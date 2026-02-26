Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кирилл Семенов

Китайцы рвут шаблон вторички: спрос на эту модель подскочил на 55% в январе 2026 года

Авто

В январе 2026 года рынок подержанных автомобилей в России отметил заметный рост спроса на китайские модели. Россияне приобрели 27,3 тысячи таких машин — на 55% больше, чем годом ранее. Эта динамика отражает эволюцию предпочтений: антропология потребителя тянется к балансу цены и функционала, где физика материалов и биохимия эргономики играют ключевую роль в повседневном комфорте.

Geely Coolray
Фото: commons.wikimedia.org by Итан Ламас, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Geely Coolray

Лидеры — Chery, Geely и Haval — доминируют благодаря адаптации к российским реалиям. Химия кузовных покрытий устойчива к солевым реагентам, а физика подвески минимизирует вибрации на неровностях, делая поездки эстетичным ритуалом. Такой контент раскрывает, почему "китайцы" с пробегом стали выбором миллионов.

Рост продаж подержанных авто связан с обновлением линеек и постгарантийными сделками. Физика амортизации и биомеханика сидений обеспечивают долговечность, подтвержденную данными рынка.

Рейтинг брендов лидеров

Chery возглавила список с 6156 сделками — рост на 57%. За ней Geely с 4834 автомобилями (+41%) и Haval с 3686 (+47%). Changan и Lifan замкнули пятерку: 1702 (+64%) и 1524 (+4%) единиц соответственно. Физика распределения нагрузки в этих моделях обеспечивает стабильность на трассе, а антропологические факторы — интуитивное взаимодействие с интерфейсом.

Такая динамика меняет ландшафт вторичного рынка, где доля китайских брендов выросла до 6,3%.

Бренд Продажи (январь 2026)
Chery 6156 (+57%)
Geely 4834 (+41%)
Haval 3686 (+47%)

Бренды адаптированы к климату: биохимия антикоррозийных составов продлевает жизнь кузова.

"Китайские модели с пробегом показывают отличную стойкость к коррозии благодаря современным покрытиям, но проверяйте подвеску на износ", — в беседе с Pravda. Ru рассказал инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Топ популярных моделей

Haval Jolion лидирует с 1386 продажами (+91%), за ним Geely Coolray — 1093 (+72%), Geely Monjaro — 927 (+100%). Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7 Pro набрали 897 (+140%) и 871 (+78%). Эти кроссоверы сочетают физику полного привода с эргономикой, минимизируя усталость водителя по антропологическим принципам.

Модели востребованы за баланс динамики и надежности, особенно в городском цикле.

Модель Продажи (январь 2026)
Haval Jolion 1386 (+91%)
Geely Coolray 1093 (+72%)
Geely Monjaro 927 (+100%)

Зимние тесты подтверждают их адаптивность, хотя и выявляют нюансы электроники.

"При покупке б/у Jolion обращайте внимание на электрику — морозы провоцируют сбои, но ремонт несложен", — в разговоре с Pravda. Ru поделился автослесарь Денис Хромов.

Причины популярности

Низкая база прошлого, постгарантийные продажи (32% — 2023 год) и обновление линеек стимулируют рынок. Автомобили 2024-2025 годов составляют 24,4%. Быстрый цикл моделей побуждает к trade-in, где физика износа минимальна.

Импорт б/у из Китая вырос в 3,5 раза в 2025-м. Подержанные китайские автомобили лидируют по выгоде, а Haval Jolion показывает себя в зимних условиях. Trade-in усиливает спрос, особенно на китайские кроссоверы.

Надежность растет: рейтинг авто отмечает прогресс, хотя аварийность требует внимания по статистике ДТП.

"После ДТП китайские авто часто требуют точной оценки ущерба — кузов держит удар, но электроника уязвима", — объяснил автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о популярных китайских автомобилях с пробегом

Почему Chery лидирует на вторичке?

Благодаря балансу цены и оснащения, плюс рост на 57% за счет постгарантийных машин.

Стоит ли брать Haval Jolion с пробегом?

Да, если проверить электронику — физика его подвески идеальна для России.

Как растет импорт б/у из Китая?

В 3,5 раза в 2025-м, фокус на мощных моделях 2021-2022 годов.

Влияет ли обновление линеек на продажи?

Да, короткий цикл побуждает к продаже свежих авто на вторичку.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.
Автор Кирилл Семенов
Кирилл Семенов — автоэлектрик с 17-летним стажем. Рассказывает про электросистемы автомобилей, диагностику и типовые неисправности.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
geely chery рынок автомобили
