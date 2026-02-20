Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Заговор камер или ошибка системы? Водителям рассказали, как оспорить ложный штраф

Авто

Иногда "письмо счастья" вызывает больше вопросов, чем ответов. Водитель из Краснодара усомнился в корректности снимка с камеры: на фото ремень безопасности не различим, видна лишь тень, хотя сам автомобилист уверен, что был пристегнут. Ситуацию прокомментировал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Водитель проверяет документы в автомобиле
Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель проверяет документы в автомобиле

Можно ли изменить фото с камеры

По словам руководителя ГУОБДД, действующая технология автоматической фиксации нарушений не предполагает возможности редактирования изображений. Он пояснил, что фотоматериалы формируются и сохраняются в составе сертифицированных комплексов фотовидеофиксации, а вмешательство в них технически не предусмотрено.

Таким образом, версия о том, что сотрудники могли "отфотошопить" снимок, не соответствует принципу работы системы. Если ремень не различим на изображении, это, по всей видимости, может быть связано с особенностями освещения, ракурса или технической ошибкой фиксации.

Что делать при сомнительном штрафе

Михаил Черников отметил, что в подобных случаях следует воспользоваться правом на обжалование. Он напомнил, что порядок пересмотра постановлений установлен главой 30 КоАП РФ, и водитель может оспорить вынесенное решение.

По его словам, подать жалобу можно в том числе в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг. Такой механизм позволяет проверить обстоятельства фиксации и при наличии ошибки отменить штраф в установленном законом порядке.

Почему возникают спорные ситуации

Автоматические комплексы фиксируют нарушение на основе алгоритмов распознавания и анализа изображения. Однако даже при сертифицированном оборудовании возможны погрешности, связанные с качеством съемки, отражениями на стекле или особенностями одежды водителя. В ряде случаев темный ремень на фоне темной куртки действительно может быть малозаметен на кадре.

Кроме того, система оценивает изображение по заданным параметрам, и итоговое решение формируется без участия инспектора на месте. Это повышает объективность, но не исключает отдельных технических сбоев или неточностей, которые впоследствии требуют проверки.

На что обратить внимание при обжаловании

При подаче жалобы важно внимательно изучить само постановление и приложенные материалы. Следует проверить дату и время фиксации, корректность указанных данных автомобиля и качество изображения. При наличии сомнений можно запросить дополнительные сведения о работе конкретного комплекса фотовидеофиксации, сообщает "За рулем".

Юристы рекомендуют в обращении подробно изложить обстоятельства и при необходимости приложить подтверждающие документы. Если нарушение действительно отсутствовало, процедура обжалования позволяет пересмотреть решение и отменить штраф в установленном порядке.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы авто штраф штрафы машина водитель автомобили технологии безопасность
Новости Все >
Куба без российских самолётов: за туристической паузой проступают другие интересы
Россия достаёт доллары из пыльного ящика: меморандум США стирает три года статистики
Снаряды понятнее формулировок: в Шебекино иначе услышали идею заморозки конфликта
Куба годами наращивала поток гостей — и упустила то, без чего страна не выживает
Олимпиада лишилась сборной России, но не символа: крошечный штрих затмил весь матч
Российский производитель детской одежды рассказал, как одевать ребёнка в экстремальные снегопады и морозы
Долгий конфликт вокруг Украины — расчёт на износ: кому выгодно затягивание
Город стал героем без официального звания: как в Шебекино страх ставят в рабочую смену
Горящие туры — это фейк: раскрыт единственный способ улететь за границу за полцены
Тайная гимнастика для мозга: один способ победить укачивание без лишних таблеток
Сейчас читают
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Садоводство, цветоводство
Вместо дорогих роз — вишневый куст: соседи точно будут выпрашивать семена осенью
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Бизнес
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Садоводство, цветоводство
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Популярное
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты

Экологичное средство на основе молочной сыворотки и нашатырного спирта помогает защитить ваш сад от вредителей.

Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Канцлер Германии захотел стратегического партнёрства с Китаем
Клумба станет как альпийский склон: многолетник, который мгновенно заполняет пустоты
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров Россия возвращается на Венеру: долгоживущая станция бросает вызов адской планете Сергей Ивaнов
Он видел города с двумя лунами: пугающая правда о том, кого на самом деле ищет NASA
Малиновый взрыв на даче: 7 секретов, от которых кусты будут ломиться до заморозков
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Трамп против Путина и Си: учения в Ормузском проливе заставили мир замереть
Последние материалы
Заговор камер или ошибка системы? Водителям рассказали, как оспорить ложный штраф
Сырое яйцо вместо допинга: невидимый риск, о котором забывают в погоне за белком
Селёдка примерила другую шубу — старую версию салата уже не захочется возвращать
Вагон-отель на колёсах шокировал XIX век: как Пульман изменил поезда навсегда
Крылья ангела на клумбе: родственник картофеля цветет так пышно, что завидуют все
Весна принесет новые ценники: владельцы квартир в Москве резко меняют тактику найма
Ведра огурцов без парника: сорт-убийца конкурентов, который завалит вас урожаем
Пока соус булькает, семья уже накрывает на стол: этот рецепт покоряет с первого ужина
Забудьте про штык лопаты: белорусский метод даст урожай, который шокирует соседей
Поставили полотенцесушитель — а стены всё равно мокрые: вот где кроется ошибка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.