Артем Николаев

Быстро, выгодно, надёжно: топ-5 кроссоверов, которые выбирают россияне этой весной

Авто

Российский рынок новых автомобилей в феврале 2026 года показал неожиданную устойчивость в сегменте кроссоверов. Несмотря на экономические вызовы, рост налогов и утильсбора, эти модели остаются самыми востребованными. Лидеры продаж удивили: Tenet T7 обошел Haval Jolion, а в топ-5 вошли как локальные сборки, так и параллельный импорт.

BELGEE X50
Фото: commons.wikimedia by NOhead87, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
BELGEE X50

Общий объем продаж новых легковушек составил 80 тысяч штук — на 2,5% больше, чем годом ранее. Кроссоверы обеспечили основной прирост, их доля растет благодаря клиренсу, оснащению и ценам, адаптированным под рынок. Разбираем топ-5, цены и причины успеха.

Эксперты отмечают локализацию производства и доступность как ключевые факторы. Модели с завода в Калуге выигрывают за счет снижения затрат, а покупатели выбирают проверенные варианты с богатым набором опций.

Лидером продаж стал Tenet T7

Tenet T7 занял первое место с результатом 4641 проданная машина. Эта модель собирается на заводе в Калуге, бывшем Volkswagen, и представляет собой версию Chery Tiggo 7L. Доступные цены от 2,735 миллиона рублей сделали ее хитом.

Покупатели ценят просторный салон, современное оснащение и надежность. В топовых версиях предлагают полный привод и мощный мотор, что идеально для российских дорог.

"Tenet T7 выделяется балансом цены и качества сборки на локальном заводе, что снижает риски по запчастям", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Модель обошла конкурентов благодаря скидкам и госпрограммам, как в случае с доступными новыми автомобилями.

Haval Jolion на втором месте

Haval Jolion продали 4336 штук, несмотря на рост цены до 2 миллионов рублей. Рестайлинг добавил обновленный салон и форсированный двигатель для полноприводных версий.

Модель остается популярной из-за репутации бренда и опций вроде панорамной крыши. Однако психологический барьер цены сказался на объемах.

Сравнивая с другими SUV, Jolion выигрывает в повседневном использовании, но уступает в проходимости, как показывают тесты отличий кроссоверов от внедорожников.

Модель Продажи в феврале, шт.
Tenet T7 4641
Haval Jolion 4336
Belgee X50 3530
Tenet T4 3208
Mazda CX-5 2554

Таблица отражает доминирование локальных моделей. Полные данные по рынку подтверждают тренд.

Belgee X50 набирает популярность

Белорусский Belgee X50 занял третье место с 3530 продажами. Это аналог Geely Coolray с богатой базой: круиз, камера, панорама. Цена от 2,48 миллиона рублей.

Спрос растет с 2023 года благодаря надежному "роботу" и переднему приводу. Модель подходит для города и трассы.

"Belgee X50 предлагает отличное соотношение оснащения и цены, что важно в кризис", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Компактный Tenet T4 в топе

Tenet T4 из Калуги продали 3208 штук. Копия Chery Tiggo 4 с механикой или полным приводом, от 2,099 миллиона рублей. База включает камеру и подогрев.

Компактность и варианты приводов делают ее универсальной. Полный привод AWD помогает на плохих дорогах.

Модель вписывается в бюджет семей, конкурируя с азиатскими брендами вроде китайских авто.

Mazda CX-5 по параллельному импорту

Mazda CX-5 закрыла пятерку с 2554 машинами. Без официальных поставок, но с моторами до 160 л. с. для льготного утильсбора. Цена от 3,95 миллиона рублей.

Японская надежность и динамика привлекают покупателей. Импорт адаптируется под налоги.

Перспективы рынка кроссоверов

Кроссоверы лидируют благодаря универсальности и локализации. Lada, Haval, Tenet в бренд-топе. Спад за два месяца на 3,9%, но февраль вырос.

Рост цен на бензин в России не останавливает спрос. Госпрограммы поддерживают рынок.

"Рынок адаптируется через локальные сборки, кроссоверы останутся лидерами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Будущие изменения в тарифах на платных дорогах повлияют на выбор.

Ответы на популярные вопросы о лидерах продаж кроссоверов

Почему Tenet T7 обошел Haval Jolion?

Благодаря более низкой цене от 2,735 миллиона и локальной сборке в Калуге, что снижает затраты.

Что входит в базу Belgee X50?

Круиз-контроль, камера заднего вида, панорамная крыша и автоматическая коробка.

Подходит ли Mazda CX-5 под льготы по утильсбору?

Да, моторы до 160 л. с. позволяют вписаться в коридор и снизить стоимость.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
