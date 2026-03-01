Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

От отечественного до мировых брендов: неожиданный хит среди самых доступных кроссоверов России

Авто

Российский авторынок в 2026 году продолжает удивлять разнообразием предложений. Дилерский холдинг "Рольф" для РИА Новости составил рейтинг самых доступных новых кроссоверов на 1 марта. Лидером стал компактный Москвич 3, который предлагают минимум за 1,59 млн рублей. Это заметно ниже официальных прайсов, где базовые версии стартуют от 1,95 млн.

Автомобиль москвич 3
Фото: moskvich.ru is licensed under Free More Info
Автомобиль москвич 3

За ним следует Haval Jolion из Тульской области за 1,99 млн рублей. Тройку замыкает Belgee X50 белорусской сборки от 2,079 млн. Дальше Changan C35 Plus за 2,4 млн и Tenet T7 с завода под Калугой за 2,5 млн. Гибрид Evolute i-Space с учетом субсидии доступен от 2,56 млн рублей. Такие цены делают кроссоверы привлекательными для широкой аудитории.

Кроссоверы доминируют на рынке: в 2025 году их доля превысила 70%. Высокая посадка обеспечивает лучший обзор, а вместимость подходит для семьи. Директор по продажам "Рольфа" Николай Иванов отметил практичность и количество моделей как ключевые факторы успеха.

Лидер рейтинга по доступности

Москвич 3 выделяется как самый дешевый новый кроссовер. По данным дилеров, его можно купить за 1,59 млн рублей, хотя официальные цены начинаются с 1,95 млн после отмены базовых версий без телематики. Это отечественное производство делает модель доступной для тех, кто ищет баланс цены и функционала.

Компактные размеры сочетаются с высокой посадкой, что улучшает обзор в городском трафике. Физика здесь проста: повышенный центр тяжести дает ощущение контроля, а антропологические предпочтения людей к доминирующей позиции за рулем усиливают спрос.

"Москвич 3 привлекает не только ценой, но и локализацией производства, что снижает зависимость от импортных поставок", — в беседе с Pravda. Ru рассказал автоэксперт Воробьев Антон.

Близкие конкуренты в списке

Haval Jolion следует сразу за лидером с ценой 1,99 млн рублей. Производство в Туле обеспечивает быструю доставку. Belgee X50 из Беларуси стоит от 2,079 млн — модель предлагает современный дизайн и базовое оснащение.

Changan C35 Plus реализуют за 2,4 млн, хотя прайс-лист показывает 2,65 млн. Tenet T7 с калужского завода — от 2,5 млн, а Evolute i-Space с субсидией — 2,56 млн. Эти китайские автомобили конкурируют за счет скидок и программ господдержки.

Различия в комплектациях влияют на выбор: некоторые модели предлагают больше опций в базе, что оправдывает небольшую доплату.

Реальные цены и комплектации

Дилерские предложения часто ниже официальных цен. Это результат акций, trade-in и остатков. Для покупателей важно проверять наличие и условия, чтобы избежать сюрпризов.

Модель Минимальная цена, руб.
Москвич 3 1 590 000
Haval Jolion 1 990 000
Belgee X50 2 079 000
Changan C35 Plus 2 400 000
Tenet T7 2 500 000

Таблица отражает дилерские минимумы. Официальные прайсы выше, но торг возможен.

Почему кроссоверы лидируют на рынке

В 2025 году кроссоверы заняли 70% рынка. Высокая посадка дает преимущество в обзоре, а просторный салон подходит для семьи. Рынок автомобилей эволюционирует под запросы потребителей на универсальность.

Антропология объясняет выбор: люди предпочитают модели с ощущением мощи и контроля. Физика подвески обеспечивает комфорт на неровностях, делая SUV идеальными для российских дорог.

"Кроссоверы выигрывают за счет практичности и адаптации к российским условиям, цены только усиливают тренд", — поделился в разговоре с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.

"Доступные модели вроде этих помогают обновить автопарк без переплат", — объяснил специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о самых дешевых кроссоверах в России

Почему цены у дилеров ниже официальных?

Дилеры используют акции, остатки и trade-in. Это стимулирует продажи, но условия индивидуальны.

Стоит ли брать гибрид Evolute i-Space?

С субсидией цена падает до 2,56 млн. Подходит для экономии топлива, но проверьте сервисную сеть.

Какие риски при покупке Москвич 3?

Модель новая, отзывы положительные. Убедитесь в наличии запчастей и гарантии.

Читайте также

Экспертная проверка: автоэксперт Воробьев Антон, автоэксперт Николаев Артем, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы рынок россия автомобили
Новости Все >
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Сейчас читают
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Ближний Восток
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Авто
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Последние материалы
Крымский теплый сезон несет скрытый яд: энцефалит поражает ствол мозга, нарушая дыхание
Культурный код Севастополя оживает заново: департамент удостоен федеральной благодарности за семейные ценности
Статус на бумаге — провал на деле: почему вьетнамское гостеприимство не выдержало проверку сервисом
Сахарный щит для клумбы: гены маленького растения превращают обычный сок в защиту от морозов
Шерсть как ледяная ловушка: как мокрый подшерсток собак крадет у организма пятую часть всей энергии
Стильные ногти 2026: как натуральность и необычные текстуры помогаю оставаться в тренде без лишних усилий
Когда внешность обманчива: 10 популярных собак, здоровье которых требует особой внимательности
Глаза не находят отдыха: искусственная палитра на стенах вынуждает мозг работать на износ
Тихий сентябрь манит лояльным прайсом: почему отдых в бархатный сезон стал самым выгодным предложением
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.