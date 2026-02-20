Дефицит растёт там, где его не ждали: одна категория авто стала главным трендом года

Российский авторынок стремительно меняет ориентиры после корректировки утильсбора. Покупатели всё чаще выбирают автомобили с мощностью до 160 л. с., чтобы избежать повышенных платежей при ввозе. На этом фоне одни модели резко прибавили в популярности, а другие начали терять позиции. Об этом сообщает Autonews.

Фото: Wikipedia by By Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia Seltos

Почему машины до 160 л. с. стали хитом

С декабря 2025 года изменились правила расчёта утильсбора. Льготная ставка теперь распространяется только на легковые автомобили мощностью до 160 л. с., а более мощные версии облагаются коммерческим тарифом.

Это решение сразу повлияло на структуру спроса. Россияне начали активнее искать кроссоверы и седаны, которые укладываются в новый лимит. Рынок быстро адаптировался: дилеры делают ставку на такие версии, а импортёры корректируют поставки.

Эксперт по подбору и доставке автомобилей Елена Лисовская объяснила причины тренда.

"Спрос сместился в сторону моделей до 160 л. с., потому что покупатели не хотят переплачивать за утильсбор", — отметила эксперт по подбору и доставке автомобилей Елена Лисовская.

По её словам, наибольший интерес вызывают машины, которые ещё можно найти у дилеров или привезти из-за границы по льготной ставке.

Какие модели вошли в топ

В числе самых востребованных остаётся Mitsubishi Outlander третьего поколения. Однако новые поставки практически прекращены, и дилеры распродают остатки. Средняя цена — около 2,6 млн рублей.

Также устойчивый спрос сохраняется на Mitsubishi ASX. Покупатели выбирают как переднеприводные, так и полноприводные версии. Стоимость начинается примерно от 2,45 млн рублей и доходит до 2,85 млн за богатые комплектации.

Среди других популярных вариантов — Kia Seltos нового поколения и компактный Kia Picanto. Хотя последний пока не стал абсолютным лидером, интерес к нему растёт. Неожиданным трендом стал Nissan Qashqai, который многие рассматривают как оптимальный баланс мощности, цены и оснащения.

Отдельно эксперт подчеркнула, что Toyota и Opel с дизельными двигателями по-прежнему востребованы благодаря экономичности и надёжности.

"Январь прошёл в состоянии стагнации — покупатели выжидали", — рассказала Елена Лисовская.

Однако уже в феврале спрос начал восстанавливаться, а к марту многие решили ускорить покупку, опасаясь дальнейшего роста цен.

Что изменится дальше

В феврале 2026 года Минпромторг предложил скорректировать порядок начисления утильсбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Новые правила могут вступить в силу с 1 апреля.

В ведомстве пояснили, что изменения направлены на борьбу с обходными схемами ввоза машин. Если корректировки будут приняты, рынок снова может перераспределить спрос между сегментами.

Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы интерес к автомобилям до 160 л. с. сохранится, особенно в сегменте кроссоверов и городских моделей.

"Чем сильнее давление на импорт и цены, тем чаще покупатели начинают считать не только стоимость машины, но и её будущие расходы — от страховки до ремонта и доступности деталей", — считает логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов, обозреватель Pravda.RU Денис Крылов.

Популярные вопросы о автомобилях до 160 л. с. и утильсборе

Почему именно 160 л. с. стали ключевой границей?

Потому что льготная ставка утильсбора применяется только к автомобилям с такой мощностью или ниже. Всё, что выше, облагается повышенным тарифом.

Сколько можно сэкономить при выборе менее мощной версии?

Экономия зависит от модели, но разница может достигать значительной суммы из-за коммерческой ставки на более мощные авто.

Что лучше выбрать — кроссовер или седан до 160 л. с.?

Кроссоверы сейчас более популярны благодаря универсальности и высокому клиренсу. Однако седаны могут быть выгоднее по цене и расходу топлива.