Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей

Когда мы смотрим на поток машин, мы редко задумываемся, что каждое название типа кузова — седан, купе или универсал — имеет свою историю, уходящую корнями в эпоху конных экипажей.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ кузов

От кареты к автомобилю: рождение кузова

Первые автомобили были попросту "безлошадными повозками": кареты и пролётки, на которые установили мотор. Мастеровые люди, строившие кузова, были бывшими каретниками, поэтому и терминология перекочевала в автопром напрямую из гужевого транспорта.

Но пытливому человеческому уму требуется простор для творчества! В 1894 году немецкий инженер Готлиб Даймлер выпустил автомобиль с кузовом, который назвал "Визави". Пассажиры в нём сидели лицом друг к другу на передних сиденьях, а водитель располагался... сзади. Представляете удивление первого полицейского, который пытался понять, кто же управляет этой каретой?

Сегодня классификация кузовов напоминает детективный жанр: маркетологи путают следы, придумывая новые названия, а инженеры экспериментируют с формами. Стоит разобраться в этом многообразии, вооружившись фактами и хорошими историями.

Седан, лимузин и "американская мечта"

Седан — это классика, "трехобъемник" с отдельными пространствами для мотора, пассажиров и багажа. Именно этот тип кузова долгие годы считался основным в СССР и России. Помните "Волгу" ГАЗ-24? Идеальный пример седана, который был мечтой советского гражданина.

Тогда что такое лимузин? Это вовсе не просто длинный седан для свадеб. Главный признак лимузина — жёсткая перегородка за передним сиденьем, отделяющая водителя от пассажиров. Это прямой потомок кареты, где кучер мёрз снаружи, а господа грелись внутри.

Такая перегородка была не просто прихотью богатых, а инженерной необходимостью на первых автомобилях с деревянным каркасом кузова — она обеспечивала жесткость конструкции.

А в США в середине прошлого века были безумно популярны хардтопы — седаны и купе без центральных стоек. Когда все стекла опускались, создавалось ощущение полной открытости: вы как в кабриолете, но с жёсткой крышей.

К сожалению, требования безопасности похоронили этот красивый тип кузова: при опрокидывании такая машина складывалась как карточный домик.

Фаэтоны, спорткары для вдов и лебединый помёт

Самая романтичная часть автомобильной истории — открытые кузова. Здесь царит настоящая путаница в названиях. Фаэтон — большой открытый автомобиль с четырьмя дверями и мягким верхом. Именно в таких кузовах были сделаны первые советские серийные автомобили ГАЗ-А.

А знаменитые парадные кабриолеты ЗИЛ, на которых принимают парады на Красной площади, по своей сути, — тоже фаэтоны.

Родстер — "младший брат" фаэтона, двухместный и более спортивный. В 1930-е годы в США родстеры считались самыми дешёвыми автомобилями, так как позволяли экономить металл. Их покупали… вдовы и одинокие женщины, потому что это было дёшево и практично. Сегодня родстер — символ свободы и ветра в волосах, за который платят огромные деньги.

Но самый безумный открытый автомобиль в истории был создан в 1910 году Робертом Мюттьюсоном из Шотландии, проживавшим в индийской Калькутте. Он заказал мастерам кузов в виде лебедя на шасси Brooke. У птицы в глаза были вставлены красные лампочки, а из клюва валил пар от системы охлаждения — владелец использовал это вместо клаксона, распугивая пешеходов.

Но самое "гениальное" находилось сзади: автомобиль выпускал из-под хвоста белую эмульсию, имитируя птичий помёт. Полиция Калькутты быстро запретила эту "шутку", так как лебедь пугал не только людей, но и слонов. Автомобиль чудом сохранился и сейчас стоит в музее в Голландии.

Универсалы, хэтчбеки и советские "капсулы времени"

Универсал — это рабочая лошадка. Изначально его называли "седан-пикап", что точно отражает суть: к седану пристроили дополнительный объём над багажником. В советское время универсалы неохотно давали в частные руки, считая их транспортом для организаций. Сейчас же это символ практичности.

Отдельная история — хэтчбеки и лифтбеки. Многие путают эти понятия. Хэтчбек — это машина с коротким задним свесом и дверью, объединенной с окном. А лифтбек — седан, у которого крышка багажника открывается вместе со стеклом, образуя огромный проём. В 1980-е это была революция.

Говоря о практичности, нельзя не вспомнить феномен "неправильных Буханок". В СССР страшно не хватало микроавтобусов. Заводской УАЗ-452В выпускался мизерными партиями. Тогда смекалистые советские граждане и организации пошли другим путём: они брали грузовичок УАЗ-452Д (известный как "головастик") и строили на его базе свои кузова.

Десятки заводов по всей стране — в Краснодаре, Пскове, Нуйа, Бийске — штамповали собственные версии микроавтобусов. Их называли "УАЗоидами". Каждый завод делал кузова со своими "фишками": у краснодарской "Кубани" было диагональное ребро жесткости на борту, а эстонские версии из Нуйа отличались почти фабричным качеством и использовались как передвижные лаборатории для диагностики тракторов.

Эти машины были вездесущи ещё лет 20 назад, а сейчас стали редкостью.

Экзотика и необычные эксперименты

Автопроизводители обожают эксперименты, и порой на свет появляются настоящие франкенштейны. Один из примеров — тарга. Это кузов, придуманный исключительно для Porsche 911. У него жёсткая крыша над водителем, но покатая задняя часть с трубчатым каркасом безопасности. Американцы долго не доверяли полноценным кабриолетам, считая их небезопасными, и компания придумала этот гибрид, который стал культовым.

А знаете, что такое спайдер? Это родстер, у которого лобовое стекло обрезано так низко, что ездить можно только в шлеме. Легендарный Porsche 550 Spyder прославился тем, что в 1954-м, участвуя в соревнованиях Mille Miglia, сумел проскочить под уже закрывшийся шлагбаум железнодорожного переезда именно благодаря низкому стеклу и выиграл гонку.

Среди современных чудачеств можно вспомнить Nissan Murano CrossCabriolet — тяжёлый полноприводный кроссовер-кабриолет с двумя дверями. Его задний ряд был настолько тесен, а багажник со сложенной крышей так мал (всего 220 литров), что эксперты до сих пор спорят, зачем он вообще был нужен.

Или Peugeot 1007 — маленький хэтчбек с двумя сдвижными электрическими дверями, как у микроавтобуса. Идея провалилась, но сейчас этот автомобиль — желанный экспонат для коллекционеров.

Заключение

Мир автомобильных кузовов разнообразен и полон сюрпризов. От карет "визави" до летающих по шоссе "лебедей" — каждый тип кузова отражает дух своего времени и характер владельца.

И как говорили в одном старом анекдоте: "— Вот, BMW мне сделали по спецзаказу. Кузов платиновый, бампер золотой… — Ну и как? — Да невыгодно, бензина много жрёт".

Так что выбирайте автомобиль не только сердцем, но и головой, разбираясь в его кузовной "родословной". И помните: за каждым названием — седан, купе или универсал — стоит увлекательная история длиною в век.