Михаил Лазарев

Колёса крутятся, но сцепления нет: эта проверка занимает минуту, но спасает жизнь

Авто

Шины — единственное, что связывает автомобиль с дорогой, но многие водители продолжают относиться к ним как к второстепенной детали. Именно из-за этого на трассах и в городе возникают ситуации, которых легко можно было избежать. Ошибки в уходе за покрышками часто кажутся мелочами, но в критический момент они способны сыграть решающую роль. Об этом сообщает Car And Motor.

Зимняя шина
Фото: unsplash.com by Daniel Foster is licensed under Free to use under the Unsplash License
Зимняя шина

Почему контроль шин важнее, чем кажется

Регулярная проверка состояния шин помогает не только продлить срок их службы, но и повысить безопасность на дороге. Это простая процедура, которая занимает несколько минут, зато снижает риск неожиданных проблем в пути. К тому же грамотный уход позволяет экономить деньги, ведь правильно обслуживаемые шины изнашиваются равномернее и дольше сохраняют рабочие характеристики.

Наиболее распространённая ошибка — игнорирование давления. Когда оно слишком низкое или, наоборот, завышенное, уменьшается площадь контакта колеса с асфальтом. Это ухудшает сцепление и увеличивает тормозной путь, особенно на мокрой дороге.

Чем опасно неправильное давление

При резком торможении или попытке объехать препятствие состояние шин может стать фактором, который отделяет обычную ситуацию от серьёзной аварии. Недокачанные шины перегреваются быстрее, а риск повреждения и внезапного прокола заметно возрастает.

Помимо безопасности, неправильное давление напрямую отражается на расходе топлива. Если давление снижено, покрышка сильнее деформируется, сопротивление качению растёт, и двигатель вынужден работать интенсивнее. В результате автомобиль начинает «есть» больше топлива, даже если стиль вождения не менялся.

Правильное давление, по оценкам экспертов, может снизить расход топлива примерно на 3%. При этом регулярный контроль помогает избежать неравномерного износа и продлевает срок службы комплекта.

Как часто нужно проверять шины

Проверка давления не требует специальных навыков и занимает всего пару минут. Сделать это можно самостоятельно на любой заправке или в шиномонтаже. Обычно производитель указывает рекомендуемые значения на наклейке в проёме водительской двери, в инструкции к автомобилю или рядом с лючком топливного бака.

Оптимальная частота проверки — раз в месяц, а также перед дальней поездкой. Важно измерять давление на холодных шинах, поскольку после движения показатели будут выше. И ещё одна распространённая ошибка — забывать про запасное колесо: оно тоже должно быть готово к использованию.

Контроль протектора: ещё одна частая проблема

Давление — не единственный параметр, который нужно отслеживать. Не менее важна глубина протектора. Во многих странах есть установленный законом минимум, однако для реальной безопасности этого может быть недостаточно.

На мокром асфальте сцепление зависит от того, насколько хорошо протектор отводит воду. Поэтому специалисты советуют менять шины уже при глубине около 3–4 мм. Если рисунок стал ниже, резина считается изношенной, и риск аквапланирования заметно возрастает.

Сравнение летних, зимних и всесезонных шин

Выбор покрышек тоже влияет на безопасность, и многие водители ошибаются, экономя на сезонности.

Летние шины обеспечивают лучшее сцепление в тёплую погоду, но на холоде теряют эластичность и становятся менее эффективными.

Зимние шины рассчитаны на снег и лёд, имеют более мягкий состав и глубокий протектор, но летом изнашиваются быстрее.

Всесезонные шины подходят для умеренного климата, однако в сильный мороз или жару часто уступают специализированным вариантам.

Если автомобиль используется ежедневно, лучше выбирать сезонные шины — это надёжнее и практичнее.

Плюсы и минусы регулярного контроля шин

Регулярные проверки кажутся рутиной, но дают заметные преимущества. Они важны не только для владельцев новых автомобилей, но и для тех, кто ездит на машине с пробегом.

Плюсы регулярного контроля:

  • повышение сцепления и устойчивости автомобиля;
  • сокращение тормозного пути;
  • снижение риска перегрева и прокола;
  • экономия топлива;
  • более равномерный износ протектора.

Минусы можно назвать условными:

  • нужно тратить несколько минут в месяц;
  • требуется доступ к манометру или компрессору;
  • при постоянных отклонениях давления возможны дополнительные расходы на диагностику.

В целом выгода очевидна: водитель получает больше уверенности и меньше неожиданных затрат.

Советы по уходу за шинами

Чтобы избежать самых распространённых ошибок, можно придерживаться простого алгоритма:

Проверяйте давление раз в месяц и перед дальними поездками.

Измеряйте показатели только на холодных шинах.

Сверяйтесь с рекомендациями производителя автомобиля.

Не забывайте про запаску — она должна быть накачана.

Следите за глубиной протектора и меняйте резину при 3–4 мм.

Осматривайте боковины на трещины и вздутия.

При неравномерном износе делайте диагностику подвески и сход-развал.

Такая привычка занимает минимум времени, но значительно повышает безопасность — особенно если вы регулярно контролируете давление в шинах даже без поездок в сервис.

Популярные вопросы о контроле шин автомобиля

Как выбрать правильное давление в шинах?
Оно указано производителем на наклейке в дверном проёме, в руководстве или рядом с лючком бензобака. Ориентироваться нужно именно на эти данные.

Сколько стоит проверка давления в шинах?
На большинстве заправок это можно сделать бесплатно или за символическую сумму. Также можно купить недорогой манометр и проверять давление дома.

Что лучше: часто подкачивать шины или сразу менять их?
Если давление регулярно падает, лучше найти причину: прокол, повреждение клапана или проблемы с диском. Постоянная подкачка без ремонта может быть опасной.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
