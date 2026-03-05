Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сервис зовёт раньше срока: разбираемся, зачем заставляют платить за проверку, которой нет в регламенте

Дилерские центры активно предлагают владельцам новых автомобилей пройти нулевое техническое обслуживание сразу после покупки. Эта услуга, известная как ТО-0, позиционируется как забота о машине, но вызывает вопросы: действительно ли она нужна или это способ заработать на клиенте? Разбираемся в сути процедуры, ее влиянии на гарантию и рисках переплат.

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

Производители четко определяют регламент обслуживания: первое ТО обычно после 10 тысяч километров. Нулевое ТО на пробеге 1000-3000 км в официальных инструкциях почти не упоминается. Современные двигатели не требуют обкатки благодаря качественным материалам, и небольшая стружка в масле после старта — норма, не повод для внеплановых работ.

Дилеры уверяют, что без ТО-0 гарантия под угрозой, но это миф. Главное — соблюдать основной график. Решение за водителем: перестраховаться или сэкономить время и деньги.

В этом материале:

Что такое нулевое ТО

Нулевое техническое обслуживание проводят на пробеге от 1000 до 3000 километров, до первого регламентного ТО. Оно включает проверку уровней жидкостей, замену масла и фильтра, диагностику ходовой, шин и аккумулятора. На бумаге это звучит как профилактика, но в реальности многие элементы уже проверены на заводе.

Современные моторы оснащены системами, минимизирующими износ на старте. Производители вроде тех, кто выпускает популярные кроссоверы, уверяют: обкатка не нужна. Тем не менее, дилеры продвигают ТО-0 как стандарт.

Зачем дилеры навязывают эту услугу

Для дилера ТО-0 — шанс вернуть клиента в сервис раньше срока. Бесплатная базовая проверка часто перерастает в рекомендации платных работ: от промывки до допзаправки. Это увеличивает оборот сервиса и лояльность владельца.

"Нулевое ТО полезно для выявления заводских недочетов, но не обязательно для гарантии", — рассказал в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

В рискованных условиях, как весенние перепады, дилеры акцентируют внимание на проверках, чтобы обосновать услугу.

Влияет ли отказ на гарантию

Отказ от ТО-0 не лишает гарантии, если соблюден основной регламент. Производители фиксируют интервалы в сервисной книжке: 10, 30, 60 тысяч км. Дилеры иногда пугают, но закон на стороне владельца.

Проблемы возникают только при игноре обязательных ТО. Изучите документацию: там нет упоминания о нулевом сервисе как условии гарантии.

Что входит в нулевое ТО

Процедура стандартна: осмотр жидкостей, замена моторного масла, фильтров, проверка шин, аккумулятора и света. Давление в шинах контролируют с учетом датчиков TPMS.

Элемент проверки Необходимость по регламенту
Масло и фильтр Не обязательно до 10 тыс. км
Шины и давление Рекомендуется самостоятельно
Аккумулятор и свет Заводская проверка

Таблица показывает: многое дилеры преувеличивают. Если масло уходит незаметно, как в случае с падением уровня, то ТО-0 выявит проблему раньше.

Когда стоит согласиться

Бесплатное ТО-0 без вреда: используйте для знакомства с машиной. Полезно при покупке подержанного "нового" авто или в регионах с плохими дорогами.

Ситуация Рекомендация
Бесплатно от дилера Согласитесь
Платно Откажитесь
Подозрения на дефект Проведите

Как не попасться на уловки

Дилеры предлагают допуслуги: антикор, защиту. Фиксируйте все на видео, требуйте чек без лишнего. В схемах обмана ТО-0 — входная точка.

Автослесарь отмечает: самостоятельная замена масла проще и дешевле, если следовать советам по уходу.

"Часто ТО-0 навязывают для продажи расходников, но двигатель от этого не выиграет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Проверяйте сервисную книжку и избегайте платных опций.

Ответы на популярные вопросы о нулевом ТО

Обязательно ли проходить ТО-0 для гарантии?

Нет, если соблюден основной регламент производителя. Дилеры не вправе требовать его под угрозой отказа в ремонте.

Что если масло уже загрязнено?

Небольшая стружка — норма после обкатки. Меняйте по графику, выбирая масло по новым стандартам.

Можно ли сделать ТО-0 самостоятельно?

Да, но фиксируйте в книжке с чеками. Это сохранит гарантию без дилера.

Почему дилеры предлагают бесплатно?

Чтобы заинтересовать допуслугами. Будьте бдительны.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, мастер шиномонтажа Артём Калинин
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы авто советы автомобили
