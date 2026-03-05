Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Нулевое ТО: развод или забота о новом авто? Что скрывают дилеры и как не попасть в ловушку

Авто

Дилерские центры активно предлагают владельцам новых автомобилей пройти нулевое техническое обслуживание сразу после покупки. Это звучит как забота о машине, но часто вызывает вопросы: нужно ли оно на самом деле и не потеряю ли я гарантию, если откажусь? Разбираемся в сути процедуры, чтобы принять взвешенное решение.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh
Нулевое ТО проводят на пробеге от 1000 до 3000 километров и включает проверку жидкостей, замену масла, диагностику узлов. Производители в регламентах его не указывают, а дилеры уверяют в необходимости. Стоит ли тратить время и деньги или довериться заводским рекомендациям?

В этой статье разберем, что скрывают дилеры, как сохранить гарантию и когда нулевое ТО имеет смысл. Факты помогут избежать ненужных расходов и сохранить уверенность в автомобиле.

Что такое нулевое ТО

Нулевое техническое обслуживание — это процедура для новых автомобилей на раннем пробеге, обычно до 3000 километров. Она не входит в стандартный регламент, но дилеры позиционируют ее как обязательную обкатку. В реальности современные двигатели не нуждаются в такой процедуре благодаря качественным материалам.

Автовладельцы часто соглашаются, не вникая в детали. Это приводит к дополнительным тратам, хотя первое плановое ТО наступает после 10 000 км. Важно понимать разницу между маркетингом и реальными нуждами машины.

Почему дилеры его навязывают

Дилеры используют нулевое ТО для возврата клиента в сервис. Бесплатная проверка часто перерастает в предложение платных работ, таких как диагностика или регулировка. Это стандартная практика для повышения выручки от обслуживания.

В условиях роста цен на запчасти, особенно для китайских автомобилей, сервисы ищут способы удержать автовладельцев. Нулевое ТО — удобный повод для этого.

"Дилеры зарабатывают на дополнительных услугах во время ТО-0, но без него двигатель работает нормально", — рассказал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Такие маневры не редкость, но знание регламента помогает устоять.

Влияет ли на гарантию

Отказ от нулевого ТО не лишает гарантию, если соблюдать основной регламент производителя. Сервисная книжка четко указывает интервалы: 10 000, 30 000 км и дальше. ТО-0 в ней не упоминается.

Дилеры иногда пугают потерей гарантии, но это давление. Реальные случаи показывают: гарантийный ремонт проводят без ТО-0 при наличии отметок о плановом обслуживании.

Процедура Влияние на гарантию
Нулевое ТО Не обязательно
Первое плановое ТО (10 000 км) Обязательно
Замена масла по регламенту Обязательно

Что входит в нулевое ТО

Стандартный набор: проверка уровня масла, антифриза, тормозных жидкостей, замена моторного масла и фильтра. Плюс осмотр шин, аккумулятора, подвески и света. Это базовая диагностика, которую можно провести самостоятельно.

Иногда добавляют компьютерную проверку ошибок ECU. Но для новых машин такие работы избыточны, так как завод оставляет запас надежности.

Автослесари отмечают: металлическая стружка в масле после обкатки нормальна и уходит сама.

Сколько стоит и бесплатные варианты

Цена нулевого ТО варьируется от 5 000 до 15 000 рублей в зависимости от модели. Бесплатные акции — маркетинг для последующих визитов. Если платите, проверяйте чеки и работы.

"Бесплатное ТО-0 часто маскирует платные допы, вроде проверки жидкостей", — отметил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Сравните с стоимостью владения: лишние траты накапливаются.

Что говорят производители

Заводы вроде Toyota, Volkswagen, Hyundai указывают только плановые интервалы. Обкатка устарела: двигатели адаптированы с завода. После 1000 км стружка минимальна и не критична.

В сервисной книжке ищите раздел гарантии — там нет упоминания ТО-0. Это ключ к отказу от навязанных услуг.

Советы для владельцев

Изучите регламент перед визитом. Если ТО-0 бесплатно — езжайте, но отказывайтесь от допов. Следите за пробегом: после 10 000 км плановое обязательно. Для новых моделей 2026 года проверьте обновления.

"Соблюдение регламента важнее ТО-0 для безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о нулевом ТО

Обязательно ли нулевое ТО для гарантии?

Нет, производители не требуют его. Достаточно планового обслуживания по книжке.

Что если отказаться от ТО-0?

Гарантия сохраняется при соблюдении интервалов. Дилер не может отказать в ремонте.

Стоит ли делать бесплатно?

Да, вреда нет. Но будьте внимательны к допуслугам.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
