизить стоимость.
