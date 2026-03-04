Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Мир нефти на грани кризиса: как закрытие Ормузского пролива повлияет на цены заправок в России

Авто

Ормузский пролив остается узким местом мировой торговли нефтью. Через этот канал шириной всего три километра проходит около 20% глобального морского экспорта нефти и до 90% поставок из Персидского залива. Любые сбои здесь мгновенно взвинчивают цены на энергоносители, и это напрямую касается каждого водителя в России.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Россия не зависит от пролива напрямую, но встроена в мировую ценовую систему. Рост котировок нефти увеличивает экспортную выручку, однако усиливает давление на внутренний рынок. Эксперты прогнозируют, что даже частичные ограничения судоходства приведут к удорожанию бензина на заправках.

Разберем сценарии эскалации и их последствия для цен на АЗС. Учтем логистику, страховку грузов и механизмы регулирования российского топливного рынка.

Ормузский пролив: ключ к мировой нефти

Этот пролив соединяет Персидский залив с Арабским морем и остается единственным выходом для основной части нефти из Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ и других стран. Обходных маршрутов мало, нефтепроводы покрывают лишь малую долю трафика. Любая напряженность здесь сказывается на глобальных поставках.

Через Ормуз проходит 25% мирового СПГ и 40% импорта нефти в Китай. Рынок чувствителен: даже намек на сбои провоцирует панику среди трейдеров.

Конфликты в районе, включая противостояние Ирана с США и Израилем, развиваются динамично. Точные прогнозы вероятностны, но риски реальны.

Что случится при частичном перекрытии

При частичной дестабилизации из оборота может выпасть 3-5 млн баррелей в сутки. Это уже шок для рынка, где изменения на 3-4% предложения вызывают резкие скачки цен.

Сценарий Потенциальный эффект
Частичное ограничение Выпадение 3-5 млн баррелей/сутки
Полная блокада До 17-20 млн баррелей/сутки

Страны держат резервы на 90 дней, но логистика усложняется. Цены на страхование и фрахт растут в разы.

"Рынок крайне чувствителен к логистическим сбоям, даже временным ограничениям хватит для роста ставок на фрахт в 2-4 раза", — рассказал в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Полная блокада: сценарий катастрофы

Полное перекрытие выведет до 20 млн баррелей в сутки. Это энергетический кризис с активацией резервов. Иран сам зависит от пролива, так что полная блокада маловероятна — она ударит по собственному бюджету.

Реалистичнее напряженность без полной остановки. Но страх превысит реальные сбои.

Страховка грузов может вырасти в 3-7 раз, фрахт — в 2-4 раза. Бензин продолжит течь, но дороже.

Как это ударит по ценам на нефть

Паника толкает котировки вверх быстрее дефицита. В 2019 году военная надбавка к страховке выросла в 5-15 раз. Сейчас при угрозах — рост в 2-3 раза.

Фактор ожиданий превращает страх в рубли на АЗС. Даже открытые маршруты не спасут от спекуляций.

"Перевозка нефти как опасного груза требует повышенного внимания к рискам, страховка взлетит первой", — сообщила в беседе с Pravda. Ru специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.

Баррель может уйти к 120-150 долларам, усиливая давление на все рынки.

Влияние на российские АЗС

Россия не везет нефть через Ормуз, но глобальный рост цен давит на внутренние прайсы. Экспортная выручка растет, но инфляция ускоряется.

Сибирь и Дальний Восток пострадают сильнее из-за длинной логистики. Водители заметят +3-7% при умеренной эскалации.

Газомоторное топливо тоже подорожает, на 5-10% в мягком сценарии. Метан менее чувствителен.

Прогнозы для водителей

Умеренная эскалация: +3-7% за 1-2 месяца. Серьезная волатильность: +8-15%. Экстремальный случай: до +25%, с рисками дефицита в регионах.

Рынок управляемее, чем раньше. Демпфер компенсирует разницу, возможны экспортные ограничения.

Главный риск — инфляция от страха, а не физический дефицит.

"Психологический фактор ускоряет рост цен на топливо, водителям стоит готовиться к волатильности", — говорит в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Меры контроля в России

Демпферный механизм и оперативные ограничения экспорта стабилизируют рынок. Парадокс: пролив открыт, но страх добавит долларов к баррелю.

Для автовладельцев это +3-7% в базовом сценарии, до 25% в кризисе. Ремонт и обслуживание тоже подорожают косвенно.

Ответы на популярные вопросы о Ормузском проливе и ценах на бензин

Грозит ли дефицит бензина в России?

Физический дефицит маловероятен благодаря демпферу и резервам, но цены вырастут от глобальной волатильности.

Насколько подорожает бензин при частичном сбоe?

Ожидайте +3-7% в ближайшие месяцы, в удаленных регионах эффект сильнее.

Влияет ли это на газ и метан?

Газ подорожает на 5-10%, метан меньше зависит от нефти.

Что делать водителям сейчас?

Заправляйтесь заранее, мониторьте рынок и рассмотрите экономию на топливе.

Читайте также

Экспертная проверка: логист по грузоперевозкам Денис Крылов, специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы азс цены нефть бензин россия экономика
Новости Все >
Рейсы с Ближнего Востока срываются один за другим: для россиян готовят срочное решение
Рубль на распутье: мартовскими решениями закладываются новые маршруты движения валютных курсов
Запах вышел за пределы квартиры: чем может обернуться жалоба соседей
Мерц добивается роли Европы в переговорах по Украине: почему ЕС остался за бортом переговоров
Не только фронт решает судьбу Запорожья: Ближний Восток может сыграть неожиданную роль
Неожиданный разворот рынка: новые автомобили по цене подержанных снова стали реальностью
Сайты с горящими турами заманивают россиян: на странице есть признак, который выдает обман
Великая история любви: 8 марта в театре Модерн сыграют Ремарка
Migranteu: влияет ли второе гражданство на налоговый статус человека
Смена лидера в Иране может изменить противостояние с США: новый курс способен удивить Вашингтон
Сейчас читают
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Домашние животные
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Садоводство, цветоводство
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Последние материалы
Память машины стирается за секунду: ошибки демонтажа АКБ заставляют электронику забыть своего владельца
Рейсы с Ближнего Востока срываются один за другим: для россиян готовят срочное решение
Рубль на распутье: мартовскими решениями закладываются новые маршруты движения валютных курсов
Коварство белой тишины: резкое потепление весной грозит превратить избыток снега в катастрофу
Тело просит отдыха, а мышцы горят: одна ошибка в вечерней тренировке крадет ночное восстановление
Урбанистическая талия требует затяжки: огромная природная стена встанет на пути новых кварталов Санкт-Петербурга
Чиновник на заводе — аппарат на прокачке: в Великом Новгороде начали тотальную переборку власти
Ловушка в прихожей: как гора коробок и лишних пар обуви незаметно пожирает полезные метры квартиры
Гастроэнтеролог ушел в дефицит: вместо профильного обследования пациентам Петрозаводска предлагают суррогаты
Пакет с миллионами в руках чужого деда: обычная замена домофона в Северодвинске превратила пенсионера в курьера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.