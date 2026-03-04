Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Воробьев

Не роскошь, а средство передвижения: какие китайские авто стали самыми дорогими в России в 2026 году

Авто

Российский рынок новых автомобилей в 2026 году поражает: даже без многих западных брендов здесь продаются машины дороже 8 миллионов рублей. Эксперт Олег Мосеев составил свежий рейтинг топ-5 самых дорогих моделей, доступных официально. Все позиции заняли китайские внедорожники и кроссоверы в топовых комплектациях, с учетом максимальных скидок от дилеров.

Tank 700
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tank 700

Лидер — M-Hero I за 14,5 миллиона рублей, за ним Tank 700 Edition One (13,1 млн), Lixiang L9 (11,4 млн), Lixiang L7 (10 млн) и Wey Business Lounge (8,6 млн). Эти цены отражают реальную картину после дисконтов: на M-Hero дают до 1,5 миллиона, на Lixiang — около 600 тысяч, а на Tank и Wey скидок нет. Покупатели выбирают их за технологии и комфорт.

Китайские бренды доминируют в премиум-сегменте, но рынок меняется. Цены растут, а дилеры корректируют политику. Разбираем детали.

Топ-5 самых дорогих автомобилей

Рейтинг возглавляют крупные внедорожники с высоким уровнем оснащения. M-Hero I предлагает экстремальные возможности, Tank 700 — премиум-дизайн, Lixiang — семейный комфорт, а Wey — бизнес-формат. Все модели свежие, официально в продаже.

По данным экспертов, эти авто привлекают тех, кто готов платить за статус и опции. Цены на автомобили в премиуме растут из-за спроса и логистики.

Модель Цена с учетом скидок, млн руб.
M-Hero I 14,5
Tank 700 Edition One 13,1
Lixiang L9 11,4
Lixiang L7 10
Wey Business Lounge 8,6

Таблица показывает реальные сделки. Дальше — подробности по моделям.

M-Hero I: абсолютный лидер

Эта модель — гипер-внедорожник с мощным двигателем и полным приводом. Подходит для бездорожья и города. Цена после скидки в 1,5 миллиона делает ее доступной для узкого круга.

Автомобильные системы здесь на высоте: адаптивная подвеска, продвинутые помощники.

Tank 700 Edition One

Специальная серия без скидок — 13,1 миллиона. Фокус на роскоши: кожа, аудиосистема премиум-класса, off-road режимы. Идеал для тех, кто ценит эксклюзив.

"Такие машины сочетают надежность и технологии, но требуют профессионального обслуживания", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Рынок подтверждает интерес: спрос на Tank растет.

Братья Lixiang L9 и L7

L9 за 11,4 миллиона — семиместный кроссовер с гибридной силовой установкой. L7 дешевле, на 10 миллионов, но с похожим набором: панорамная крыша, интеллектуальные экраны.

Скидки по 600 тысяч на обе модели стимулируют продажи. Скидки на новые автомобили - ключевой фактор в 2026-м.

Wey Business Lounge для бизнеса

Минивэн за 8,6 миллиона без дисконтов. Длинная база, раздвижные двери, VIP-салон. Подходит для корпоративного парка.

Компактнее конкурентов, но с акцентом на комфорт задних пассажиров.

Скидки и итоговые цены

Дилеры агрессивно конкурируют: M-Hero — минус 1,5 миллиона, Lixiang — по 600 тысяч. Tank и Wey держат цену. Это отражает прогноз цен на автомобили.

"Оценка таких авто показывает, что ликвидность высокая при правильном уходе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Покупателям стоит мониторить акции.

Перспективы рынка премиума

Китайцы заполнили нишу, но цены на запчасти для авто растут. Рынок перестраивается, возможны новые игроки.

Эксперты ждут стабилизации. Ремонт машин станет дороже.

"Премиум из Китая меняет правила: больше технологий за эти деньги", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Ответы на популярные вопросы о самых дорогих автомобилях в России

Почему все в топ-5 — китайские модели?

После ухода европейцев и американцев нишу заняли производители из КНР с сильными технологиями и цепочками поставок.

Какие скидки реальны на эти авто?

До 1,5 миллиона на M-Hero, 600 тысяч на Lixiang. На Tank и Wey — без дисконтов, но возможны бонусы.

Стоит ли покупать такие дорогие машины?

Если нужен максимум опций — да. Ликвидность хорошая, но обслуживание требует внимания.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов, специалист по детейлингу Максим Терехов
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы авто цены рейтинг автомобили
