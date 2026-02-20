Заговор камер или ошибка системы? Водителям рассказали, как оспорить ложный штраф

Иногда "письмо счастья" вызывает больше вопросов, чем ответов. Водитель из Краснодара усомнился в корректности снимка с камеры: на фото ремень безопасности не различим, видна лишь тень, хотя сам автомобилист уверен, что был пристегнут. Ситуацию прокомментировал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель проверяет документы в автомобиле

Можно ли изменить фото с камеры

По словам руководителя ГУОБДД, действующая технология автоматической фиксации нарушений не предполагает возможности редактирования изображений. Он пояснил, что фотоматериалы формируются и сохраняются в составе сертифицированных комплексов фотовидеофиксации, а вмешательство в них технически не предусмотрено.

Таким образом, версия о том, что сотрудники могли "отфотошопить" снимок, не соответствует принципу работы системы. Если ремень не различим на изображении, это, по всей видимости, может быть связано с особенностями освещения, ракурса или технической ошибкой фиксации.

Что делать при сомнительном штрафе

Михаил Черников отметил, что в подобных случаях следует воспользоваться правом на обжалование. Он напомнил, что порядок пересмотра постановлений установлен главой 30 КоАП РФ, и водитель может оспорить вынесенное решение.

По его словам, подать жалобу можно в том числе в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг. Такой механизм позволяет проверить обстоятельства фиксации и при наличии ошибки отменить штраф в установленном законом порядке.

Почему возникают спорные ситуации

Автоматические комплексы фиксируют нарушение на основе алгоритмов распознавания и анализа изображения. Однако даже при сертифицированном оборудовании возможны погрешности, связанные с качеством съемки, отражениями на стекле или особенностями одежды водителя. В ряде случаев темный ремень на фоне темной куртки действительно может быть малозаметен на кадре.

Кроме того, система оценивает изображение по заданным параметрам, и итоговое решение формируется без участия инспектора на месте. Это повышает объективность, но не исключает отдельных технических сбоев или неточностей, которые впоследствии требуют проверки.

На что обратить внимание при обжаловании

При подаче жалобы важно внимательно изучить само постановление и приложенные материалы. Следует проверить дату и время фиксации, корректность указанных данных автомобиля и качество изображения. При наличии сомнений можно запросить дополнительные сведения о работе конкретного комплекса фотовидеофиксации, сообщает "За рулем".

Юристы рекомендуют в обращении подробно изложить обстоятельства и при необходимости приложить подтверждающие документы. Если нарушение действительно отсутствовало, процедура обжалования позволяет пересмотреть решение и отменить штраф в установленном порядке.