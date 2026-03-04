Мир нефти на грани кризиса: как закрытие Ормузского пролива повлияет на цены заправок в России

Ормузский пролив остается узким местом мировой торговли нефтью. Через этот канал шириной всего три километра проходит около 20% глобального морского экспорта нефти и до 90% поставок из Персидского залива. Любые сбои здесь мгновенно взвинчивают цены на энергоносители, и это напрямую касается каждого водителя в России.
Россия не зависит от пролива напрямую, но встроена в мировую ценовую систему. Рост котировок нефти увеличивает экспортную выручку, однако усиливает давление на внутренний рынок. Эксперты прогнозируют, что даже частичные ограничения судоходства приведут к удорожанию бензина на заправках.
Разберем сценарии эскалации и их последствия для цен на АЗС. Учтем логистику, страховку грузов и механизмы регулирования российского топливного рынка.
Этот пролив соединяет Персидский залив с Арабским морем и остается единственным выходом для основной части нефти из Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ и других стран. Обходных маршрутов мало, нефтепроводы покрывают лишь малую долю трафика. Любая напряженность здесь сказывается на глобальных поставках.
Через Ормуз проходит 25% мирового СПГ и 40% импорта нефти в Китай. Рынок чувствителен: даже намек на сбои провоцирует панику среди трейдеров.
Конфликты в районе, включая противостояние Ирана с США и Израилем, развиваются динамично. Точные прогнозы вероятностны, но риски реальны.
При частичной дестабилизации из оборота может выпасть 3-5 млн баррелей в сутки. Это уже шок для рынка, где изменения на 3-4% предложения вызывают резкие скачки цен.
|Сценарий
|Потенциальный эффект
|Частичное ограничение
|Выпадение 3-5 млн баррелей/сутки
|Полная блокада
|До 17-20 млн баррелей/сутки
Страны держат резервы на 90 дней, но логистика усложняется. Цены на страхование и фрахт растут в разы.
"Рынок крайне чувствителен к логистическим сбоям, даже временным ограничениям хватит для роста ставок на фрахт в 2-4 раза", — рассказал в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Полное перекрытие выведет до 20 млн баррелей в сутки. Это энергетический кризис с активацией резервов. Иран сам зависит от пролива, так что полная блокада маловероятна — она ударит по собственному бюджету.
Реалистичнее напряженность без полной остановки. Но страх превысит реальные сбои.
Страховка грузов может вырасти в 3-7 раз, фрахт — в 2-4 раза. Бензин продолжит течь, но дороже.
Паника толкает котировки вверх быстрее дефицита. В 2019 году военная надбавка к страховке выросла в 5-15 раз. Сейчас при угрозах — рост в 2-3 раза.
Фактор ожиданий превращает страх в рубли на АЗС. Даже открытые маршруты не спасут от спекуляций.
"Перевозка нефти как опасного груза требует повышенного внимания к рискам, страховка взлетит первой", — сообщила в беседе с Pravda. Ru специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.
Баррель может уйти к 120-150 долларам, усиливая давление на все рынки.
Россия не везет нефть через Ормуз, но глобальный рост цен давит на внутренние прайсы. Экспортная выручка растет, но инфляция ускоряется.
Сибирь и Дальний Восток пострадают сильнее из-за длинной логистики. Водители заметят +3-7% при умеренной эскалации.
Газомоторное топливо тоже подорожает, на 5-10% в мягком сценарии. Метан менее чувствителен.
Умеренная эскалация: +3-7% за 1-2 месяца. Серьезная волатильность: +8-15%. Экстремальный случай: до +25%, с рисками дефицита в регионах.
Рынок управляемее, чем раньше. Демпфер компенсирует разницу, возможны экспортные ограничения.
Главный риск — инфляция от страха, а не физический дефицит.
"Психологический фактор ускоряет рост цен на топливо, водителям стоит готовиться к волатильности", — говорит в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Демпферный механизм и оперативные ограничения экспорта стабилизируют рынок. Парадокс: пролив открыт, но страх добавит долларов к баррелю.
Для автовладельцев это +3-7% в базовом сценарии, до 25% в кризисе. Ремонт и обслуживание тоже подорожают косвенно.
Физический дефицит маловероятен благодаря демпферу и резервам, но цены вырастут от глобальной волатильности.
Ожидайте +3-7% в ближайшие месяцы, в удаленных регионах эффект сильнее.
Газ подорожает на 5-10%, метан меньше зависит от нефти.
Заправляйтесь заранее, мониторьте рынок и рассмотрите экономию на топливе.
Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.