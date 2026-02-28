Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию

Представьте себе Америку 1830 года. Железные дороги уже существуют, но по ним… ездят лошади. Вагоны, приспособленные для рельсов, все еще тащила гужевая сила.

Фото: https://www.flickr.com/photos/nzsteam/53589082659 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license Гонки паровозов

Гонка, проигранная ради победы прогресса

Паровая тяга считалась дорогой и ненадежной европейской диковинкой. Именно тогда изобретатель Питер Купер решил доказать скептикам обратное с помощью локомотива "Tom Thumb" ("Мальчик-с-пальчик").

18 сентября 1830 года состоялась гонка, достойная пера спортивного репортера. На участке между Балтимором и Элликот-сити "Мальчик-с-пальчик" принял вызов от упряжки лошади. Локомотив, собранный буквально "на коленке" (его двигатель изготовили из ружейных стволов!), рванул вперед и быстро достиг скорости 30 км/ч, оставив скакуна позади.

Трибуны ликовали. Но тут случилось то, что могло бы стать концом эры паровозов в США — соскочил приводной ремень вентилятора. Лошадь обогнала машину и пришла к финишу первой.

Казалось бы, фиаско? Ничего подобного. Инвесторы, прокатившиеся на поезде, были настолько впечатлены мощью и скоростью локомотива (даже сломанного), что единогласно одобрили производство паровых машин.

Этот проигрыш стал пирровой победой прогресса: он показал, что техника может быть быстрой, нужно лишь доработать надежность. Так гонка, проигранная механизмом, запустила железнодорожную революцию в США.

Рейнхилл-1829 — битва титанов и "коневоз"-неудачник

Но первой официальной "битвой локомотивов" принято считать Рейнхиллские состязания 1829 года в Англии. Строящаяся железная дорога Ливерпуль-Манчестер нуждалась в самом надежном и мощном паровозе. Организаторы устроили красочное шоу с трибунами и флагами. Участники были один другого экстравагантнее.

Например, "Циклопед" — локомотив, который приводила в движение… лошадь, бегущая по беговой дорожке. Увы, конструкция не выдержала испытаний: лошадь проломила деревянный пол и переломала ноги, едва начав движение.

Был "Санс Парейл" ("Несравненный"), чей машинист стоял на двухметровой высоте без всяких ограждений — о технике безопасности тогда думали в последнюю очередь. А еще — "Новелти", который развил фантастические 45 км/ч, но тут же сломался. И только "Ракета" Джорджа Стефенсона прошла все испытания без поломок, получив заслуженный контракт и титул прародителя современных поездов.

Карнавал пара в Австралии, или гонка, где важнее всего настроение

Если вы думаете, что эпоха паровых гонок канула в Лету вместе с усатыми машинистами в цилиндрах, вы глубоко заблуждаетесь. Каждую весну (а в Австралии это апрель) тишину живописной долины Хантер (Hunter Valley) в Новом Южном Уэльсе разрывают мощные гудки и клубы пара. Здесь, на фестивале Hunter Valley Steamfest, проводится событие, которое местные жители с гордостью называют "Великой гонкой" (The Great Race).

Только представьте: на 30-километровом перегоне между городами Ньюкасл и Мейтленд выстраиваются два, три или даже четыре старинных локомотива. Они не просто музейные экспонаты, которые стыдливо толкает тепловоз. Это живые, дышащие монстры, начиненные углем и паром. И самое удивительное — они набиты битком пассажирами!

Обычные люди, заплатившие за билет, становятся непосредственными участниками этого безумия. Можно представить их эмоции, когда исполин весом под сотню тонн начинает набирать ход, стучать поршнями и свистеть, пытаясь обогнать такого же собрата по параллельному пути.

Организаторы подходят к делу с размахом. В 2010 году, например, они устроили настоящий спектакль: три огромных паровоза — 3265, 3642 и 3526 — бросили вызов… трем самолетам de Havilland Tiger Moth! Гонка поездов и бипланов — это же готовый сюжет для приключенческого фильма! Тогда, кстати, победил самый старый локомотив. А в 2012-м летчики взяли реванш.

Экологи, конечно, "верещат", как справедливо замечают очевидцы, но кого это волнует, когда на горизонте такое зрелище? Это не спорт высоких технологий, это праздник ностальгии, железа и бесшабашной инженерной мысли, где главный приз — не секунды, а восторг зрителей.

Схватка "убийц драконов": как в Китае устроили гонку, чтобы наказать монополиста

Представьте себе испытательный полигон в Пекине, 2014 год. С одной стороны — серийный китайский электровоз HXD1C (местная разработка), с другой — его конкурент, австралийский локомотив, построенный компанией CSR (которая позже слилась с CNR).

Это была не дружеская встреча "Ракеты" и "Санс Парейл". Это был хладнокровный тендер. Китайские железные дороги, уставшие от монополии внутреннего производителя CNR (CNR Corporation, Китайская корпорация по производству подвижного состава), пригласили зарубежного игрока, чтобы взбодрить рынок. И устроили гонку.

Условия были спартанскими: составы весом по 5000 тонн (!) должны были взять крутой подъем и показать, кто меньше сожрет электричества. Это вам не скорость ради рекорда, это битва экономической эффективности. Австралиец рванул так, что "порвал" китайца на старте, продемонстрировав лучшую тягу. Казалось бы, победа?

Но китайцы — хитрые люди. Они быстро перегруппировались, взяли готовые наработки австралийского монстра и создали своего гибрида — HXD2. А австралийского конкурента вежливо поблагодарили и… попросили на выход, оставив его локомотив в качестве учебного пособия.

Так гонка, проигранная поначалу, помогла Китаю совершить технологический рывок и стать локомотивной державой No1 в мире.

Забытый рекорд из 90-х: ТЭП80 и 271 км/ч

Перенесемся в лихие 90-е годы XX века. Пока мир обсуждал политику, в России произошло событие (мы о нем писали), которое должно было попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но осталось незамеченным. 5.101993 на участке Шлюз — Дорошиха в Тверской области российский тепловоз ТЭП80-002 разогнался до 271 км/ч, невольно установив мировой рекорд скорости для тепловозов, который не побит и сегодня!

Испытания проходили под началом НИИ ж/д транспорта. Машинист Александр Манкевич вспоминал: скорость была настолько высокой, что, когда поезд проносился рядом с составами, у тех "воздухом высасывало мусор и бумажки, только вихри кружились".

Интересно, что специально к достижению мирового уровня не готовились — всего лишь проверяли возможности новой техники. Кстати: вагон-лаборатория, прицепленный к локомотиву, был рассчитан на 160 км/ч, но чудом выдержал нагрузку. После заезда в кабине обнаружили 600 датчиков, а моделирование показало, что тепловоз может ехать и до 350 км/ч!

С кем еще состязались локомотивы и что сегодня?

Гонялись локомотивы не только друг с другом или с лошадьми. В 1896 году в Нью-Йорке состоялся необычный заезд: паровоз "Empire State Express" (империя, экспресс) бросил вызов команде велосипедистов "Stearns". Власти долго не давали разрешение, считая это опасным, но организаторы настояли.

В итоге велосипедисты… победили, обогнав локомотив на четыре корпуса! Фотограф Артур Йейтс запечатлел этот момент, а снимок стал настолько знаменитым, что попал на почтовую марку США.

Сегодня вместо гонок на локомотивах — чаще всего силовые состязания: например, болгарин Мариян Димитров в 2021 году сдвинул с места и протащил 20 метров 84-тонный локомотив "Симеон Великий". К сожалению, информации о регулярных состязаниях тепловозов, электровозов, найти не удалось. Может, их не проводят в целях безопасности?

Единственное ежегодное мероприятие подобного типа проводят в Австралии, если не считать "разовых состязаний", типа китайского (см. выше). И кто знает, возможно, в будущем нас ждут настоящие гонки на поездах с электродвигателями, которые побьют рекорд британского паровоза "Mallard" (203 км/ч, 1938 год) и российского ТЭП80.