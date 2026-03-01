Автопроизводители прощаются с классикой: модели, которые исчезнут в 2026 году

В 2026 году автомобильный рынок переживает настоящую встряску: сразу несколько десятков популярных моделей легковых автомобилей и кроссоверов уходят с производства. Это не просто смена моды — за решением стоят глубокие сдвиги в технологиях, предпочтениях покупателей и экономике производства. Бренды вроде BMW, Ford и Volvo прощаются с ветеранами, чтобы сосредоточиться на электромобилях, гибридах и более востребованных SUV.
Список поражает разнообразием: от роскошных купе до компактных кроссоверов. Автопроизводители объясняют шаг необходимостью обновления платформ и соответствия новым стандартам. Для покупателей это значит выбор из более современных машин, но с риском роста цен и дефицита запчастей для старых фаворитов.
Разбираем полный перечень моделей, причины их ухода и последствия для рынка. Это шанс понять, куда движется индустрия и как адаптироваться к изменениям.
В этом материале:
Седаны и купе теряют популярность на фоне кроссоверов. BMW снимает с производства всю 8 серию, включая купе и кабриолет, а также родстер Z4. Toyota прощается с GR Supra в версии Final Edition. Lexus расстается с роскошным LC и компактным RC, Porsche — с 718, а Polestar — с электрическим лифтбеком 2. Nissan убирает Altima, Volvo — универсал V60 Cross Country.
Эти модели построены на платформах, которые не позволяют легко интегрировать новые батареи или гибридные системы. Производство становится дорогим, а спрос падает — покупатели предпочитают универсальные SUV.
|Модель
|Бренд и примечание
|8 серия (купе, кабриолет)
|BMW — роскошные гран-туризмо
|Z4
|BMW — родстер
|GR Supra Final Edition
|Toyota — спорткар
|LC и RC
|Lexus — купе
Таблица охватывает ключевые потери в премиум-сегменте. Остальные модели вроде Porsche 718 и Polestar 2 следуют той же логике.
В сегменте SUV тоже чистка: BMW X4, Ford Escape, Dodge Hornet, Kia Soul, Lincoln Corsair. Jeep оставляет Grand Wagoneer, убирая базовый Wagoneer, а Hyundai снимает пикап Santa Cruz на легковой платформе. Эти модели не оправдали продаж, особенно на фоне новых конкурентов вроде китайских кроссоверов.
Стук в подвеске и другие проблемы ускоряют уход — облегченные конструкции не выдерживают суровых условий. Производители фокусируются на моделях с рамной архитектурой.
|Модель
|Бренд и примечание
|X4
|BMW — среднеразмерный кроссовер
|Escape
|Ford — популярный SUV
|Hornet, Soul, Corsair
|Dodge, Kia, Lincoln
|Santa Cruz
|Hyundai — компактный пикап
Устаревшие платформы не поддерживают новые турбодвигатели без доработок, а затраты на них растут. Спрос на седаны упал — кроссоверы дают больше прибыли. Экостандарты требуют гибридов, где старые модели отстают.
Экономика проста: поддержка нишевых авто невыгодна при падении продаж. Бренды освобождают ресурсы для электрокаров и популярных SUV.
"Устаревшие платформы не позволяют внедрять современные гибридные системы без полной перестройки, а спрос на седаны падает из-за универсальности кроссоверов", — в беседе с Pravda. Ru рассказал автоэксперт Воробьев Антон.
Рынок сместится к SUV и электромобилю — цены на новые модели вырастут, но подержанные станут дешевле. Китайские бренды заполнят ниши, как видно по буму продаж. Для владельцев старых моделей — рост цен на запчасти.
Производители предлагают скидки на уходящие авто, чтобы очистить склады. Долгосрочно — больше надежных машин, но меньше выбора в премиуме.
"Падение спроса на эти модели связано с проблемами надежности, такими как сажевые отложения в моторах, что ускоряет их уход", — в разговоре с Pravda. Ru поделился инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Тренд глобален: история показывает, как уход старых моделей открывает путь инновациям, подобно эволюции от первых грузовиков к современным.
"Рынок переориентируется на кроссоверы с новыми технологиями, где старые платформы просто неконкурентоспособны", — объяснил автоэксперт Николаев Артем.
Это связано с завершением жизненного цикла платформ и необходимостью перехода на электромобили к 2030-м. Производители синхронизируют обновления.
Они останутся доступны 10-15 лет, но цены вырастут. Рекомендуется стоковые сервисы и аналоги.
Да, из-за скидок, но учитывайте ликвидность на вторичке — она упадет.
Гибриды и электрокроссоверы вроде новых BMW X и Ford Explorer EV.
Экспертная проверка: автоэксперт Воробьев Антон, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автоэксперт Николаев Артем.
