Российский авторынок в 2026 году продолжает удивлять разнообразием предложений. Дилерский холдинг "Рольф" для РИА Новости составил рейтинг самых доступных новых кроссоверов на 1 марта. Лидером стал компактный Москвич 3, который предлагают минимум за 1,59 млн рублей. Это заметно ниже официальных прайсов, где базовые версии стартуют от 1,95 млн.
За ним следует Haval Jolion из Тульской области за 1,99 млн рублей. Тройку замыкает Belgee X50 белорусской сборки от 2,079 млн. Дальше Changan C35 Plus за 2,4 млн и Tenet T7 с завода под Калугой за 2,5 млн. Гибрид Evolute i-Space с учетом субсидии доступен от 2,56 млн рублей. Такие цены делают кроссоверы привлекательными для широкой аудитории.
Кроссоверы доминируют на рынке: в 2025 году их доля превысила 70%. Высокая посадка обеспечивает лучший обзор, а вместимость подходит для семьи. Директор по продажам "Рольфа" Николай Иванов отметил практичность и количество моделей как ключевые факторы успеха.
Москвич 3 выделяется как самый дешевый новый кроссовер. По данным дилеров, его можно купить за 1,59 млн рублей, хотя официальные цены начинаются с 1,95 млн после отмены базовых версий без телематики. Это отечественное производство делает модель доступной для тех, кто ищет баланс цены и функционала.
Компактные размеры сочетаются с высокой посадкой, что улучшает обзор в городском трафике. Физика здесь проста: повышенный центр тяжести дает ощущение контроля, а антропологические предпочтения людей к доминирующей позиции за рулем усиливают спрос.
"Москвич 3 привлекает не только ценой, но и локализацией производства, что снижает зависимость от импортных поставок", — в беседе с Pravda. Ru рассказал автоэксперт Воробьев Антон.
Haval Jolion следует сразу за лидером с ценой 1,99 млн рублей. Производство в Туле обеспечивает быструю доставку. Belgee X50 из Беларуси стоит от 2,079 млн — модель предлагает современный дизайн и базовое оснащение.
Changan C35 Plus реализуют за 2,4 млн, хотя прайс-лист показывает 2,65 млн. Tenet T7 с калужского завода — от 2,5 млн, а Evolute i-Space с субсидией — 2,56 млн. Эти китайские автомобили конкурируют за счет скидок и программ господдержки.
Различия в комплектациях влияют на выбор: некоторые модели предлагают больше опций в базе, что оправдывает небольшую доплату.
Дилерские предложения часто ниже официальных цен. Это результат акций, trade-in и остатков. Для покупателей важно проверять наличие и условия, чтобы избежать сюрпризов.
|Модель
|Минимальная цена, руб.
|Москвич 3
|1 590 000
|Haval Jolion
|1 990 000
|Belgee X50
|2 079 000
|Changan C35 Plus
|2 400 000
|Tenet T7
|2 500 000
Таблица отражает дилерские минимумы. Официальные прайсы выше, но торг возможен.
В 2025 году кроссоверы заняли 70% рынка. Высокая посадка дает преимущество в обзоре, а просторный салон подходит для семьи. Рынок автомобилей эволюционирует под запросы потребителей на универсальность.
Антропология объясняет выбор: люди предпочитают модели с ощущением мощи и контроля. Физика подвески обеспечивает комфорт на неровностях, делая SUV идеальными для российских дорог.
"Кроссоверы выигрывают за счет практичности и адаптации к российским условиям, цены только усиливают тренд", — поделился в разговоре с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.
"Доступные модели вроде этих помогают обновить автопарк без переплат", — объяснил специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
Дилеры используют акции, остатки и trade-in. Это стимулирует продажи, но условия индивидуальны.
С субсидией цена падает до 2,56 млн. Подходит для экономии топлива, но проверьте сервисную сеть.
Модель новая, отзывы положительные. Убедитесь в наличии запчастей и гарантии.
Экспертная проверка: автоэксперт Воробьев Антон, автоэксперт Николаев Артем, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.