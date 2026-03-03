Модель, которая обладает балансом цены и качества: как это авто удерживается в топе продаж в России

Haval Jolion вернул себе лидерство среди самых продаваемых SUV в России. За последнюю неделю февраля модель разошлась тиражом в 1231 экземпляр. Данные предоставило аналитическое агентство "Автостат" на основе информации АО "ППК".

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Голубой Haval Jolion

На втором месте расположился Tenet T7 калужской сборки — аналог кроссовера Chery Tiggo 7L. За отчетный период он нашел 1187 покупателей, уступив первенство после трех недель на вершине.

Тройку лидеров замкнула LADA Niva Travel в рестайлинговой версии с 90-сильным двигателем. На нее сделали ставку 1112 россиян. Остальные модели не превысили тысячу продаж, но топ-10 все равно получился насыщенным.

Haval Jolion снова на первом месте

Компактный Haval Jolion уверенно вернул лидерство в сегменте SUV. Его продажи на 44 единицы превысили показатели Tenet T7. Модель привлекает покупателей балансом цены и оснащения.

Ранее Jolion уже доминировал на рынке, но недавно уступил место конкурентам. Возврат на вершину показывает стабильный спрос на китайские кроссоверы в России.

"Haval Jolion выделяется надежной конструкцией и минимальными техническими дефектами, что важно для повседневной эксплуатации", — в беседе с Pravda. Ru отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Tenet T7 уступает лидерство

Среднеразмерный Tenet T7 калужской сборки занял второе место с 1187 проданными экземплярами. Это копия Chery Tiggo 7L, адаптированная для российского рынка.

Модель лидировала три недели подряд, но на этот раз пропустила вперед Jolion. Локальная сборка снижает стоимость и ускоряет поставки.

Несмотря на сдвиг, Tenet сохраняет позиции в топе благодаря просторному салону и опциям для семьи.

LADA Niva Travel держит позиции

LADA Niva Travel в рестайлинге с новым 90-сильным мотором вошла в тройку с 1112 продажами. Отечественный внедорожник популярен за проходимость и доступность.

Обновление в конце прошлого года добавило комфорта, не потеряв ключевых качеств. Niva остается выбором для бездорожья и регионов.

Модель Продажи (шт.) Haval Jolion 1231 Tenet T7 1187 LADA Niva Travel 1112

Таблица отражает топ-3, но полный рейтинг шире. Ни одна другая модель не набрала тысячу продаж.

Полный топ-10 бестселлеров

В топ-10 вошли Tenet T4, Belgee X50, Geely Monjaro, Mazda CX-5, Haval F7, LADA Niva Legend и Solaris HC. Эти модели держатся за счет репутации и наличия на рынке.

Японская Mazda CX-5 сохраняет интерес несмотря на импортные ограничения. Отечественные Niva Legend дополняют линейку LADA.

"Выбор SUV вроде Niva Legend оправдан для тех, кто ценит безопасность на плохих дорогах", — в беседе с Pravda. Ru рассказал эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Почему эти модели выбирают россияне

Популярность связана с ценой, наличием и адаптацией к российским условиям. Китайские бренды вроде Haval и Tenet предлагают современный дизайн по разумной стоимости, как в случае с утилизационным сбором.

LADA держится на патриотизме и проходимости. Покупатели ориентируются на ликвидность и сервис.

Обновления на подходе

Haval Jolion может получить новый двигатель по свежему ОТТС, действующему до 2028 года. Это усилит позиции модели на фоне проблем с маслом у конкурентов.

Обновления помогут сохранить спрос в условиях меняющихся правил.

"Весенний чек-лист для SUV выявит слабые места до серьезных трат", — в беседе с Pravda. Ru отметил мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Перспективы рынка SUV

Рынок SUV растет за счет спроса на универсальные авто. Китайские модели доминируют, но LADA не сдает позиций. В будущем ждут новые сборки и контроль транспорта.

Мошенничество вроде автоподстав требует осторожности при покупке.

Ответы на популярные вопросы о самых продаваемых кроссоверах

Почему Haval Jolion лидирует в продажах?

Модель сочетает цену, оснащение и надежность, что привлекает массового покупателя в России.

Что известно о Tenet T7?

Это локальная версия Chery Tiggo 7L с просторным салоном и выгодной ценой благодаря сборке в Калуге.

Зачем обновили LADA Niva Travel?

Рестайлинг добавил мощности и комфорта, сохранив проходимость для российских дорог.

Влияют ли обновления на рынок?

Новые ОТТС и двигатели усиливают конкуренцию, снижая риски поломок.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, мастер шиномонтажа Артём Калинин