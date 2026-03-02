Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Гущина

Сокровище под окнами: как заброшенная машина во дворе может перейти к вам по закону

Авто

Во дворах многоквартирных домов часто стоят заброшенные автомобили в плачевном состоянии. Ржавчина, спущенные колеса, отсутствие номеров — такие машины манят энтузиастов, мечтающих о реставрации. Но можно ли их законно присвоить, не рискуя уголовным делом?

Заснеженная парковка
Фото: NewsInfo.Ru by Иван Рогов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заснеженная парковка

Закон позволяет стать собственником брошенного транспорта при соблюдении процедуры. Это не угон, а оформление по нормам Гражданского кодекса. Главное — доказать статус "брошенного" и пройти регистрацию в ГИБДД.

Процедура требует терпения: от фотофиксации до суда и бюрократии. Но результат — полноправное владение машиной без долгов и споров.

Что считается брошенным автомобилем

Брошенным транспортным средством признают машину с явными признаками долгого простоя или разборки. Это регулирует постановление правительства Москвы от 2014 года с изменениями. Ключевые индикаторы: густая грязь на стеклах, проросшая трава вокруг, минимум два спущенных колеса, открытый салон, сильная коррозия.

Разукомплектованным называют авто без ключевых деталей: кузовных панелей, стекол, колес, двигателя. Такие признаки фиксируют на фото и видео для суда. Перед обращением убедитесь, что машина не числится в угоне — проверьте по базам ГИБДД.

"Такие автомобили часто имеют скрытые дефекты, которые проявляются при осмотре: коррозия рамы, износ подвески. Перед судом стоит вызвать специалиста для оценки", — в беседе с Pravda. Ru рассказал инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Признак Описание
Длительный простой Грязь на стеклах, трава вокруг, спущенные колеса
Разукомплектованность Отсутствие стекол, колес, двигателя

Фиксация этих признаков — основа дела. Без них суд откажет.

Признание брошенным по ст. 226 ГК РФ

Статья 226 Гражданского кодекса позволяет обратить брошенные вещи в свою собственность. Соберите доказательства: фото, свидетельства соседей, отсутствие реакции владельца на объявления. Обращайтесь в суд с заявлением о признании ТС брошенным.

Суд выносит решение, если собственник не найден или отказался. Это дает право собственности. Процедура занимает месяцы, но исключает риски.

Автомобиль как находка по ст. 228 ГК РФ

Альтернатива — статус находки. Заявите в полицию или местную администрацию. Если владелец не объявится в 6 месяцев, авто ваше. Это проще для мобильных ТС, но требует хранения на видном месте.

"При оформлении находки важно соблюсти сроки и уведомления, иначе суд признает процедуру недействительной", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

После решения храните документы — они понадобятся в ГИБДД. Проверка документов на машину обязательна даже для брошенных авто.

Как зарегистрировать в ГИБДД

С судебным решением идите в ГИБДД. Требуют идентификаторы, СТС, право собственности. У брошенных первых двух нет, ссылайтесь на приказ МВД №950 и вердикт суда.

При отказе пишите заявление начальнику. Если откажут письменно — суд на регистрацию. Не трогайте машину до оформления: угон или подделка номеров — уголовка. Документы для ГИБДД проверяют тщательно.

"Регистрация брошенных машин возможна, но требует настойчивости с ГИБДД. Соблюдайте ПДД на всех этапах", — поделился эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

После — обычная эксплуатация. Ликвидность авто вырастет после ремонта.

Ответы на популярные вопросы о брошенных автомобилях

Можно ли угнать брошенную машину?

Нет, любое перемещение без суда — угон. Ждите решения.

Сколько стоит оформление?

Госпошлина на суд — от 300 руб., регистрация — 2000-3000 руб.

Что если владелец объявится?

До 6 месяцев по находке или по суду — ваше. После — спор в суде.

Работает ли в регионах?

Да, по ГК РФ везде, но местные постановления уточняют признаки.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Автор Анастасия Гущина
Анастасия Романовна Гущина — юрист по страховым спорам, специализируется на делах по ОСАГО, КАСКО и имущественному страхованию, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы авто закон гибдд дорога машина водитель транспорт
Новости Все >
Больше никаких потерянных анализов: как изменит жизнь пациентов новый регистр
Первая неделя позади: зачем на самом деле нужен Великий пост
Мир подошел к опасной черте: конфликт вокруг Ирана грозит сорваться в неожиданном направлении
Легальным таксистам ставят палки в колеса: новый закон готовит неприятный сюрприз пассажирам
Соседям Ирана обозначили последствия: цена решения может оказаться непосильной
Театр на Малой Ордынке и группа 25/17: Это пропаганда, прости, пропаганда любви, преданности
В Госдуме ответили на планы НАТО по введению морской блокады против России
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Сейчас читают
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Ближний Восток
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Туризм
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Последние материалы
Изумрудный след в трубах зашевелится: проверка теплосетей в пяти районах Челябинска выявит скрытые утечки
Некрополи под невидимым стражем: камеры защитят крупные кладбища Нижнего Новгорода от вандалов и свалок
Шесть километров стали золотой милей: автобус №147 в Оренбурге требует 63 рубля за восьмиминутную поездку
Зимний снег тает в потоп: 16 поселков Казани рискуют уйти под воду из-за февральского рекорда
Кошки больше не придут: простые методы, которые превратят ваш сад в закрытую зону
Земля Дальнего Востока просыпается от спячки: Хабаровский край наращивает посевы до 70 тысяч гектар к 2030 году
Эмбриональный монстр в спячке проснулся: 12-сантиметровая тератома покинула яичник в Воронеже через три прокола
Больше никаких потерянных анализов: как изменит жизнь пациентов новый регистр
Сил не осталось — а стрелка весов замерла: почему после зала ноги сами ведут вас к лифту, а не к лестнице
Легкий десерт без манки: как приготовить воздушную творожную запеканку с насыщенным вкусом и изюмом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.