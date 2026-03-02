Сокровище под окнами: как заброшенная машина во дворе может перейти к вам по закону

Во дворах многоквартирных домов часто стоят заброшенные автомобили в плачевном состоянии. Ржавчина, спущенные колеса, отсутствие номеров — такие машины манят энтузиастов, мечтающих о реставрации. Но можно ли их законно присвоить, не рискуя уголовным делом?

Фото: NewsInfo.Ru by Иван Рогов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заснеженная парковка

Закон позволяет стать собственником брошенного транспорта при соблюдении процедуры. Это не угон, а оформление по нормам Гражданского кодекса. Главное — доказать статус "брошенного" и пройти регистрацию в ГИБДД.

Процедура требует терпения: от фотофиксации до суда и бюрократии. Но результат — полноправное владение машиной без долгов и споров.

Что считается брошенным автомобилем

Брошенным транспортным средством признают машину с явными признаками долгого простоя или разборки. Это регулирует постановление правительства Москвы от 2014 года с изменениями. Ключевые индикаторы: густая грязь на стеклах, проросшая трава вокруг, минимум два спущенных колеса, открытый салон, сильная коррозия.

Разукомплектованным называют авто без ключевых деталей: кузовных панелей, стекол, колес, двигателя. Такие признаки фиксируют на фото и видео для суда. Перед обращением убедитесь, что машина не числится в угоне — проверьте по базам ГИБДД.

"Такие автомобили часто имеют скрытые дефекты, которые проявляются при осмотре: коррозия рамы, износ подвески. Перед судом стоит вызвать специалиста для оценки", — в беседе с Pravda. Ru рассказал инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Признак Описание Длительный простой Грязь на стеклах, трава вокруг, спущенные колеса Разукомплектованность Отсутствие стекол, колес, двигателя

Фиксация этих признаков — основа дела. Без них суд откажет.

Признание брошенным по ст. 226 ГК РФ

Статья 226 Гражданского кодекса позволяет обратить брошенные вещи в свою собственность. Соберите доказательства: фото, свидетельства соседей, отсутствие реакции владельца на объявления. Обращайтесь в суд с заявлением о признании ТС брошенным.

Суд выносит решение, если собственник не найден или отказался. Это дает право собственности. Процедура занимает месяцы, но исключает риски.

Автомобиль как находка по ст. 228 ГК РФ

Альтернатива — статус находки. Заявите в полицию или местную администрацию. Если владелец не объявится в 6 месяцев, авто ваше. Это проще для мобильных ТС, но требует хранения на видном месте.

"При оформлении находки важно соблюсти сроки и уведомления, иначе суд признает процедуру недействительной", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

После решения храните документы — они понадобятся в ГИБДД. Проверка документов на машину обязательна даже для брошенных авто.

Как зарегистрировать в ГИБДД

С судебным решением идите в ГИБДД. Требуют идентификаторы, СТС, право собственности. У брошенных первых двух нет, ссылайтесь на приказ МВД №950 и вердикт суда.

При отказе пишите заявление начальнику. Если откажут письменно — суд на регистрацию. Не трогайте машину до оформления: угон или подделка номеров — уголовка. Документы для ГИБДД проверяют тщательно.

"Регистрация брошенных машин возможна, но требует настойчивости с ГИБДД. Соблюдайте ПДД на всех этапах", — поделился эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

После — обычная эксплуатация. Ликвидность авто вырастет после ремонта.

Ответы на популярные вопросы о брошенных автомобилях

Можно ли угнать брошенную машину?

Нет, любое перемещение без суда — угон. Ждите решения.

Сколько стоит оформление?

Госпошлина на суд — от 300 руб., регистрация — 2000-3000 руб.

Что если владелец объявится?

До 6 месяцев по находке или по суду — ваше. После — спор в суде.

Работает ли в регионах?

Да, по ГК РФ везде, но местные постановления уточняют признаки.

Читайте также