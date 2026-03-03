Автолюбителям готовиться к шоку: апрельские правила обнуляют старые схемы экономии

С 1 апреля 2024 года в России меняются правила начисления утилизационного сбора для автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС. Это приравнивает частный ввоз к коммерческому, что закрывает лазейки для снижения таможенных платежей. В соцсетях и СМИ уже звучат прогнозы о росте цен на новые иномарки до 40%, но эксперты успокаивают: массового переписывания ценников не предвидится.

Фото: Pravda.Ru by Артём Николаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Основная суть нововведения — контроль за заявленной стоимостью машин при ввозе. Раньше некоторые импортеры указывали заниженные цены, чтобы платить меньше НДС по ставкам стран-поставщиков. Теперь разница с российским НДС будет доначисляться, что затронет в основном серый импорт из Кыргызстана, Казахстана и Армении.

Портал АвтоВзгляд разобрался в деталях с вице-президентом Национального автомобильного союза Яном Хайцеэром. Он отметил, что реальный размер утильсбора не меняется, а лишь добавляется функция контроля. Это ударит по посредникам, но для официальных дилеров и конечных покупателей эффект минимален.

Что меняется с 1 апреля

С 1 апреля частный ввоз автомобилей из ЕАЭС приравнивается к коммерческому. Это значит конец схемам, где машины растаможивались по низким ставкам НДС стран-поставщиков. В России НДС вырос до 22%, а в Кыргызстане — 12%, в Казахстане — 16%, в Армении — 20%. Теперь доначислят разницу: 10%, 4% и 2% соответственно.

Эксперт подчеркивает: утильсбор остается на уровне января, но добавляется проверка заявленной стоимости. В Кыргызстане оценка машин часто занижена "на глаз", что позволяло платить меньше пошлин. С апреля такие трюки исчезнут, и импорт станет прозрачнее.

"Массового переписывания ценников в автосалонах не будет. Отдельные игроки нагнетают атмосферу вокруг неизменного тарифа утильсбора", — в беседе с Pravda. Ru рассказал специалист по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Страна ЕАЭС Разница НДС с Россией (%) Кыргызстан 10 Казахстан 4 Армения 2

Такие изменения упростят контроль, но повысят стоимость "серого" импорта. Официальные поставки останутся без сюрпризов.

Кто окажется в проигрыше

Основные пострадавшие — посредники и те, кто ввозит машины самостоятельно по дешевым схемам. Они теряют преимущество низких платежей. Розничные покупатели через таких дилеров увидят рост цен на 2-10% в зависимости от страны.

Перекупщики и мелкие импортеры, использующие параллельный импорт, тоже почувствуют удар. Рынок подержанных автомобилей может заполниться машинами, ввезенными заранее, но это временный эффект.

"Кривые схемы исчезнут, и оценка стоимости станет рыночной. Это затронет тех, кто ввозил авто дешево из Кыргызстана", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Насколько вырастут цены на авто

Прогнозы о 40% росте преувеличены. Для популярных моделей вроде Toyota RAV4 или Geely Monjaro прибавка составит 200-700 тысяч рублей только на сером рынке. Официальные дилеры не изменят прайсы.

Общий автопарк России стареет, а цены растут, но это нововведение добавит локальный эффект. Массового скачка не ждите — рынок адаптируется.

Экономия от схем была заметной для частных ввозчиков, но для большинства покупателей разница минимальна. Покупка бу авто через проверенные каналы остается основным вариантом.

Влияние на авторынок России

Нововведение усилит прозрачность импорта, но добавит давления на цены в условиях сокращающегося предложения. Автопарк стареет, новые машины дорожают — ситуация ухудшается.

"Логистика импорта усложнится, но тарифы останутся стабильными. Это ударит по серым схемам, а не по рынку в целом", — поделился логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

В итоге, эффект локальный: серый импорт подрастет в цене, официальный — стабилен. Покупателям стоит ориентироваться на проверенных продавцов.

Ответы на популярные вопросы о подорожании новых авто в России 1 апреля

Подорожают ли все новые авто?

Нет, только те, что ввозились по серым схемам из ЕАЭС. Официальные поставки не затронуты.

На сколько вырастут цены на Toyota RAV4?

До 700 тысяч рублей на сером рынке, но не в салонах.

Можно ли успеть ввезти авто до 1 апреля?

Частный ввоз закроют, но для коммерческого — правила ужесточаются постепенно.

Что делать покупателям?

Выбирать официальных дилеров и проверять документы на импорт.

