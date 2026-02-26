Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В январе 2026 года подержанные автомобили в России заметно подешевели. Лидеры по снижению цен — компактные кроссоверы Chery Tiggo 4 и Exeed LX, а также просторный минивэн Mercedes-Benz V-Class. По данным аналитиков, эти модели потеряли в стоимости от 19 до 20 процентов, что делает их особенно привлекательными для покупателей.

Голубой Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Голубой Haval Jolion

Общий тренд на вторичном рынке показывает устойчивый спад цен на протяжении года, вызванный ростом предложения от частников при ограниченном спросе. Однако январь стал исключением с небольшим ростом средней цены, сигнализируя о возможном изменении динамики. Физика рынка здесь проста: избыток предложения давит на цены, подобно гравитации, притягивающей равновесие.

Антропология потребителя добавляет глубину: люди, привыкшие к быстрому обновлению гардероба, теперь применяют тот же подход к автомобилям, предпочитая свежие модели проверенным, но подешевевшим экземплярам с пробегом.

Лидеры по снижению цены

Mercedes-Benz V-Class возглавили список с падением на 20,2 процента — средняя цена теперь 8,9 миллиона рублей. Этот минивэн идеален для больших семей, но биохимия металла и резины под влиянием соли на дорогах ускоряет износ, снижая стоимость. Chery Tiggo 4 следует за ним с минусом 19,9 процента, до 1,2 миллиона рублей, — компактный кроссовер, где физика подвески на неровностях проявляется особенно ярко.

Exeed LX потерял 19,4 процента, остановившись на 1,8 миллиона рублей. Далее Haval Jolion с 17,8-процентным снижением, Mercedes-Benz S-Class минус 15,9, Range Rover 15 процентов. Завершают десятку Exeed TXL, Cadillac Escalade, Kia Rio и Geely Coolray — все с падением от 14 до 14,6 процента.

Модель Снижение цены (%)
Mercedes-Benz V-Class 20,2
Chery Tiggo 4 19,9
Exeed LX 19,4
Haval Jolion 17,8
Mercedes-Benz S-Class 15,9

Эти модели отражают тренд: китайские кроссоверы вроде Chery и Haval доминируют в компактном сегменте, где антропология стиля жизни горожан диктует спрос на практичность.

Почему цены на б/у авто падают

За год сегмент б/у машин показал устойчивый спад цен из-за роста предложения. Физика здесь в действии: закон спроса и предложения работает как инерция — больше машин на рынке, ниже цены. Частные продавцы усилили приток, а спрос не поспевает, особенно на премиум вроде Range Rover.

Биохимия материалов играет роль: резина шин и уплотнители деградируют под ультрафиолетом и озоном, ускоряя обесценивание. Антропология добавляет: люди эволюционируют в предпочтениях, переходя от статусных седанов к кроссоверам для городской жизни.

"На вторичке ключ к цене — состояние агрегатов, особенно подвески, где износ от неровностей предсказуем по физике нагрузок", — в беседе с Pravda. Ru рассказал инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Январь прервал тренд небольшим ростом, но эксперты видят в этом коррекцию, а не разворот.

Что ждет рынок дальше

По прогнозам, январский рост цен — временный. С увеличением импорта новых машин вторичка продолжит дешеветь. Физика цепочки: новые авто вытесняют старые, усиливая давление. Надежные модели вроде японских кроссоверов сохранят ценность дольше благодаря ресурсу.

Антропология рынка: покупатели ищут баланс цены и статуса, предпочитая подешевевшие Kia Rio или Geely. Биохимия топлива и масла влияет на пробег, делая проверку ключевой.

"Падение цен — шанс на выгодную покупку, но проверяйте кузов на коррозию, где химия солей ускоряет процесс", — поделился автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Фактор Влияние на цену
Рост предложения Снижение на 15-20%
Износ материалов Ускоренное обесценивание
Смена предпочтений Давление на премиум

Ответы на популярные вопросы о подержанных автомобилях, которые подешевели

Почему именно китайские кроссоверы лидируют в снижении цен?

Их массовый импорт увеличил предложение, а физика конкуренции снизила цены. Проверяйте ресурс двигателя перед покупкой.

Стоит ли покупать Mercedes-Benz V-Class сейчас?

Да, при цене 8,9 миллиона — выгодный вариант для семьи, но антропология рынка предполагает дальнейшее падение премиум-сегмента.

Как предсказать дальнейшее падение цен?

Следите за импортом: биохимия износа сделает б/у дешевле на фоне новых моделей.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов, автослесарь Денис Хромов.

Автор Денис Семенов
Денис Семенов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
