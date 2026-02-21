Металл не выдержал натиска зимы: лидеры антирейтинга ДТП среди популярных авто в России

Зима 2026 года преподнесла российским автомобилистам суровый урок: аномальные снегопады и резкие температурные скачки спровоцировали рост аварийности на 15%. Согласно данным крупнейших страховых компаний, начало года ознаменовалось не только увеличением числа ДТП, но и формированием четкого антирейтинга моделей, которые чаще всего оказываются в ремонтных зонах или под списание.

Статистика страховых случаев отражает не только технические особенности машин, но и плотность транспортных потоков в мегаполисах. В условиях, когда привычные маршруты превращаются в игру на выбывание, даже проверенные временем лидеры рынка демонстрируют уязвимость перед стихией и человеческим фактором. Важно понимать, что высокий процент в статистике часто коррелирует с популярностью модели у частных владельцев и в сервисах такси.

"Рост аварийности в начале года напрямую связан с недооценкой зимних рисков. Сегодня безопасность дорог признана частью нацбезопасности, но индивидуальная ответственность водителя остается решающей: неправильный выбор скоростного режима на льду нивелирует любые системы стабилизации", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Лидеры аварийности среди марок и моделей

Согласно отчету "Ингосстраха", в начале 2026 года пальму первенства по количеству обращений удерживает Toyota (10,3% случаев). Следом с небольшим отрывом идут корейские Kia (8,5%) и отечественная LADA (8,5%). Замыкают пятерку Hyundai и Nissan. Высокие показатели этих брендов объясняются их массовостью в российском автопарке, где надежность зачастую вступает в конфликт с агрессивной эксплуатацией в зимний период.

Если рассматривать конкретные семейства, то наиболее "травматичными" для кошельков страховщиков стали Hyundai Solaris (3,6%), Kia Rio (3,5%) и LADA Granta (3,1%). Эти автомобили традиционно выбираются как авто для новичка или для работы в коммерческих перевозках, что неизбежно ведет к увеличению частоты контактов на скользких дорогах.

Параметр (Модель) Доля страховых случаев (%) Hyundai Solaris 3,6% Kia Rio 3,5% LADA Granta 3,1%

Китайские новинки в зоне риска

Бурный рост присутствия брендов из КНР отразился и на статистике ДТП. В компаниях "РЕСО-Гарантия" и "Ренессанс Страхование" отмечают, что владельцы Haval, Geely и Chery стали частыми гостями в отделах урегулирования убытков. Особое внимание привлекают модели Chery Arrizo 8 и Omoda S5. Эксперты связывают это не только с ростом продаж, но и с тем, что водители еще не полностью адаптировались к особенностям управления современными переднеприводными седанами на снежной каше.

Несмотря на технологичность, зимняя эксплуатация требует особой подготовки. В то время как некоторые производители создают внедорожник для Антарктики, большинство городских кроссоверов остаются уязвимыми перед обледенелыми колеями. При этом зафиксировано аномальное появление в списках аварийности бизнес-седанов, таких как Kia K5 и даже премиальных Volvo S60, что говорит о сложности дорожных условий для всех классов авто.

"Зимняя эксплуатация сложна тем, что даже мелкая неисправность или экономия сегодня превращается в дорогостоящий ремонт завтра. Важно помнить: одна плохая привычка — резкое торможение на льду вместо плавного замедления — бьет по кузову сильнее любых морозов", — в беседе с Pravda.Ru подметил автослесарь Денис Хромов.

Где чаще всего списывают автомобили в тотал

Интересным трендом зимы 2026 года стало снижение количества случаев конструктивной гибели авто ("тоталов") на фоне общего роста аварийности. Тем не менее, в "Ингосстрахе" лидерами по полной гибели признали Nissan, Toyota и продукцию АвтоВАЗа. Одной из самых уязвимых моделей названа LADA Vesta, чье восстановление после серьезных ударов часто признается экономически нецелесообразным.

Специалисты напоминают, что выживаемость автомобиля в ДТП зависит от исправности систем активной безопасности. Нередко одна привычка зимой пренебрегать техническим осмотром приводит к отказу тормозной системы или ABS в критический момент. Состояние электроники и кузовных элементов напрямую влияет на то, отделается ли владелец легким испугом или лишится транспортного средства навсегда. Об этом сообщает Российская газета.

География страховых случаев: от столиц до регионов

Максимальная концентрация обращений зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге, что обусловлено огромным автопарком. Однако, если смотреть на отклонение от средней частоты ДТП, лидируют такие регионы, как Республика Дагестан, Чувашия и Костромская область. В этих субъектах погодные аномалии начала 2026 года в сочетании с особенностями рельефа создали опасную среду для водителей.

Государство предпринимает шаги по улучшению ситуации. Новая дорожная стратегия направлена на снижение смертности к 2036 году, однако статистика зимы показывает, что инфраструктура не всегда справляется с экстремальными осадками. В Новосибирской области и Приморском крае также отмечен всплеск аварийности, связанный с эксплуатацией праворульных автомобилей в условиях плохой видимости.

"При оценке ущерба мы видим, что большинство зимних столкновений происходят из-за несоблюдения дистанции. Водители привыкают к летним тормозным путям и не успевают среагировать, когда перед ними резко останавливается поток", — в разговоре с Pravda.Ru рассказал автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о аварийных автомобилях

Какие марки автомобилей стали самыми аварийными в начале 2026 года?

Лидерами антирейтинга стали Toyota (10,3%), Kia (8,5%) и LADA (8,5%). Среди китайских брендов высокая частота ДТП зафиксирована у Chery и Haval.

Почему Hyundai Solaris и Kia Rio чаще других попадают в ДТП?

Это связано с высокой долей данных моделей в таксопарках и среди начинающих водителей, а также с общей массовостью этих автомобилей на дорогах России.

В каких регионах России зафиксирована самая высокая частота аварий?

Помимо столичных регионов, наибольший рост аварийности отмечен в Дагестане, Костромской области, Чувашии и Новосибирской области.

