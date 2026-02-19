Писем счастья меньше, а суммы выше: 28% роста скрывают неприятную правду

В 2025 году россияне заплатили за нарушения правил дорожного движения более 177 млрд рублей. При этом количество штрафов снизилось, но общая сумма взысканий заметно выросла. Статистика показала, какие именно проступки водителей чаще всего фиксировали инспекторы и камеры. Об этом сообщает Autonews.
Общая статистика штрафов за 2025 год
По итогам года сотрудники ГАИ выписали 136,9 млн постановлений. Аналитики bip. ru изучили данные 26,4 млн пользователей и подсчитали, что суммарный объём штрафов превысил 177 млрд рублей.
Фото: Pravda.Ru by Андрей Докучаев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель проверяет документы в автомобиле
По сравнению с предыдущим годом количество "писем счастья" сократилось на 16%. Однако общая сумма начислений выросла на 28%, что говорит об увеличении средних размеров взысканий и доли более серьёзных нарушений.
Самым распространённым проступком стало превышение скорости на 21-40 км/ч (ч. 2 ст. 12.9 КоАП). На него пришлось 66,5% всех выписанных протоколов — фактически две трети от общего числа.
Топ-5 самых частых нарушений ПДД
После превышения скорости с заметным отрывом следуют другие нарушения, которые по-прежнему остаются массовыми.
Превышение скорости на 21-40 км/ч — 66,5%.
Езда с непристёгнутым ремнём безопасности (ст. 12.6 КоАП) — 6,4%.
Игнорирование дорожных знаков и разметки (ст. 12.16 КоАП) — 5,7%.
Именно превышение на 21-40 км/ч оказалось и самым "дорогим" для автомобилистов — на него пришлось 38,3% от всей суммы штрафов. Во многом это связано с тем, что такие эпизоды активно фиксируются камерами, а водители нередко игнорируют базовые принципы защитного вождения, позволяющие держать безопасную дистанцию и контролировать скорость.
"Больше половины всех расходов россиян на штрафы ГАИ ушло на погашение штрафов за превышение скорости на 21-40 км/ч, езду непристегнутым и неоплату парковки в Москве", — пояснили аналитики Autonews.
Таким образом, ключевые статьи расходов — скорость, ремни безопасности и городская парковка.
Регионы с наибольшим количеством штрафов
Лидерами по числу нарушений и сумме начисленных штрафов стали крупнейшие регионы страны с интенсивным трафиком и развитой системой камер фиксации.
В пятёрку вошли:
Москва;
Московская область;
Республика Татарстан;
Санкт-Петербург;
Свердловская область.
Высокая плотность транспорта, развитая дорожная сеть и большое количество комплексов автоматической фиксации напрямую влияют на объём вынесенных постановлений.
Сравнение: скорость, ремень и парковка
Если сравнить три наиболее "затратные" категории, картина выглядит показательно.
Превышение скорости фиксируется чаще всего и формирует основной объём штрафов благодаря автоматическим камерам.
Непристёгнутый ремень безопасности — нарушение, которое напрямую связано с безопасностью и всё чаще фиксируется не только инспекторами, но и системами видеонаблюдения.
Неоплата парковки особенно ощутима в крупных городах, где активно внедряются цифровые сервисы контроля. При этом ужесточение правил и рост взысканий укладываются в общую тенденцию, когда штрафы 2026 года по отдельным категориям также заметно увеличиваются.
С точки зрения финансовой нагрузки превышение скорости остаётся безусловным лидером, но в мегаполисах парковочные штрафы становятся значимой статьёй расходов.
Плюсы и минусы усиленного контроля ПДД
Рост суммы штрафов связан в том числе с развитием систем автоматической фиксации. У такого подхода есть как преимущества, так и спорные моменты.
К плюсам можно отнести:
снижение аварийности за счёт дисциплины водителей;
прозрачность фиксации нарушений через камеры;
цифровые сервисы для проверки и оплаты штрафов.
Среди минусов:
финансовая нагрузка на автовладельцев;
комиссии банков при оплате;
риск технических ошибок камер.
В Совете Федерации ранее предложили отменить банковские комиссии при оплате штрафов физлицами. Сейчас комиссия может варьироваться от 0,5 до 3%, а на отдельных сервисах достигать 15%.
Советы водителям: как сократить расходы на штрафы
Чтобы избежать лишних затрат, стоит придерживаться простых правил.
Контролируйте скорость, особенно в зонах камер фиксации.
Всегда пристёгивайтесь и проверяйте пассажиров.
Следите за дорожными знаками и разметкой.
Используйте официальные приложения для проверки штрафов.
Оплачивайте постановления вовремя, чтобы воспользоваться скидкой 50% при быстрой оплате.
Такая дисциплина помогает не только экономить, но и повышает безопасность на дороге.
Популярные вопросы о штрафах ГАИ в 2025 году
За какое нарушение штрафовали чаще всего? Самым массовым стало превышение скорости на 21-40 км/ч — более 66% всех протоколов.
Сколько всего штрафов выписали в 2025 году? По данным аналитиков, было оформлено 136,9 млн постановлений на сумму свыше 177 млрд рублей.
Что дороже всего обходится водителям? Наибольшую долю расходов формируют штрафы за превышение скорости, а также непристёгнутый ремень и неоплата парковки.
