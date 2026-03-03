Весна меняет правила игры: что ждёт водителей и такси после мартовских нововведений

Весна 2026 года принесет российским водителям заметные перемены в повседневной жизни на дорогах. С 1 марта вступят новые правила для такси, автошкол и дорожного движения, которые затронут профессиональных перевозчиков, учеников и всех участников трафика. Эти изменения направлены на повышение безопасности и качества услуг.
Автомобилисты столкнутся с требованиями к локализации машин для такси, дистанционным уроками в автошколах и масштабным ремонтом трасс. Нарушителям грозят штрафы, а инфраструктура обещает улучшиться. Подробности о каждом нововведении — в материале.
Госдума также готовит поправки по работе с материалами ДТП, а контроль за электросамокатами усилится камерами. Все это изменит привычки миллионов россиян.
С 1 марта 2026 года такси в России смогут работать только на автомобилях с высоким уровнем локализации. Машины должны набирать не менее 3200 баллов по шкале или выпускаться по специнвестконтракту (СПИК) за последние три года. Это поддержит отечественный автомобильный рынок и повысит надежность перевозок.
Нарушители получат штрафы, таксопарки рискуют лицензией, а агрегаторы столкнутся с ограничениями. Перечень разрешенных моделей опубликуют скоро. Такие меры уже влияют на выбор машин для служб такси, делая акцент на свежие модели.
|Требование
|Значение
|Уровень локализации
|Не менее 3200 баллов или СПИК за 3 года
|Последствия нарушения
|Штрафы, запрет работы, отзыв лицензии
Водителям служб стоит заранее проверить свои авто на соответствие. Это нововведение связано с общими трендами рынка автомобилей 2026.
"Локализация такси повысит безопасность и поддержит производство, но водителям нужно обновлять парк своевременно", — в беседе с Pravda. Ru рассказал эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
С марта автошколы перейдут на дистанционное обучение теории с помощью специального софта для контроля посещаемости. Практика останется очной, но часы вырастут: 58 для категории B на механике, 56 на автомате. Добавят темы об электронных документах и системах вроде ЭРА-ГЛОНАСС.
Это сделает подготовку современнее, особенно для работающих учеников. Экзамены ГИБДД также упростятся в части аттестации без привязки к прописке, как в новых правилах.
"Дистанционная теория удобна, но практика на автомате требует больше навыков для реальных дорог", — в разговоре с Pravda. Ru поделился инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Ученикам стоит записываться заранее, чтобы освоить обновленный курс.
|Категория B
|Часы практики
|Механика
|58 часов
|Автомат
|56 часов
В Подмосковье запустят программу по обновлению десятков километров трасс в округах Солнечногорском, Дмитровском и других. Обновят 50 км вылетных магистралей. Это улучшит инфраструктуру, но вызовет временные ограничения.
Жители получат более ровные дороги, что снизит износ авто и аварийность. Работы стартуют весной 2026.
Весной вырастет число электросамокатов и моноколес, а камеры в Москве передадут данные о нарушениях в ГИБДД. Это усилит безопасность пешеходов и водителей.
Система уже работает, фиксируя скорость и маневры. Аналогичные меры распространятся шире.
Поправки позволят копировать фото и видео с аварий, а не только просматривать. Это упростит споры по видеорегистраторам и страховкам.
"Доступ к копиям материалов ускорит разбирательства и защитит права водителей в спорах", — в беседе с Pravda. Ru объяснил автоэксперт Воробьев Антон.
Законопроект рассмотрят весной, что порадует автолюбителей.
Те, что набирают 3200 баллов локализации или по СПИК за три года.
Да, с марта, с контролем через софт, практика — очно.
Масштабный ремонт трасс, временные перекрытия для улучшения покрытия.
Фиксируют нарушения, передают данные в ГИБДД для безопасности.
Скоро да, по новым поправкам Госдумы.
