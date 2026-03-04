Мир нефти на грани кризиса: как закрытие Ормузского пролива повлияет на цены заправок в России

Ормузский пролив остается узким местом мировой торговли нефтью. Через этот канал шириной всего три километра проходит около 20% глобального морского экспорта нефти и до 90% поставок из Персидского залива. Любые сбои здесь мгновенно взвинчивают цены на энергоносители, и это напрямую касается каждого водителя в России.

Россия не зависит от пролива напрямую, но встроена в мировую ценовую систему. Рост котировок нефти увеличивает экспортную выручку, однако усиливает давление на внутренний рынок. Эксперты прогнозируют, что даже частичные ограничения судоходства приведут к удорожанию бензина на заправках.

Разберем сценарии эскалации и их последствия для цен на АЗС. Учтем логистику, страховку грузов и механизмы регулирования российского топливного рынка.

Ормузский пролив: ключ к мировой нефти

Этот пролив соединяет Персидский залив с Арабским морем и остается единственным выходом для основной части нефти из Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ и других стран. Обходных маршрутов мало, нефтепроводы покрывают лишь малую долю трафика. Любая напряженность здесь сказывается на глобальных поставках.

Через Ормуз проходит 25% мирового СПГ и 40% импорта нефти в Китай. Рынок чувствителен: даже намек на сбои провоцирует панику среди трейдеров.

Конфликты в районе, включая противостояние Ирана с США и Израилем, развиваются динамично. Точные прогнозы вероятностны, но риски реальны.

Что случится при частичном перекрытии

При частичной дестабилизации из оборота может выпасть 3-5 млн баррелей в сутки. Это уже шок для рынка, где изменения на 3-4% предложения вызывают резкие скачки цен.

Сценарий Потенциальный эффект Частичное ограничение Выпадение 3-5 млн баррелей/сутки Полная блокада До 17-20 млн баррелей/сутки

Страны держат резервы на 90 дней, но логистика усложняется. Цены на страхование и фрахт растут в разы.

"Рынок крайне чувствителен к логистическим сбоям, даже временным ограничениям хватит для роста ставок на фрахт в 2-4 раза", — рассказал в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Полная блокада: сценарий катастрофы

Полное перекрытие выведет до 20 млн баррелей в сутки. Это энергетический кризис с активацией резервов. Иран сам зависит от пролива, так что полная блокада маловероятна — она ударит по собственному бюджету.

Реалистичнее напряженность без полной остановки. Но страх превысит реальные сбои.

Страховка грузов может вырасти в 3-7 раз, фрахт — в 2-4 раза. Бензин продолжит течь, но дороже.

Как это ударит по ценам на нефть

Паника толкает котировки вверх быстрее дефицита. В 2019 году военная надбавка к страховке выросла в 5-15 раз. Сейчас при угрозах — рост в 2-3 раза.

Фактор ожиданий превращает страх в рубли на АЗС. Даже открытые маршруты не спасут от спекуляций.

"Перевозка нефти как опасного груза требует повышенного внимания к рискам, страховка взлетит первой", — сообщила в беседе с Pravda. Ru специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.

Баррель может уйти к 120-150 долларам, усиливая давление на все рынки.

Влияние на российские АЗС

Россия не везет нефть через Ормуз, но глобальный рост цен давит на внутренние прайсы. Экспортная выручка растет, но инфляция ускоряется.

Сибирь и Дальний Восток пострадают сильнее из-за длинной логистики. Водители заметят +3-7% при умеренной эскалации.

Газомоторное топливо тоже подорожает, на 5-10% в мягком сценарии. Метан менее чувствителен.

Прогнозы для водителей

Умеренная эскалация: +3-7% за 1-2 месяца. Серьезная волатильность: +8-15%. Экстремальный случай: до +25%, с рисками дефицита в регионах.

Рынок управляемее, чем раньше. Демпфер компенсирует разницу, возможны экспортные ограничения.

Главный риск — инфляция от страха, а не физический дефицит.

"Психологический фактор ускоряет рост цен на топливо, водителям стоит готовиться к волатильности", — говорит в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Меры контроля в России

Демпферный механизм и оперативные ограничения экспорта стабилизируют рынок. Парадокс: пролив открыт, но страх добавит долларов к баррелю.

Для автовладельцев это +3-7% в базовом сценарии, до 25% в кризисе. Ремонт и обслуживание тоже подорожают косвенно.

Ответы на популярные вопросы о Ормузском проливе и ценах на бензин

Грозит ли дефицит бензина в России?

Физический дефицит маловероятен благодаря демпферу и резервам, но цены вырастут от глобальной волатильности.

Насколько подорожает бензин при частичном сбоe?

Ожидайте +3-7% в ближайшие месяцы, в удаленных регионах эффект сильнее.

Влияет ли это на газ и метан?

Газ подорожает на 5-10%, метан меньше зависит от нефти.

Что делать водителям сейчас?

Заправляйтесь заранее, мониторьте рынок и рассмотрите экономию на топливе.

