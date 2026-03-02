Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Машина пережила зиму, но это ещё не победа: весенний чек-лист против скрытых поломок

Авто

С приходом весны автомобилисты сталкиваются с необходимостью подготовки своих транспортных средств к эксплуатации в более теплых условиях. Зимняя езда с ее низкими температурами и агрессивными реагентами на дорогах значительно нагружает ключевые системы автомобиля. Ежегодная весенняя диагностика позволяет своевременно выявить и устранить мелкие неисправности, предотвращая серьезные поломки, которые могут возникнуть в самый неподходящий момент.

Evolute i-Space
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Evolute i-Space

Важно помнить, что техническое состояние машины напрямую влияет на юридическую чистоту и безопасность эксплуатации. Например, игнорирование регламентов может затруднить оценку имущества при продаже или передаче авто. Тщательный подход к весеннему сервису — это инвестиция в ресурс агрегатов и спокойствие водителя на дороге.

Уход за кузовом и сезонная замена шин

Зимняя грязь и химические составы негативно влияют на лакокрасочное покрытие. Важно тщательно вымыть автомобиль, уделив особое внимание колесным аркам, элементам подвески, рычагам и амортизаторам. После качественной мойки эксперты рекомендуют обработать кузов защитным составом, чтобы минимизировать риск развития коррозии в весенний период высокой влажности.

"Особое внимание стоит уделить чистоте номерных знаков и осветительных приборов. Помните, что любые манипуляции с номерами, включая использование сторонних аксессуаров, могут быть расценены как скрытие номерных знаков, что ведет к серьезным административным последствиям", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Переход на летнюю резину необходим, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +5-7°C. Летние покрышки обеспечивают оптимальное сцепление с асфальтом и помогают экономить топливо. Также весна — время проверить состояние щеток стеклоочистителей, которые за зиму изнашиваются из-за льда и песка. Хорошая видимость критически важна для соблюдения ПДД в условиях переменчивой весенней погоды.

Ревизия технических жидкостей и систем

После зимнего периода крайне желательно заменить моторное масло и фильтры. Особое внимание следует уделить тормозной жидкости: она гигроскопична и за зиму может накопить влагу, что снижает эффективность торможения. Проверка уровня антифриза и герметичности радиатора защитит двигатель от перегрева при первых серьезных температурных нагрузках.

Узел автомобиля Рекомендуемое действие
Двигатель Замена масла и воздушного фильтра
Тормозная система Проверка колодок и уровня жидкости
Система охлаждения Промывка радиаторов от грязи

Для владельцев современных машин важно проводить диагностику электронных систем. Даже если вы планируете кроссоверы в качестве приоритетной покупки в этом сезоне, техническое обслуживание имеющегося авто нельзя откладывать. Исправная машина — залог успешного прохождения любых проверок, будь то плановое ТО или экзамен в ГАИ.

"Зимние перепады температур часто провоцируют микротрещины в резиновых патрубках и уплотнителях. Своевременный осмотр подкапотного пространства поможет избежать утечек антифриза и дорогостоящего ремонта ГБЦ", — в беседе с Pravda. Ru подчеркнул инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Подготовка салона и климатической установки

Зима оставляет след и внутри автомобиля. Рекомендуется провести глубокую чистку напольных покрытий и сидений, чтобы удалить остатки соли, занесенной с обувью. Влага под ковриками может спровоцировать коррозию днища изнутри салона. Система кондиционирования также требует дезинфекции и чистки испарителя, что предотвратит появление неприятных запахов и размножение бактерий.

Если вы эксплуатируете экологичный транспорт, весной стоит проверить кабельное хозяйство. Правильная зарядка электрокара требует исправных разъемов, которые могли пострадать от агрессивной среды. Независимо от типа двигателя, уход за деталями интерьера и внешними уплотнителями сохранит эстетику и герметичность авто на долгие годы.

"Приведение автомобиля в порядок после зимы — это не только вопрос красоты, но и ликвидности. Чистый, обслуженный автомобиль всегда оценивается выше при перепродаже, а отсутствие следов реагентов на кузове страхует владельца от лишних затрат в будущем", — рассказал Pravda. Ru автоэксперт Воробьев Антон.

Ответы на популярные вопросы о подготовке авто

Нужно ли менять масло именно весной, если пробег еще небольшой?

Да, рекомендуется. За зиму в масле накапливаются продукты неполного сгорания топлива и конденсат, что снижает защитные свойства смазки независимо от пробега.

Как проверить кондиционер самостоятельно?

Включите систему на минимальную температуру: если через минуту из дефлекторов не идет ледяной воздух или слышны посторонние шумы, необходима диагностика и дозаправка.

Обязательно ли мыть двигатель весной?

Желательно очистить радиаторы и основные узлы от соли, но делать это нужно на специализированных мойках, чтобы не повредить электрику.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автоэксперт Воробьев Антон.
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы авто машина продажа автомобиль безопасность на дорогах
Новости Все >
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются
Скелет просит защиты, а молоко под запретом: найдены продукты для крепости костей после тридцати
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Ночные пробуждения изматывают все сильнее? Глубокий сон можно восстановить без лекарств
Живые знакомства уходят в прошлое: проверенный способ вернуть романтику в реальность
Переименовали так, что никто ничего не понял: резкий переход в кириллицу ошарашил автолюбителей
Пока одни тянут, другие выигрывают: семейную ипотеку ждёт перезапуск, который ударит по тем, кто медлит
Не хуже форели: две дешёвые рыбы внезапно вошли в элиту самых полезных продуктов
Шумный офис превращается в место перезагрузки: способ обмануть усталость без кофе
Запах бензина в салоне предупреждает о беде: три причины, из-за которых двигатель прощается с жизнью
Сейчас читают
Винегрет уходит в отставку: всего три овоща превращают обычный ужин в ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Винегрет уходит в отставку: всего три овоща превращают обычный ужин в ресторанный шедевр
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Сибирский тигр расправляет плечи: Иркутская область вырвалась в лидеры по темпам роста торговли
Новости Иркутска
Сибирский тигр расправляет плечи: Иркутская область вырвалась в лидеры по темпам роста торговли
Популярное
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка

Власти Пермского края направили 273 млн рублей на ликвидацию ветхих строений. До конца 2026 года в шести округах полностью обновят облик жилых кварталов.

Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Последние материалы
Морозы рвут асфальт в хлам: литой асфальт спасает пензенские дороги от полной разрухи
Смертный приговор: этот скрытый симптом вырождения страны эксперты нашли в новостройках в 2026 году
Масло превращается в деликатес: сливочное масло в Ульяновской области подскочило до 1072 рублей
Ледяная корка крадет сцепление у автобусов: остановки Архангельска превращаются в невидимый капкан
Микромир на четырех лапах: эти компактные собаки превращают обычную квартиру в уютное королевство
Хлеб наливается тяжестью: астраханские прилавки фиксируют скачок цен из-за цепких издержек производства
Серые коробки оживают заново: 42 дома Махачкалы проходят глубокий ремонт с заменой лифтов и крыш в 2026-м
Овощной якорь в шторме цен: Костромская область фиксирует закупки для школ и больниц чуть выше 20 рублей за кило
Бетон оживает в Верхневолжье: стройка Тверской области меняет облик городов и инфраструктуры
Магия монастырской кухни: сытная запеканка без мяса, способная стать украшением любой постной недели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.