Писем счастья меньше, а суммы выше: 28% роста скрывают неприятную правду

Общая статистика штрафов за 2025 год

По итогам года сотрудники ГАИ выписали 136,9 млн постановлений. Аналитики bip. ru изучили данные 26,4 млн пользователей и подсчитали, что суммарный объём штрафов превысил 177 млрд рублей.

Фото: Pravda.Ru by Андрей Докучаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель проверяет документы в автомобиле

По сравнению с предыдущим годом количество "писем счастья" сократилось на 16%. Однако общая сумма начислений выросла на 28%, что говорит об увеличении средних размеров взысканий и доли более серьёзных нарушений.

Самым распространённым проступком стало превышение скорости на 21-40 км/ч (ч. 2 ст. 12.9 КоАП). На него пришлось 66,5% всех выписанных протоколов — фактически две трети от общего числа.

Топ-5 самых частых нарушений ПДД

После превышения скорости с заметным отрывом следуют другие нарушения, которые по-прежнему остаются массовыми.

Превышение скорости на 21-40 км/ч — 66,5%.

Езда с непристёгнутым ремнём безопасности (ст. 12.6 КоАП) — 6,4%.

Игнорирование дорожных знаков и разметки (ст. 12.16 КоАП) — 5,7%.

Неоплата парковки (в том числе в Москве).

Прочие нарушения, фиксируемые автоматическими камерами.

Именно превышение на 21-40 км/ч оказалось и самым "дорогим" для автомобилистов — на него пришлось 38,3% от всей суммы штрафов. Во многом это связано с тем, что такие эпизоды активно фиксируются камерами, а водители нередко игнорируют базовые принципы защитного вождения, позволяющие держать безопасную дистанцию и контролировать скорость.

"Больше половины всех расходов россиян на штрафы ГАИ ушло на погашение штрафов за превышение скорости на 21-40 км/ч, езду непристегнутым и неоплату парковки в Москве", — пояснили аналитики Autonews.

Таким образом, ключевые статьи расходов — скорость, ремни безопасности и городская парковка.

Регионы с наибольшим количеством штрафов

Лидерами по числу нарушений и сумме начисленных штрафов стали крупнейшие регионы страны с интенсивным трафиком и развитой системой камер фиксации.

В пятёрку вошли:

Москва; Московская область; Республика Татарстан; Санкт-Петербург; Свердловская область.

Высокая плотность транспорта, развитая дорожная сеть и большое количество комплексов автоматической фиксации напрямую влияют на объём вынесенных постановлений.

Сравнение: скорость, ремень и парковка

Если сравнить три наиболее "затратные" категории, картина выглядит показательно.

Превышение скорости фиксируется чаще всего и формирует основной объём штрафов благодаря автоматическим камерам.

Непристёгнутый ремень безопасности — нарушение, которое напрямую связано с безопасностью и всё чаще фиксируется не только инспекторами, но и системами видеонаблюдения.

Неоплата парковки особенно ощутима в крупных городах, где активно внедряются цифровые сервисы контроля. При этом ужесточение правил и рост взысканий укладываются в общую тенденцию, когда штрафы 2026 года по отдельным категориям также заметно увеличиваются.

С точки зрения финансовой нагрузки превышение скорости остаётся безусловным лидером, но в мегаполисах парковочные штрафы становятся значимой статьёй расходов.

Плюсы и минусы усиленного контроля ПДД

Рост суммы штрафов связан в том числе с развитием систем автоматической фиксации. У такого подхода есть как преимущества, так и спорные моменты.

К плюсам можно отнести:

снижение аварийности за счёт дисциплины водителей;

прозрачность фиксации нарушений через камеры;

цифровые сервисы для проверки и оплаты штрафов.

Среди минусов:

финансовая нагрузка на автовладельцев;

комиссии банков при оплате;

риск технических ошибок камер.

В Совете Федерации ранее предложили отменить банковские комиссии при оплате штрафов физлицами. Сейчас комиссия может варьироваться от 0,5 до 3%, а на отдельных сервисах достигать 15%.

Советы водителям: как сократить расходы на штрафы

Чтобы избежать лишних затрат, стоит придерживаться простых правил.

Контролируйте скорость, особенно в зонах камер фиксации.

Всегда пристёгивайтесь и проверяйте пассажиров.

Следите за дорожными знаками и разметкой.

Используйте официальные приложения для проверки штрафов.

Оплачивайте постановления вовремя, чтобы воспользоваться скидкой 50% при быстрой оплате.

Такая дисциплина помогает не только экономить, но и повышает безопасность на дороге.

Популярные вопросы о штрафах ГАИ в 2025 году

За какое нарушение штрафовали чаще всего?

Самым массовым стало превышение скорости на 21-40 км/ч — более 66% всех протоколов.

Сколько всего штрафов выписали в 2025 году?

По данным аналитиков, было оформлено 136,9 млн постановлений на сумму свыше 177 млрд рублей.

Что дороже всего обходится водителям?

Наибольшую долю расходов формируют штрафы за превышение скорости, а также непристёгнутый ремень и неоплата парковки.