Китайцы заполняют дворы быстрее ожиданий: 27,3 тысячи б/у сделок поставили рекорд роста

Рынок подержанных автомобилей в России переживает трансформацию, где китайские бренды выступают катализатором изменений. Как физический закон инерции, накопленный парк машин толкает вторичный рынок вперед: с конца 2022 года "китайцы" заполнили дороги, и теперь их перепродажа растет экспоненциально. Антропологически это эволюция вкусов — потребители адаптируются к новым формам мобильности, где цена и стиль перевешивают стереотипы прошлого.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Changan UNI-T 007

В январе 2026 года доля б/у китайских легковушек достигла 6,3%, с продажами свыше 27,3 тыс. единиц — на 55% больше, чем годом ранее. За 2025-й перепродано 283 тыс. машин, доля 4,5%. Биохимия выбора проста: дофамин от доступного обновления флота перекрывает сомнения, делая рынок динамичным потоком.

Физика амортизации цен здесь работает идеально — средняя стоимость б/у в Петербурге и области упала до 1,88 млн рублей, на 12,6% ниже прошлогодней. Это возвращает нас к уровням 2023-го, усиливая привлекательность для семейных бюджетов.

Рост продаж в январе 2026 года

Вторичный рынок китайских авто эволюционирует как биологическая популяция: низкая база 2022-го дала старт, и теперь объемы взлетают. Директор "Автостат" Сергей Целиков отметил ключевые цифры — 27,3 тыс. сделок, доля 6,3%. Физически это эффект массы: парк "китайцев" накопился, и энтропия перепродаж ускоряется.

Сравните с 2025-м: 283 тыс. машин, 4,5% рынка. Рост на 55% в январе сигнализирует о сдвиге парадигмы — от новинок к зрелому циклу владения. Антропология потребителя здесь в действии: привычка к китайским автомобилям закрепляется поколениями.

Параметр Значение Продажи января 2026 27,3 тыс. шт. Рост г/г +55% Доля рынка января 6,3% 2025 год всего 283 тыс. шт. Доля 2025 4,5%

Такие показатели отражают биохимию доверия: адреналин от удачной покупки мотивирует рынок.

"Рост продаж б/у китайских машин — это естественный эффект накопления парка, но важно проверять пробег и историю, чтобы избежать скрытых дефектов", — в разговоре с Pravda.Ru рассказал инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Топ брендов и моделей

Chery, Geely, Haval, Changan и Lifan возглавили рейтинг брендов на вторичке. Модели-лидеры января: Haval Jolion, Geely Coolray, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro и Pro Max. Физика популярности — баланс массы, динамики и цены.

Эти кроссоверы доминируют благодаря антропологической адаптации: высокий клиренс отвечает инстинкту выживания на российских дорогах, а дизайн вызывает эстетический резонанс, подобный модным трендам.

Отзывы владельцев подчеркивают ресурс: Jolion и Coolray проходят 100+ тыс. км без глобальных вложений.

Почему растет спрос

Целиков выделил три фактора: низкая база, постгарантийные продажи, быстрое обновление линеек. Биохимически — это цикл новизны: мозг жаждет апгрейда, физически — ускорение производства снижает амортизацию.

Антропология рынка: от скепсиса к лояльности, как эволюция от коней к моторам. Остановка ввоза "новых как б/у" из Китая усилила легальный оборот.

"Быстрое обновление моделей китайцев ускоряет оборот, но на б/у проверяйте кузов и подвеску — типичные слабости после 50 тыс. км", — поделился с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Особенности рынка в Санкт-Петербурге

В 2025-м зарегистрировано 16 426 б/у "китайцев" — +67%, доля 8,6% против 5,3% в 2024-м. Город лидирует по адаптации: Geely в топе. Физика климата усиливает тест — зимние нагрузки отсеивают слабых.

Цены пали до 1,88 млн руб., стимулируя спрос. Антропологически петербуржцы ценят стиль и практичность в серых буднях.

"В Питере б/у китайцы популярны из-за дорог, но зимой шины изнашиваются быстрее — меняйте timely, чтобы избежать аквапланирования", — объяснил мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Ответы на популярные вопросы о китайских автомобилях с пробегом

Стоит ли покупать б/у Haval Jolion?

Да, если пробег до 100 тыс. км и сервисная история. Модель надежна в городе, но проверяйте электронику зимой.

Какие проблемы у Geely Coolray на вторичке?

Редкие, но возможны с шумоизоляцией. Ликвидность высокая — теряет мало в цене.

Влияет ли остановка "серого" ввоза на цены?

Да, легальные б/у стабилизируют рынок, снижая демпинг.

Читайте также