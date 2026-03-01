Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Громов

Автопроизводители прощаются с классикой: модели, которые исчезнут в 2026 году

Авто

В 2026 году автомобильный рынок переживает настоящую встряску: сразу несколько десятков популярных моделей легковых автомобилей и кроссоверов уходят с производства. Это не просто смена моды — за решением стоят глубокие сдвиги в технологиях, предпочтениях покупателей и экономике производства. Бренды вроде BMW, Ford и Volvo прощаются с ветеранами, чтобы сосредоточиться на электромобилях, гибридах и более востребованных SUV.

Ford Escape
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ford Escape

Список поражает разнообразием: от роскошных купе до компактных кроссоверов. Автопроизводители объясняют шаг необходимостью обновления платформ и соответствия новым стандартам. Для покупателей это значит выбор из более современных машин, но с риском роста цен и дефицита запчастей для старых фаворитов.

Разбираем полный перечень моделей, причины их ухода и последствия для рынка. Это шанс понять, куда движется индустрия и как адаптироваться к изменениям.

Легковые автомобили, которые уйдут в 2026 году

Седаны и купе теряют популярность на фоне кроссоверов. BMW снимает с производства всю 8 серию, включая купе и кабриолет, а также родстер Z4. Toyota прощается с GR Supra в версии Final Edition. Lexus расстается с роскошным LC и компактным RC, Porsche — с 718, а Polestar — с электрическим лифтбеком 2. Nissan убирает Altima, Volvo — универсал V60 Cross Country.

Эти модели построены на платформах, которые не позволяют легко интегрировать новые батареи или гибридные системы. Производство становится дорогим, а спрос падает — покупатели предпочитают универсальные SUV.

Модель Бренд и примечание
8 серия (купе, кабриолет) BMW — роскошные гран-туризмо
Z4 BMW — родстер
GR Supra Final Edition Toyota — спорткар
LC и RC Lexus — купе

Таблица охватывает ключевые потери в премиум-сегменте. Остальные модели вроде Porsche 718 и Polestar 2 следуют той же логике.

Кроссоверы и внедорожники на выход

В сегменте SUV тоже чистка: BMW X4, Ford Escape, Dodge Hornet, Kia Soul, Lincoln Corsair. Jeep оставляет Grand Wagoneer, убирая базовый Wagoneer, а Hyundai снимает пикап Santa Cruz на легковой платформе. Эти модели не оправдали продаж, особенно на фоне новых конкурентов вроде китайских кроссоверов.

Стук в подвеске и другие проблемы ускоряют уход — облегченные конструкции не выдерживают суровых условий. Производители фокусируются на моделях с рамной архитектурой.

Модель Бренд и примечание
X4 BMW — среднеразмерный кроссовер
Escape Ford — популярный SUV
Hornet, Soul, Corsair Dodge, Kia, Lincoln
Santa Cruz Hyundai — компактный пикап

Почему производители отказываются от этих моделей

Устаревшие платформы не поддерживают новые турбодвигатели без доработок, а затраты на них растут. Спрос на седаны упал — кроссоверы дают больше прибыли. Экостандарты требуют гибридов, где старые модели отстают.

Экономика проста: поддержка нишевых авто невыгодна при падении продаж. Бренды освобождают ресурсы для электрокаров и популярных SUV.

"Устаревшие платформы не позволяют внедрять современные гибридные системы без полной перестройки, а спрос на седаны падает из-за универсальности кроссоверов", — в беседе с Pravda. Ru рассказал автоэксперт Воробьев Антон.

Что это значит для рынка автомобилей

Рынок сместится к SUV и электромобилю — цены на новые модели вырастут, но подержанные станут дешевле. Китайские бренды заполнят ниши, как видно по буму продаж. Для владельцев старых моделей — рост цен на запчасти.

Производители предлагают скидки на уходящие авто, чтобы очистить склады. Долгосрочно — больше надежных машин, но меньше выбора в премиуме.

"Падение спроса на эти модели связано с проблемами надежности, такими как сажевые отложения в моторах, что ускоряет их уход", — в разговоре с Pravda. Ru поделился инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Тренд глобален: история показывает, как уход старых моделей открывает путь инновациям, подобно эволюции от первых грузовиков к современным.

"Рынок переориентируется на кроссоверы с новыми технологиями, где старые платформы просто неконкурентоспособны", — объяснил автоэксперт Николаев Артем.

Ответы на популярные вопросы об автомобилях, исчезающих с рынка в 2026 году

Почему именно в 2026 году уходят эти модели?

Это связано с завершением жизненного цикла платформ и необходимостью перехода на электромобили к 2030-м. Производители синхронизируют обновления.

Что будет с запчастями для уходящих моделей?

Они останутся доступны 10-15 лет, но цены вырастут. Рекомендуется стоковые сервисы и аналоги.

Выгодно ли покупать эти авто сейчас?

Да, из-за скидок, но учитывайте ликвидность на вторичке — она упадет.

Какие модели придут на смену?

Гибриды и электрокроссоверы вроде новых BMW X и Ford Explorer EV.

Экспертная проверка: автоэксперт Воробьев Антон, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автоэксперт Николаев Артем.

Автор Александр Громов
Громов Александр Викторович — автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
