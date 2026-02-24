Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Громов

Список, который порадует кошелёк: названы самые дешевые кроссоверы российских марок

Авто

Российский автомобильный рынок в 2026 году демонстрирует парадоксальную трансформацию. На фоне снижения прямой доли китайских марок до 40%, их присутствие в автосалонах лишь мимикрировало: популярные модели из Поднебесной активно переходят под локальные бренды. Это позволяет производителям не только сохранять объемы продаж, но и предлагать более гибкие условия для покупателей.

Москвич 3
Фото: commons.wikimedia.org by GennadyL, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Москвич 3

Сегодня выбор недорогого городского автомобиля все чаще сводится к поиску баланса между проверенными платформами и доступностью сервиса. В эпоху, когда подорожание деталей стало серьезным вызовом для семейного бюджета, локализованные кроссоверы становятся рациональной альтернативой прямому импорту.

Москвич 3

Лидером рейтинга доступности остается столичный "Москвич 3". Несмотря на февральскую корректировку прайса, этот кроссовер удерживает планку самого бюджетного предложения в сегменте SUV. Базовая версия оснащается турбированным двигателем объемом 1,5 литра, который выдает 136 лошадиных сил, что вполне достаточно для уверенного маневрирования в городском потоке.

Особое внимание инженеры уделили адаптации к российским условиям. Даже в начальной комплектации предусмотрены обогревы, однако владельцам стоит помнить о техническом обслуживании. Зимой правильный выбор антифриза и контроль состояния аккумулятора критически важны для бесперебойной работы турбомотора.

"Локализация производства позволяет бренду "Москвич" оперативнее реагировать на запросы рынка, однако покупателям нужно внимательно следить за регламентом ТО, чтобы избежать дорогостоящего ремонта электроники", — в беседе с Pravda.Ru объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Tenet T4

Второе место занимает новинка из Калуги — Tenet T4. Автомобиль является глубокой переработкой популярного Chery Tiggo 4 и ориентирован на молодежную аудиторию. Его козырь — атмосферный двигатель, который считается более ресурсным и менее требовательным к качеству топлива, что актуально для регионов.

При эксплуатации этого кроссовера в зимний период эксперты рекомендуют обращать внимание на технические параметры колес. Исследования показывают, что давление в шинах при резком похолодании быстро падает, что напрямую влияет на управляемость этого переднеприводного авто на скользком покрытии. Об этом сообщают Автоновости дня.

Solaris HC

Третью строчку удерживает наследник знаменитой корейской модели — Solaris HC. После перезапуска производства в Санкт-Петербурге автомобиль сохранил свои главные преимущества: эргономичный салон и сбалансированную подвеску. Это один из немногих представителей ТОПа, предлагающий классический 1,6-литровый мотор и шестиступенчатую механику в базе.

Рыночные тренды новых авто показывают, что Solaris HC пользуется повышенным спросом у тех, кто привык к консервативным инженерным решениям. Несмотря на рост цены, его ликвидность на вторичном рынке остается одной из самых высоких в классе.

"Solaris HC остается понятным и предсказуемым автомобилем для российского водителя. Основные узлы и агрегаты давно изучены мастерами, что существенно упрощает постгарантийное обслуживание", — в разговоре с Pravda.Ru подметил автослесарь Денис Хромов.

XCite X-Cross 7

Кроссовер XCite X-Cross 7, выпускаемый на мощностях в Санкт-Петербурге, представляет собой среднеразмерный автомобиль с богатым оснащением. В отличие от более компактных конкурентов, здесь уже в "базе" предлагается вариатор и расширенный список систем безопасности, включая электронный контроль устойчивости.

Этот автомобиль часто выбирают те, кто ищет больше пространства в салоне, но не готов переплачивать за полный привод. Хотя модель во многом повторяет китайские аналоги вроде Geely Okavango по уровню комфорта, ее цена остается более конкурентной за счет локальных налоговых льгот.

Tenet T7

Замыкает пятерку Tenet T7 из Калуги. Модель совершила мощный рывок в продажах в начале года, обойдя многих именитых конкурентов. Секрет успеха кроется в связке мощного 1,6-литрового турбомотора и "мокрого" робота, что обеспечивает динамику, привычную для европейских кроссоверов.

Помимо технических характеристик, производитель сделал ставку на оснащение: дистанционный запуск двигателя и полный "зимний" пакет входят в стандартную комплектацию. Это избавляет владельца от необходимости доукомплектовывать машину сторонними системами, что повышает общую надежность бортовой сети.

"Рост продаж Tenet T7 обусловлен удачным сочетанием цены и функционала. Однако владельцам стоит помнить о культуре вождения: современные системы безопасности дорожного движения не отменяют трезвого расчета на дороге", — в разговоре с Pravda.Ru отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Сравнение цен на популярные модели

Для наглядности мы собрали данные по актуальной стоимости самых доступных кроссоверов российских марок на начало 2026 года.

Автомобиль Начальная цена (руб.)
Москвич 3 1 952 000
Tenet T4 2 039 000
Solaris HC 2 430 000
XCite X-Cross 7 2 449 000
Tenet T7 2 735 000

Важно учитывать, что указанные цены являются рекомендованными и могут варьироваться в зависимости от дилерских наценок или программ поддержки. В условиях меняющейся экономики водители такси и корпоративные парки часто получают дополнительные скидки, что также влияет на общую статистику регистраций.

Ответы на популярные вопросы о российских кроссоверах

Чем российский кроссовер отличается от китайского оригинала?

В основном отличия заключаются в шильдиках, настройках мультимедиа на русском языке и иногда в измененном составе комплектаций, адаптированном под запросы нашего рынка (например, наличие более мощных обогревов).

Есть ли дефицит запчастей на модели брендов Москвич или Tenet?

Нет, так как эти машины технически идентичны массовым китайским моделям, складские запасы расходников и кузовных деталей формируются с учетом больших объемов производства.

Распространяется ли государственная программа льготного автокредитования на эти машины?

Да, большинство локализованных моделей подпадают под меры господдержки, что позволяет существенно снизить финансовую нагрузку при покупке в кредит.

Читайте также

Экспертная проверка:
инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев
автослесарь Денис Хромов
эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Александр Громов
Громов Александр Викторович — автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы автопром кроссовер автомобиль
Новости Все >
Символ веры на линии огня: казаки воздвигли Поклонный крест в память о братьях-героях
Пчёлы в роли диверсантов: пасеки расплачиваются за моду на заморские породы
Вчера открылись масленичные гулянья в городском манеже, устраиваемые попечительством о народной трезвости... — писала газета Русский листок 23 февраля 1903 года
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Россия взлетает в мировом яйцепроме: цифры, которые ставят нас в одну лигу с гигантами
Прощёное воскресенье включает режим перезагрузки: один шаг решает, с каким сердцем войти в Великий пост
Среднерусская пчела теряет суровый характер: опасная примесь оставляет ульи без будущего
Ловушка пассивных денег: почему привычные депозиты могут обернуться потерей реальной выгоды
Разгром начался по команде вице-консула. В зрительный зал было брошено несколько флаконов с вонючей жидкостью... — писала газета Известия 22 февраля 1937 года
Вселенная расширяется быстрее света: за горизонтом нашли зону без времени и материи
Сейчас читают
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Домашние животные
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Садоводство, цветоводство
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Точка зрения
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Популярное
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем

Гвоздика-травянка выживает там, где гибнут другие: восковой налет на листьях и стальной иммунитет делают её идеальным выбором для «ленивого» садовода.

Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Японское чудо в огороде: соседи будут завидовать вашей клумбе до заморозков
Японское чудо в огороде: соседи будут завидовать вашей клумбе до заморозков
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Эти автомобили выдерживают годы пробега: топ моделей, которые не боятся старости
Сад утопает в небесной акварели: 7 синих первоцветов зажигают весну раньше всех
Цветочный допинг из аптеки: заставьте спатифиллум выпускать стрелы одну за другой
Цветочный допинг из аптеки: заставьте спатифиллум выпускать стрелы одну за другой
Последние материалы
Список, который порадует кошелёк: названы самые дешевые кроссоверы российских марок
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Хвост как чужой объект: почему домашние хищники внезапно начинают охоту на самих себя
Цветочные облака вместо голых грядок: способ превратить дачу в яркий осенний оазис
Королевский сад на одном квадратном метре: 7 сортов роз, которые не займут много места
Минус три часа контроля: простой режим перед сном спасает миокард от лишней нагрузки
Мантийный монстр проснулся: под ледниками нашли аномалию, искривляющую океаны
Живое золото в саду: 15 хвойных-хамелеонов, которые меняют цвет и сводят с ума
Оранжевое золото в чашке: этот концентрат заменяет аптечные витамины всю весну
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.