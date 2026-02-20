Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Смирнова

Дефицит растёт там, где его не ждали: одна категория авто стала главным трендом года

Авто

Российский авторынок стремительно меняет ориентиры после корректировки утильсбора. Покупатели всё чаще выбирают автомобили с мощностью до 160 л. с., чтобы избежать повышенных платежей при ввозе. На этом фоне одни модели резко прибавили в популярности, а другие начали терять позиции. Об этом сообщает Autonews.

Kia Seltos
Фото: Wikipedia by By Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia Seltos

Почему машины до 160 л. с. стали хитом

С декабря 2025 года изменились правила расчёта утильсбора. Льготная ставка теперь распространяется только на легковые автомобили мощностью до 160 л. с., а более мощные версии облагаются коммерческим тарифом.

Это решение сразу повлияло на структуру спроса. Россияне начали активнее искать кроссоверы и седаны, которые укладываются в новый лимит. Рынок быстро адаптировался: дилеры делают ставку на такие версии, а импортёры корректируют поставки.

Эксперт по подбору и доставке автомобилей Елена Лисовская объяснила причины тренда.

"Спрос сместился в сторону моделей до 160 л. с., потому что покупатели не хотят переплачивать за утильсбор", — отметила эксперт по подбору и доставке автомобилей Елена Лисовская.

По её словам, наибольший интерес вызывают машины, которые ещё можно найти у дилеров или привезти из-за границы по льготной ставке.

Какие модели вошли в топ

В числе самых востребованных остаётся Mitsubishi Outlander третьего поколения. Однако новые поставки практически прекращены, и дилеры распродают остатки. Средняя цена — около 2,6 млн рублей.

Также устойчивый спрос сохраняется на Mitsubishi ASX. Покупатели выбирают как переднеприводные, так и полноприводные версии. Стоимость начинается примерно от 2,45 млн рублей и доходит до 2,85 млн за богатые комплектации.

Среди других популярных вариантов — Kia Seltos нового поколения и компактный Kia Picanto. Хотя последний пока не стал абсолютным лидером, интерес к нему растёт. Неожиданным трендом стал Nissan Qashqai, который многие рассматривают как оптимальный баланс мощности, цены и оснащения.

Отдельно эксперт подчеркнула, что Toyota и Opel с дизельными двигателями по-прежнему востребованы благодаря экономичности и надёжности.

"Январь прошёл в состоянии стагнации — покупатели выжидали", — рассказала Елена Лисовская.

Однако уже в феврале спрос начал восстанавливаться, а к марту многие решили ускорить покупку, опасаясь дальнейшего роста цен.

Что изменится дальше

В феврале 2026 года Минпромторг предложил скорректировать порядок начисления утильсбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Новые правила могут вступить в силу с 1 апреля.

В ведомстве пояснили, что изменения направлены на борьбу с обходными схемами ввоза машин. Если корректировки будут приняты, рынок снова может перераспределить спрос между сегментами.

Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы интерес к автомобилям до 160 л. с. сохранится, особенно в сегменте кроссоверов и городских моделей.

"Чем сильнее давление на импорт и цены, тем чаще покупатели начинают считать не только стоимость машины, но и её будущие расходы — от страховки до ремонта и доступности деталей", — считает логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов, обозреватель Pravda.RU Денис Крылов.

Популярные вопросы о автомобилях до 160 л. с. и утильсборе

Почему именно 160 л. с. стали ключевой границей?

Потому что льготная ставка утильсбора применяется только к автомобилям с такой мощностью или ниже. Всё, что выше, облагается повышенным тарифом.

Сколько можно сэкономить при выборе менее мощной версии?

Экономия зависит от модели, но разница может достигать значительной суммы из-за коммерческой ставки на более мощные авто.

Что лучше выбрать — кроссовер или седан до 160 л. с.?

Кроссоверы сейчас более популярны благодаря универсальности и высокому клиренсу. Однако седаны могут быть выгоднее по цене и расходу топлива.

Автор Елена Смирнова
Смирнова Елена Павловна — таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы кроссовер автомобиль законодательство
Новости Все >
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Хроническая боль в горле опаснее, чем кажется: осложнения доходят до сердца и суставов
Разлюбивший партнер выдает себя раньше слов: поведение начинает меняться по одному сценарию
Заправляете больше, проезжаете меньше: под капотом зреет поломка, которую лучше не игнорировать
Купили квартиру и расслабились? Эти ошибки при покупке превращают счастливых новоселов в бездомных
Сейчас читают
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Садоводство, цветоводство
Цветок, который сводит с ума: фиолетовая балерина превращает сад в театр волшебства
Плотная пенка запечатывает аромат: кофе в турке становится мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Плотная пенка запечатывает аромат: кофе в турке становится мягким и насыщенным
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Садоводство, цветоводство
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Популярное
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.

Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Последние материалы
Плоский живот начинается изнутри: 3 упражнения против нижней складки
Кошмар для ректоров вузов: раскрыт фактор который теперь важнее любой корочки в бизнесе
Закаливание может обернуться воспалением: как начать безопасно и не сорвать иммунитет
Раскрыта правда о весне: какой сюрприз готовит климатическая норма в первых числах
Кошки устраивают салон красоты друг другу: 7 причин, по которым язык заменяет слова
Океан кипит — кораллы бледнеют: океаническое пекло стирает подводные города
Океан расслаивается как слоёный пирог: пресная вода меняет баланс Атлантики и климата
Тайный враг вашей активности: как фитнес-трекеры воруют реальные результаты тренировок
Аппетит сорвался с цепи и командует холодильником: приёмы, которые снижают голод
Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.