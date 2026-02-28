Автомобильный рынок готовится к буре: что ждать от цен и новых утильсборов в 2026 году

В России авторынок готовится к очередному витку роста цен. Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров прогнозирует удорожание новых легковых автомобилей в марте на 2-3% по сравнению с февралем. А с 1 апреля возможен скачок еще на 5-20% в зависимости от модели.
Основная причина — ужесточение правил расчета утильсбора для иномарок из стран ЕАЭС и параллельного импорта. Дорогие модели пострадают сильнее всего. Февральское снижение ключевой ставки до 15,5% дает слабый позитив, но кредиты все равно дорогими.
Тем временем "АвтоВАЗ" обещает не повышать цены на LADA в первом полугодии 2026 года. Единственная индексация — январская. Объемы автокредитов могут упасть на 35-45%, так что рынок рассчитывает на поддержку от производителей.
Март станет стартом ценового ралли на новые авто. По оценкам экспертов "Авилон", средний рост составит 2-3%. Это реакция на инфляцию, логистические издержки и корректировку курсов валют. Дилеры уже готовят прайсы, чтобы компенсировать накопившиеся затраты.
Общий подъем за март-апрель может достигнуть 7-23%. Ловушка официальных скидок сейчас маскирует реальную динамику, но с весной все вскроется.
|Месяц
|Прогноз роста цен
|Март
|2-3%
|Апрель
|5-20%
|Общий
|7-23%
Такая таблица показывает консервативный сценарий. Реальность может оказаться жестче для премиум-сегмента.
С 1 апреля вступят новые правила утильсбора. Таможенный брокер Елена Смирнова подчеркивает: расчет усложнится для машин из ЕАЭС, а параллельный импорт подорожает на 10-15% минимум.
"Ужесточение утильсбора напрямую затронет дорогие модели. Импортеры переложат расходы на покупателей, и цены на премиум-авто вырастут быстрее всего", — в беседе с Pravda. Ru таможенный брокер Елена Смирнова.
Дилеры советуют не затягивать с покупкой, если бюджет позволяет.
Снижение ставки ЦБ с 16% до 15,5% — слабый импульс. Полноценный драйвер нужен на уровне 10-12%. Специалист по автокредитам Дмитрий Нестеров прогнозирует спад выдач на 35-45% к концу года.
Без дешевых кредитов рынок стагнирует. Производители вводят рассрочки и лизинг как альтернативу.
Вице-президент "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин подтвердил: цен на LADA в первом полугодии больше не будет. Январская индексация — предел. Это шанс для тех, кто ищет доступный вариант.
В то же время импортные бренды не дадут такой поблажки. Разрыв в ценах вырастет.
Спрос на б/у китайцев подскочил на 55% в январе. Chery и Geely лидируют, но некоторые модели дешевеют быстрее всех.
Это создает давление на первичку. Покупатели уходят на вторичку, где Tiggo 4 потерял до 20% цены.
"Тарифы и маршруты импорта влияют на вторичный рынок не меньше, чем на новый. Китайцы корректируют тренд цен вниз", — в беседе с Pravda. Ru логист Денис Крылов.
Дилеры заманивают выгодами до миллионов рублей. Трейд-ин и господдержка стимулируют спрос. Наличка выгоднее кредитов.
Производители продлевают акции. Это буфер против роста цен.
2026-й обещает волатильность. Импорт под утильсбором, кредиты под вопросом, но LADA и китайцы держат рынок. Вторичка смягчит удар.
"Долговая нагрузка от дорогих кредитов сократит покупки. Ждем коррекции ставок для оживления", — в беседе с Pravda. Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
Прогноз — 2-3% в марте и 5-20% в апреле. Общий рост 7-23%, в зависимости от модели и импорта.
Ужесточение правил для ЕАЭС и параллельного импорта. Дорогие машины пострадают больше.
АвтоВАЗ фиксирует цены до конца полугодия. Январская индексация — последняя.
Да, китайские б/у модели дешевеют. Спрос растет, цены падают до 20% на отдельных.
