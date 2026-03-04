От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса

Если взглянуть на стартовую площадку, нельзя не восхититься огромными габаритами ракеты-носителя. И невольно возникает вопрос: а как она туда попадает, как инженеры перемещают этих металлических громадины, весящие тысячи тонн, к месту старта?

Фото: https://images.nasa.gov/details/05pd1329 by НАСА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космический шаттл Discovery пробивается к жесткой стойке стартовой площадки

Интересно будет взглянуть на один из самых впечатляющих "перевозчиков" в истории человечества — гусеничный транспортер НАСА. А также узнать, как перевозили ракеты в СССР и сегодня перевозят в России.

Гусеничный гигант NASA

Когда речь заходит о транспортировке самых тяжелых объектов на Земле, то несомненно: американский гусеничный транспортер (Crawler-transporter) — абсолютный чемпион в тяжелом весе. Представьте себе платформу размером с бейсбольное поле. На самом деле, её размеры поражают: 40 м в длину и 35 м в ширину.

Эта махина весит около 2700 тонн. И она не просто стоит на месте — она едет! Любопытно: в кабине водителя нет руля. Транспортер управляется двумя джойстиками и парой кнопок, которые регулируют скорость каждого из четырех "углов" платформы.

Построенные в 1960-х годах для программы "Аполлон", эти два монстра (их официальные имена — "Ханс" и "Франц") до сих пор исправно служат, перевозя ракеты SLS и ранее — "Спейс шаттлы". На платформе они не лежат, а стоят вертикально! Как же это все работает?

Транспортер стоит на восьми гусеницах, каждая из которых состоит из 57 звеньев-траков. Вес одного трака — около 900 килограммов. Вся эта конструкция ползет от сборочного корпуса к стартовой площадке по специальной гравийной дороге со скоростью… пешехода — всего 1.6 км/ч. Можно идти рядом и похлопывать ракету по "корпусу" (конечно, если очень захочется и разрешит охрана).

Интересный факт: дорога до стартовой площадки 39В занимает около 5-6 часов. И это время не проходит зря. Пока транспортер ползет, инженеры проверяют системы. Но самое забавное — из-за огромного веса и перепадов высот верхушка ракеты, стоящей на платформе, раскачивается из стороны в сторону. Амплитуда может достигать почти двух метров!

Чтобы ракета не развалилась, в её конструкцию заложена способность немного гнуться, а системы наведения на стартовом столе потом всё выравнивают. А что в это время было в СССР?

Поезд для "Царя"

Американцы сделали ставку на гусеничный гигантизм. Советские инженеры пошли другим путем, который оказался не менее эффектным и даже более практичным. Как перевезти ракету, если у тебя нет выхода к океану и космодром находится далеко от заводов-изготовителей? Правильно — по железной дороге.

Здесь начинается история самого мощного "локомотива" — специального железнодорожного состава для транспортировки частей ракеты Н-1, которую называли "Царем" (по сути, это советский конкурент "Сатурна-5").

Ступени ракеты были такими огромными, что не влезали ни в один стандартный туннель или мост. И как решили проблему? Ступени делали на заводе "Прогресс" в Куйбышеве (ныне Самара), а затем везли… по воде и по земле.

Но главный "звездный час" железнодорожных перевозок наступил чуть позже, с появлением ракеты "Энергия" и системы "Буран".

Для транспортировки блоков первой ступени "Энергии" (их диаметр был почти 4 м, а длина — под 40 м) построили специальный состав-транспортер. Он был настолько тяжелым, что двигался по рельсам со скоростью велосипедиста, а железнодорожные пути на некоторых участках приходилось укреплять, укладывая рельсы прямо на бетонные шпалы без щебня.

Прогулка по степи: Как "Союз" ехал на поезде

Вот где кроется настоящий, немного курьёзный контраст с НАСА. Если гусеничный транспортер NASA — это элитный лимузин для ракеты, то российский способ — это "рабочая лошадка" с железным характером. Ракету "Союз" на космодроме Байконур собирают в монтажно-испытательном корпусе, а затем… её везет обычный тепловоз.

Да-да, вы не ослышались. Ракету устанавливают на специальный железнодорожный транспортер-установщик, который внешне напоминает платформу с огромной стрелой, и цепляют к нему тепловоз. Состав медленно, со скоростью 5-10 км/ч, отправляется в путь по рельсам, проложенным прямо по степи.

Говорят, что во времена "холодной войны" американские спутники регулярно фотографировали эту картину: тепловоз с одинокой ракетой, ползущий по степи, как товарный поезд.

Аналитики в Пентагоне, вероятно, ломали голову: "Это же надо, какие они молодцы! Маскируют стратегическое оружие под обычный грузовой состав!".

На самом деле, это была технологическая необходимость и гениальная простота. Никаких 2700-тонных монстров с гидравликой — старые добрые рельсы и советский тепловоз ТГК.

А когда "Союз" прибывает на стартовую площадку, тот самый транспортер, на котором он приехал, начинает работать как гидравлический кран. Он медленно поднимает ракету из горизонтального положения в вертикальное. Весь процесс занимает около часа и чем-то напоминает движения огромного динозавра, который решил встать на задние лапы.

Но были и исключения в плане способа доставки. Например, для ракеты "Энергия" построили специальный морской транспортер — судно "Академик Николай Пилюгин", которое везло блоки через океан. А вот на космодроме их уже встречал специальный ж/д транспортер.

Не только по земле

Говоря о перевозке ракет, нельзя не упомянуть и другие способы. Например, самолеты. Советский Ан-225 "Мрия" был создан специально для транспортировки "Бурана" и блоков "Энергии". Это был самый грузоподъемный самолет в мире, который возил космические челноки у себя на спине.

Забавный случай: когда в 80-х французы увидели, как "Мрия" везет "Буран", они пошутили: "Русские построили самолет, чтобы возить свой космический корабль, потому что их ракеты слишком большие, чтобы ездить поездом, а дороги слишком плохи, чтобы ехать на колесах".

На самом деле, это была просто логистическая необходимость — сборочный завод находился в Москве, а космодром — за тысячи километров.

А вот в Японии, например, ракеты H-IIA и H-IIB перевозят по морю на специальных баржах от завода на острове Хонсю до космодрома Танегасима, а затем по суше — на колесном транспортере, но гораздо меньшего размера, чем в США.

Медленно, но верно — к звездам

В конечном счете, и гусеничный транспортер NASA, и советские железнодорожные составы, и тепловоз, везущий "Союз" по степи, решают одну главную задачу: доставить хрупкий, напичканный топливом и электроникой гигант в целости на стартовую площадку. Это инженерное искусство, граничащее с абсурдом — представьте, что вы перевозите яйцо Фаберже весом в 3000 тонн по ухабистой дороге.

Американцы построили для этого уникального "монстра" на гусеницах, который сам по себе является памятником инженерной мысли. Русские, как обычно, пошли по пути практичности, использовав для самого массового носителя в истории ("Союза") обычные железные дороги.

И, хотя технологии разнятся, результат один: заветная вертикаль на горизонте, гул двигателей и вспышка, уносящая частицу человеческого труда в космос. А мы, зрители, можем только гадать: что круче — шестичасовое вертикальное раскачивание на гусеничной платформе или неторопливая прогулка по рельсам в компании с тепловозом?

Ответ, как всегда, остается за историей и новыми инженерными решениями будущего.