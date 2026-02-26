Китайцы давят на рынок падением: эти авто дешевеют быстрее всех на вторичке

В январе 2026 года подержанные автомобили в России заметно подешевели. Лидеры по снижению цен — компактные кроссоверы Chery Tiggo 4 и Exeed LX, а также просторный минивэн Mercedes-Benz V-Class. По данным аналитиков, эти модели потеряли в стоимости от 19 до 20 процентов, что делает их особенно привлекательными для покупателей.

Общий тренд на вторичном рынке показывает устойчивый спад цен на протяжении года, вызванный ростом предложения от частников при ограниченном спросе. Однако январь стал исключением с небольшим ростом средней цены, сигнализируя о возможном изменении динамики. Физика рынка здесь проста: избыток предложения давит на цены, подобно гравитации, притягивающей равновесие.

Антропология потребителя добавляет глубину: люди, привыкшие к быстрому обновлению гардероба, теперь применяют тот же подход к автомобилям, предпочитая свежие модели проверенным, но подешевевшим экземплярам с пробегом.

Лидеры по снижению цены

Mercedes-Benz V-Class возглавили список с падением на 20,2 процента — средняя цена теперь 8,9 миллиона рублей. Этот минивэн идеален для больших семей, но биохимия металла и резины под влиянием соли на дорогах ускоряет износ, снижая стоимость. Chery Tiggo 4 следует за ним с минусом 19,9 процента, до 1,2 миллиона рублей, — компактный кроссовер, где физика подвески на неровностях проявляется особенно ярко.

Exeed LX потерял 19,4 процента, остановившись на 1,8 миллиона рублей. Далее Haval Jolion с 17,8-процентным снижением, Mercedes-Benz S-Class минус 15,9, Range Rover 15 процентов. Завершают десятку Exeed TXL, Cadillac Escalade, Kia Rio и Geely Coolray — все с падением от 14 до 14,6 процента.

Модель Снижение цены (%) Mercedes-Benz V-Class 20,2 Chery Tiggo 4 19,9 Exeed LX 19,4 Haval Jolion 17,8 Mercedes-Benz S-Class 15,9

Эти модели отражают тренд: китайские кроссоверы вроде Chery и Haval доминируют в компактном сегменте, где антропология стиля жизни горожан диктует спрос на практичность.

Почему цены на б/у авто падают

За год сегмент б/у машин показал устойчивый спад цен из-за роста предложения. Физика здесь в действии: закон спроса и предложения работает как инерция — больше машин на рынке, ниже цены. Частные продавцы усилили приток, а спрос не поспевает, особенно на премиум вроде Range Rover.

Биохимия материалов играет роль: резина шин и уплотнители деградируют под ультрафиолетом и озоном, ускоряя обесценивание. Антропология добавляет: люди эволюционируют в предпочтениях, переходя от статусных седанов к кроссоверам для городской жизни.

"На вторичке ключ к цене — состояние агрегатов, особенно подвески, где износ от неровностей предсказуем по физике нагрузок", — в беседе с Pravda. Ru рассказал инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Январь прервал тренд небольшим ростом, но эксперты видят в этом коррекцию, а не разворот.

Что ждет рынок дальше

По прогнозам, январский рост цен — временный. С увеличением импорта новых машин вторичка продолжит дешеветь. Физика цепочки: новые авто вытесняют старые, усиливая давление. Надежные модели вроде японских кроссоверов сохранят ценность дольше благодаря ресурсу.

Антропология рынка: покупатели ищут баланс цены и статуса, предпочитая подешевевшие Kia Rio или Geely. Биохимия топлива и масла влияет на пробег, делая проверку ключевой.

"Падение цен — шанс на выгодную покупку, но проверяйте кузов на коррозию, где химия солей ускоряет процесс", — поделился автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Фактор Влияние на цену Рост предложения Снижение на 15-20% Износ материалов Ускоренное обесценивание Смена предпочтений Давление на премиум

Ответы на популярные вопросы о подержанных автомобилях, которые подешевели

Почему именно китайские кроссоверы лидируют в снижении цен?

Их массовый импорт увеличил предложение, а физика конкуренции снизила цены. Проверяйте ресурс двигателя перед покупкой.

Стоит ли покупать Mercedes-Benz V-Class сейчас?

Да, при цене 8,9 миллиона — выгодный вариант для семьи, но антропология рынка предполагает дальнейшее падение премиум-сегмента.

Как предсказать дальнейшее падение цен?

Следите за импортом: биохимия износа сделает б/у дешевле на фоне новых моделей.

