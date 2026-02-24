Список, который порадует кошелёк: названы самые дешевые кроссоверы российских марок

Российский автомобильный рынок в 2026 году демонстрирует парадоксальную трансформацию. На фоне снижения прямой доли китайских марок до 40%, их присутствие в автосалонах лишь мимикрировало: популярные модели из Поднебесной активно переходят под локальные бренды. Это позволяет производителям не только сохранять объемы продаж, но и предлагать более гибкие условия для покупателей.

Фото: commons.wikimedia.org by GennadyL, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Москвич 3

Сегодня выбор недорогого городского автомобиля все чаще сводится к поиску баланса между проверенными платформами и доступностью сервиса. В эпоху, когда подорожание деталей стало серьезным вызовом для семейного бюджета, локализованные кроссоверы становятся рациональной альтернативой прямому импорту.

Москвич 3

Лидером рейтинга доступности остается столичный "Москвич 3". Несмотря на февральскую корректировку прайса, этот кроссовер удерживает планку самого бюджетного предложения в сегменте SUV. Базовая версия оснащается турбированным двигателем объемом 1,5 литра, который выдает 136 лошадиных сил, что вполне достаточно для уверенного маневрирования в городском потоке.

Особое внимание инженеры уделили адаптации к российским условиям. Даже в начальной комплектации предусмотрены обогревы, однако владельцам стоит помнить о техническом обслуживании. Зимой правильный выбор антифриза и контроль состояния аккумулятора критически важны для бесперебойной работы турбомотора.

"Локализация производства позволяет бренду "Москвич" оперативнее реагировать на запросы рынка, однако покупателям нужно внимательно следить за регламентом ТО, чтобы избежать дорогостоящего ремонта электроники", — в беседе с Pravda.Ru объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Tenet T4

Второе место занимает новинка из Калуги — Tenet T4. Автомобиль является глубокой переработкой популярного Chery Tiggo 4 и ориентирован на молодежную аудиторию. Его козырь — атмосферный двигатель, который считается более ресурсным и менее требовательным к качеству топлива, что актуально для регионов.

При эксплуатации этого кроссовера в зимний период эксперты рекомендуют обращать внимание на технические параметры колес. Исследования показывают, что давление в шинах при резком похолодании быстро падает, что напрямую влияет на управляемость этого переднеприводного авто на скользком покрытии. Об этом сообщают Автоновости дня.

Solaris HC

Третью строчку удерживает наследник знаменитой корейской модели — Solaris HC. После перезапуска производства в Санкт-Петербурге автомобиль сохранил свои главные преимущества: эргономичный салон и сбалансированную подвеску. Это один из немногих представителей ТОПа, предлагающий классический 1,6-литровый мотор и шестиступенчатую механику в базе.

Рыночные тренды новых авто показывают, что Solaris HC пользуется повышенным спросом у тех, кто привык к консервативным инженерным решениям. Несмотря на рост цены, его ликвидность на вторичном рынке остается одной из самых высоких в классе.

"Solaris HC остается понятным и предсказуемым автомобилем для российского водителя. Основные узлы и агрегаты давно изучены мастерами, что существенно упрощает постгарантийное обслуживание", — в разговоре с Pravda.Ru подметил автослесарь Денис Хромов.

XCite X-Cross 7

Кроссовер XCite X-Cross 7, выпускаемый на мощностях в Санкт-Петербурге, представляет собой среднеразмерный автомобиль с богатым оснащением. В отличие от более компактных конкурентов, здесь уже в "базе" предлагается вариатор и расширенный список систем безопасности, включая электронный контроль устойчивости.

Этот автомобиль часто выбирают те, кто ищет больше пространства в салоне, но не готов переплачивать за полный привод. Хотя модель во многом повторяет китайские аналоги вроде Geely Okavango по уровню комфорта, ее цена остается более конкурентной за счет локальных налоговых льгот.

Tenet T7

Замыкает пятерку Tenet T7 из Калуги. Модель совершила мощный рывок в продажах в начале года, обойдя многих именитых конкурентов. Секрет успеха кроется в связке мощного 1,6-литрового турбомотора и "мокрого" робота, что обеспечивает динамику, привычную для европейских кроссоверов.

Помимо технических характеристик, производитель сделал ставку на оснащение: дистанционный запуск двигателя и полный "зимний" пакет входят в стандартную комплектацию. Это избавляет владельца от необходимости доукомплектовывать машину сторонними системами, что повышает общую надежность бортовой сети.

"Рост продаж Tenet T7 обусловлен удачным сочетанием цены и функционала. Однако владельцам стоит помнить о культуре вождения: современные системы безопасности дорожного движения не отменяют трезвого расчета на дороге", — в разговоре с Pravda.Ru отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Сравнение цен на популярные модели

Для наглядности мы собрали данные по актуальной стоимости самых доступных кроссоверов российских марок на начало 2026 года.

Автомобиль Начальная цена (руб.) Москвич 3 1 952 000 Tenet T4 2 039 000 Solaris HC 2 430 000 XCite X-Cross 7 2 449 000 Tenet T7 2 735 000

Важно учитывать, что указанные цены являются рекомендованными и могут варьироваться в зависимости от дилерских наценок или программ поддержки. В условиях меняющейся экономики водители такси и корпоративные парки часто получают дополнительные скидки, что также влияет на общую статистику регистраций.

Ответы на популярные вопросы о российских кроссоверах

Чем российский кроссовер отличается от китайского оригинала?

В основном отличия заключаются в шильдиках, настройках мультимедиа на русском языке и иногда в измененном составе комплектаций, адаптированном под запросы нашего рынка (например, наличие более мощных обогревов).

Есть ли дефицит запчастей на модели брендов Москвич или Tenet?

Нет, так как эти машины технически идентичны массовым китайским моделям, складские запасы расходников и кузовных деталей формируются с учетом больших объемов производства.

Распространяется ли государственная программа льготного автокредитования на эти машины?

Да, большинство локализованных моделей подпадают под меры господдержки, что позволяет существенно снизить финансовую нагрузку при покупке в кредит.

Читайте также