Железный землерой СССР: БТМ-3 превращает грунт в идеальную траншею всего за один час

Эта машина за час оставляет после себя километровую траншею глубиной в полтора человеческих роста. Причём делает это так, что земляные стены получаются ровными, словно их резали гигантским ножом. Знакомьтесь: БТМ-3 — советская быстроходная траншейная машина, настоящий монстр инженерных войск, опередивший своё время.

Фото: Own work by Janez Novak, Ljubljana, Slovenija, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Советская траншейная машина

Внешне техника напоминает гибрид танка, поезда и сельскохозяйственной фрезы. Гусеничное шасси, мощный дизель и огромный ротор с ковшами, который вгрызается в мёрзлую землю, превращая её в аккуратное траншейное кружево.

Но за непритязательной и грубоватой внешностью скрывается инженерный шедевр, о котором стоит рассказать подробнее.

Как появилась идея механизированного копателя

В послевоенные годы перед советскими инженерами встала серьёзная проблема. Армия росла, техника усложнялась, и всем этим железным монстрам требовались укрытия. Танки, самоходки, тягачи — каждую единицу нужно было спрятать от глаз противника и от артиллерийских осколков.

Рыть окопы вручную? Лопата, конечно, дело святое, но попробуйте за день отрыть капонир для тридцатитонного танка лопатой и киркой. Впрочем, и их никто не отменял. Автору этих строк в годы службы в 1980-е приходилось маскировать ЗиЛ-131 в Каракумских песках путем "окапывания". То еще "удовольствие"!

По воспоминаниям ветеранов инженерных войск, в конце сороковых годов солдаты шутили: "Хороший сапёр должен уметь всё: взорвать мост, навести переправу и… спину не надорвать, пока роет".

Шутки шутками, а проблема требовала решения. Нужна была машина, способная за считанные часы отрывать полноценные траншеи и котлованы любой формы.

Так родилось техническое задание на создание быстроходной траншейной машины. Первые образцы появились уже в начале пятидесятых, но настоящим прорывом стала модель БТМ-3, поступившая в войска в конце пятидесятых и выпускавшаяся до восьмидесятых годов.

Конструкция, вызывающая уважение

БТМ-3 построена на базе узлов тяжёлого артиллерийского тягача АТ-Т, который сам был настоящей легендой. Гусеничное шасси с широкими траками позволяло машине не проваливаться даже в болотистом грунте. Двенадцатицилиндровый дизель В-2 развивал мощность 400 лошадиных сил — достаточно, чтобы таскать за собой железнодорожный вагон, не говоря уже о фрезе.

Но главное чудо инженерной мысли скрывалось сзади. Роторный траншеекопатель представлял собой массивную конструкцию с ковшами, расположенными по окружности. Когда ротор вращался, ковши вгрызались в грунт, поднимали его наверх и ссыпали на транспортёр, который отбрасывал землю в сторону.

Технические характеристики впечатляют до сих пор:

глубина отрываемой траншеи — до 1,5 метров;

ширина по верху — 1,1 метра;

скорость копания — до 1000 метров в час;

масса машины — около 25 тонн;

экипаж — 2 человека.

Цифра в 1000 метров в час — не опечатка. За это время БТМ-3 оставляла за собой километр готовой траншеи. Чтобы вы понимали масштаб: батальон солдат с лопатами за то же время осилил бы метров пятьдесят, да и выдохлись бы через час.

Рабочие будни "Землеройного монстра"

Управление БТМ-3 требовало определённого навыка. Механик-водитель должен был не просто вести машину, а контролировать глубину копания, следить за нагрузкой на двигатель и вовремя реагировать на изменение плотности грунта. Второй член экипажа — командир-оператор — отвечал за работу ротора и транспортёра.

Один из ветеранов инженерных войск рассказывал байку: "Прибыли мы на учения, развернули БТМ-3. Командир дивизии приехал посмотреть, как машина работает. Через минуту спрашивает: "А почему так медленно?" Оператор ему: "Товарищ генерал, это холостой ход, грунт слабый. Щас до плотного доберёмся — быстрее пойдёт". Не успел договорить, как ротор в твёрдый слой вошёл, машина дёрнулась, и из-под ковшей фонтан земли прямо на генеральский УАЗ полетел. Хорошо, что тот успел отскочить".

Где применяли БТМ-3: гражданская стезя

Основное назначение машины — отрывка траншей и котлованов под укрытия для техники. Но находчивые военные быстро нашли ей и другое применение. БТМ-3 использовали для прокладки коммуникаций, рытья противопожарных рвов в лесу.

В мирное время эти машины привлекали для обустройства мелиоративных каналов и прокладки трубопроводов. Правда, гражданские строители жаловались, что военные "копают слишком качественно" — стены траншей получались такими ровными, что потом приходилось дополнительно тратить время на их искусственное обрушение для укладки труб.

Интересный факт: в восьмидесятые годы БТМ-3 применяли при ликвидации последствий землетрясения в Армении. Машины прокладывали траншеи для временных коммуникаций и расчищали завалы, демонстрируя, что инженерная техника может быть полезна не только на войне.

Сильные и слабые стороны легендарной машины

Как и любая сложная техника, БТМ-3 имела свои плюсы и минусы. К первым, безусловно, относилась высокая производительность. За сутки одна машина могла отрыть траншею длиной несколько километров.

Надёжность конструкции тоже заслуживает уважения. Дизель В-2, хоть и капризничал в сильные морозы, при правильной эксплуатации работал безотказно. Гусеничное шасси позволяло машине передвигаться по любой местности, включая болота и снежную целину.

Но были и недостатки. Главный из них — невозможность работать в сильнопересечённой местности. Если на пути попадался крутой склон или валуны, машина останавливалась. Требовалось либо объезжать препятствие, либо предварительно подготавливать трассу.

Второй минус — сложность ремонта в полевых условиях. Роторный механизм содержал множество трущихся деталей, которые требовали регулярной смазки и замены.

Водители и операторы машины шутили: "БТМ три дня работает, неделю стоит — смазку меняет".

Легенды и были о "трёхэтажном кроте"

За годы эксплуатации БТМ-3 обросла множеством легенд. Одна из них рассказывает о том, как машина случайно откопала старый склад боеприпасов времён войны. Ковши наткнулись на деревянные ящики, разворотили их, и снаряды разлетелись по округе. К счастью, детонации не произошло, но экипаж получил такой заряд адреналина, что потом неделю ходили седые.

Другая история связана с попыткой использовать БТМ-3 в сельском хозяйстве. Какой-то ушлый председатель колхоза попросил военных прорыть небольшой оросительный канал. Машина справилась за полсмены, но ров получился такой глубины, что вода в него просто не доходила — берега обрушивались. Колхозники потом месяц закапывали траншею обратно бульдозерами, ругая на чём свет стоит военных "копателей".

В восьмидесятые годы БТМ-3 попала в кадр кинохроники во время учений "Запад-81". Операторы снимали, как машина стремительно роет траншею, а следом за ней по свежевырытому ходу бегут солдаты с автоматами. Кадр получился впечатляющим и долго кочевал по военным журналам как иллюстрация мощи советской инженерной мысли.

А что сегодня?

Многие машины до сих пор стоят на хранении в военных частях. Некоторые переданы в музеи, где занимают почётное место среди других образцов инженерной техники. Другие экземпляры выкупили частные коллекционеры, восстановили до рабочего состояния и показывают на ретро-фестивалях.

В интернете можно найти видео, где энтузиасты заводят старые БТМ-3, и те, пыхтя и чихая солярным выхлопом, продолжают рыть землю, словно и не было этих тридцати-сорока лет простоя. Надёжность советской школы машиностроения проявляется и здесь: двигатели и трансмиссии часто требуют минимального вмешательства, чтобы вернуться к жизни.

Как говорил один старый водитель-оператор: "БТМ, она как хорошая лопата: тяжёлая, но надёжная. Доверишься ей — не подведёт".