Артем Николаев

Владельцы китайских авто столкнулись с неожиданностью: сервисы уже готовят клиентов к новым реалиям

Авто

В России цены на запчасти для китайских автомобилей, входящие в страховую корзину, выросли на 11,5% за год. Средняя стоимость набора достигла 75 тысяч рублей в январе 2026 года, против 67,3 тысячи годом ранее. Национальное агентство промышленной информации фиксирует этот тренд в свежем отчете, подчеркивая растущую нагрузку на владельцев популярных моделей.

Автозапчасти
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Автозапчасти

Особенно заметно подорожали ключевые элементы безопасности и комфорта. Запчасти для авто в целом дорожают, но для китайских машин динамика выходит на новый уровень. Это сказывается на ремонте и страховых выплатах, заставляя водителей пересматривать бюджеты.

Рынок автозапчастей в 2026 году полон сюрпризов: логистика, спрос и поставки играют ключевую роль. Владельцы китайских автомобилей уже ощущают изменения на себе.

Почему запчасти для китайских автомобилей дорожают

Спрос на китайские машины растет, и это напрямую толкает вверх цены на запчасти. Логистика поставок усложняется: контейнеры из Азии идут дольше из-за перегруженных маршрутов и колебаний курсов. Производители поднимают прайсы, чтобы покрыть издержки, а дилеры добавляют маржу.

Страховая корзина включает стандартный набор для ремонта после ДТП, и ее удорожание бьет по кошелькам. Рынок автомобилей в России меняется, китайские бренды лидируют, но запчасти не поспевают за объемами продаж.

Запчасть Рост цены (%)
Подушки безопасности +41,7
Зеркала заднего вида +28
Передние фары +23,2
Лобовые стекла +20,8

Таблица показывает лидеров роста, где безопасность выходит в топ. Это не случайность: популярные детали всегда под прицелом инфляции.

"Рост цен на подушки и фары связан с удорожанием электроники и импортных компонентов, которые идут из тех же цепочек поставок", — в беседе с Pravda. Ru объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Какие запчасти подорожали сильнее всего

Подушки безопасности лидируют с ростом в 41,7%: они сложны в производстве, требуют сертификации и часто меняются после аварий. Зеркала заднего вида (+28%) подорожали из-за камер и электроники в новых моделях. Фары и стекла следуют за ними, отражая глобальный тренд на high-tech элементы.

Владельцы отмечают, что новые автомобили с такими опциями требуют дорогого ремонта, что снижает привлекательность даже с учетом скидок на покупку.

Что подешевело среди деталей

Единственный минус — передние стойки амортизатора, подешевевшие на 4,8%. Это связано с локализацией производства: некоторые бренды переносят сборку ближе к России, снижая логистику. Но общий тренд вверх перевешивает.

Такие исключения дают надежду, но эксперты советуют запасаться заранее, учитывая системы безопасности в современных машинах.

"Стойки подешевели благодаря конкуренции среди поставщиков, но это редкость на фоне общего роста", — поделился автослесарь Денис Хромов.

Как рост цен влияет на владельцев машин

Средний чек на ремонт вырастет, страховки подорожают, а ожидание деталей затянется. Владельцы китайских авто рискуют простоями: от дней до месяцев. Рекомендуется проверять наличие на складах и рассматривать аналоги.

Рынок подержанных машин оживает, но и там ремонт бьет по карману. Планируйте бюджет заранее.

"Владельцам стоит мониторить акции и сервисы с оригинальными запчастями в наличии", — в беседе с Pravda. Ru рассказал автоэксперт Воробьев Антон.

Ответы на популярные вопросы о запчастях для китайских автомобилей

Почему именно запчасти для китайских авто так сильно подорожали?

Из-за высокого спроса, сложной логистики из Азии и роста производства электроники в них. Корзина страховки отражает типичные ремонты после ДТП.

Что делать, если запчасть стоит слишком дорого?

Ищите аналоги от проверенных брендов, проверяйте наличие на складах дилеров или используйте trade-in при покупке новой машины.

Подешевеют ли цены в ближайшее время?

Прогнозы на 2026 год пессимистичны: инфляция и утильсборы продолжат давить. Локализация может помочь отдельным позициям.

Влияет ли это на страховку?

Да, выплаты по ОСАГО и КАСКО вырастут, так как база корзины дороже. Тарифы скорректируют.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэксперт Воробьев Антон.
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
