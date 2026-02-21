Этот антифриз может убить: как метанол скрыт в подделках, и что делать, чтобы выжить

Антифриз, продающийся у недобросовестных поставщиков, может стать причиной тяжелых отравлений. Врачи-пулмологи уже сталкивались с подобными случаями, предупреждая о серьезных рисках для здоровья. Об этом сообщает Actualno.

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ антифриз

Влияние антифриза на здоровье: опасности метанола

Метанол — это крайне ядовитое вещество, которое представляет опасность для человека. Врачи объясняют, что яд может проникать в организм не только через желудочно-кишечный тракт, но и при вдыхании воздуха, насыщенного его парами. Это особенно актуально для людей, работающих с антифризами или имеющих контакт с химическими веществами, содержащими метанол.

"Метиловый алкоголь — это сильный и опасный яд, который при попадании в организм влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, в том числе повреждает зрительный нерв", — поясняется в статье.

Признаки отравления метанолом могут включать:

Тошноту и рвоту

Головную боль и головокружение

Нарушения зрения вплоть до слепоты

Сильную слабость, учащенное сердцебиение и повышение артериального давления

Дыхательную недостаточность и потерю сознания

Опасности при длительном воздействии

Отравление метанолом не всегда проявляется сразу, особенно когда действует кумулятивный эффект. Это значит, что вред может накапливаться с течением времени, и отравление будет заметно не сразу. Важно помнить: при первых признаках отравления немедленно обращайтесь к врачу.

Кроме того, одним из самых опасных признаков поддельного антифриза является его почти полное отсутствие запаха. Это важный момент, который следует учитывать при покупке продукции. В то время как настоящие антифризы имеют характерный запах спирта, фальсифицированные жидкости могут быть практически без запаха или пахнуть химикатами, такими как изопропиловый спирт, что также свидетельствует о возможном присутствии метанола.

Почему стоит быть внимательным при выборе антифриза

По словам экспертов, среди поддельных антифризов часто используются дешевые красители, такие как синий. Это позволяет производителям значительно снизить стоимость продукта, но при этом увеличивает риск для здоровья. Кроме того, антифриз, содержащий метанол, часто имеет характерный запах формальдегида, который можно почувствовать при открытии упаковки.

Плюсы и минусы поддельного антифриза

Плюсы:

Низкая цена — привлекает внимание покупателей.

Удобство при покупке — широкий выбор у сомнительных продавцов.

Минусы:

Высокий риск отравления метанолом.

Повреждение здоровья, вплоть до irreversible потери зрения.

Возможность долгосрочных последствий для организма.

Популярные вопросы о антифризах

Как выбрать качественный антифриз?

При выборе антифриза важно ориентироваться на производителя, избегать подозрительно дешевых вариантов и проверять упаковку на наличие информации о составе.

Какие симптомы отравления метанолом?

Основные симптомы включают головную боль, рвоту, слабость и нарушение зрения. В случае подозрения на отравление следует немедленно обратиться к врачу.

Как проверить подлинность антифриза?

Обратите внимание на запах: если жидкость не пахнет спиртом или имеет странный химический запах, это может быть признаком подделки.