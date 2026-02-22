ТОП-5 самых доступных российских кроссоверов: кто ещё держит цены, когда рынок скачет

Российский автомобильный рынок проходит через этап масштабной трансформации. На месте ушедших глобальных брендов возникают локализованные марки, которые предлагают привычные технические решения под новыми именами. Антропологически это напоминает процесс мимикрии: чтобы стать "своим" на рынке, автомобиль меняет эмблему, сохраняя проверенную биохимию узлов и агрегатов.

Фото: tenet.ru is licensed under Public domain TENET T4

Сегодня бюджетный сегмент практически полностью перешел во владение кроссоверов, собранных на территории страны. Эти машины сочетают в себе клиренс, адаптированный под суровые дорожные условия, и современные системы комфорта. При этом доля чистокровных "китайцев" начинает снижаться, уступая место брендам с российскими корнями, которые постепенно наращивают свое присутствие в мегаполисах.

Самый доступный городской вариант

Лидером рейтинга по праву считается "Москвич 3". Этот автомобиль, ставший символом возрождения столичного автозавода, представляет собой перелицованную версию восточного партнера. Модель привлекает покупателей не только ценой ниже двух миллионов рублей, но и богатым базовым оснащением, в которое входят климат-контроль и литые диски.

Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель, выдающий 136 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая трансмиссия, обеспечивая надежность, которую часто ищут сторонники консервативных решений. Это классический городской паркетник, где каждый элемент настроен на предсказуемую эксплуатацию в плотном потоке.

"При выборе бюджетного кроссовера важно учитывать не только первичную цену, но и стоимость владения, включая плановое обслуживание и ремонт", — в беседе с Pravda.Ru объяснил автослесарь Денис Хромов.

Компактный лидер из Калуги

Второе место занимает Tenet T4, производство которого развернуто на бывших мощностях немецкого концерна в Калужской области. Модель является практически точной копией популярного Chery Tiggo 4, что гарантирует отсутствие проблем с поиском расходников. Его стоимость держится немногим выше психологической отметки в два миллиона рублей.

Этот автомобиль выбирают те, кому важна безопасность и современная электроника. Даже в "базе" водитель получает светодиодную оптику и камеру заднего вида. Несмотря на компактные габариты, эргономика салона позволяет комфортно разместиться семье из четырех человек.

Параметр Tenet T4 Мощность мотора 113 л. с. Тип коробки передач Механическая (5 ст.) Основной привод Передний

Знакомая легенда в новом обличье

Третью строчку занимает Solaris HC — автомобиль, который ранее был известен каждому под именем Hyundai Creta. Локализация позволила сохранить все преимущества корейской инженерии, адаптировав их под новые рыночные реалии. Модель комплектуется 1,6-литровым атмосферным агрегатом, который славится своим ресурсом.

Несмотря на то, что некоторые поставки комплектующих претерпели изменения, качество сборки осталось на высоком уровне. В оснащении присутствуют фронтальные подушки безопасности и мультимедиа с поддержкой современных смартфонов, что делает его фаворитом среди рациональных покупателей. Об этом сообщают Автоновости дня.

"Техническое состояние узлов, таких как электрика и бортовые системы, напрямую влияет на остаточную стоимость машины через несколько лет", — в разговоре с Pravda.Ru подметил автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Альтернатива от отечественного гиганта

Кроссовер XCite X-Cross 7 стал ответом на запрос рынка о среднеразмерном SUV по доступной цене. Построенный на базе одной из самых успешных китайских платформ, он предлагает внушительный список опций уже в начальной комплектации. Здесь установлена трансмиссия типа вариатор, которая обеспечивает плавность хода в городском цикле.

Для многих покупателей этот бренд стал открытием года, поскольку он объединяет в себе комфорт и надежность, присущую более дорогим сегментам. Важно отметить, что комфорт внутри салона достигается за счет использования мягких пластиков и качественной шумоизоляции, что редкость для бюджетного класса.

Премиальный выбор по народной цене

Замыкает пятерку Tenet T7 — флагман калужской линейки. Этот кроссовер демонстрирует поразительные результаты продаж, обходя даже признанных лидеров рынка. Секрет успеха кроется в мощном 1,6-литровом турбомоторе и роботизированной коробке передач, которые дарят автомобилю динамику, недоступную конкурентам по списку.

Внутреннее убранство модели напоминает о более дорогих марках: полный "зимний" пакет, круиз-контроль и панорамные камеры. Пока другие бренды меняют свою долю на рынке, Tenet T7 уверенно закрепляется в гаражах тех, кто ценит баланс между технологичностью и стоимостью обслуживания.

"При покупке нового авто всегда проверяйте состояние уплотнителей и лакокрасочного покрытия, так как условия хранения на складах могут быть разными", — рассказал в беседе с Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Ответы на популярные вопросы о самых дешевых кроссоверах

Почему российские бренды выпускают копии китайских машин?

Это позволяет быстро запустить производство на существующих заводах, снизить затраты на разработку с нуля и обеспечить владельцев доступными запчастями.

Надежен ли вариатор на таких кроссоверах?

Современные бесступенчатые коробки передач при правильном обслуживании и отсутствии перегревов способны служить долго, обеспечивая высокую топливную экономичность.

Действуют ли на эти модели государственные программы поддержки?

Да, большинство моделей из списка попадают под программы льготного автокредитования, что делает их покупку еще более выгодной для конечного потребителя.

