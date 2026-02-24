Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего

Что сегодня большинство читателей может сказать о парусниках? Красивые корабли, легенды прошлого, на которых многие не прочь прокатиться. Но не более того.

Фото: Own work by Ph. Saget, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Парусник "Крузенштерн" у мыса Тас-де-Пуа

Когда ветер выгоднее нефти

Ну, разве что кто-то знает, что на таких судах будущие моряки иногда проходят практику. Однако на деле все не совсем так. И вы удивитесь, но списывать со счетов парус как движущую силу еще рано!

Представьте себе: гигантский контейнеровоз, везущий тысячи тонн груза, разрезает океанскую волну. Но из его трубы не валит черный дым, а над палубой вместо привычных надстроек возвышаются не то крылья, не то трубы.

Это не сцена из фильма о параллельном мире, а реальность сегодняшнего дня. Мир снова влюбляется в паруса. Но на этот раз любовь эта не романтическая, а сугубо практическая, рожденная в эпоху высоких цен на топливо и борьбы за здоровый климат и чистую экологию.

Казалось бы, золотой век парусников остался в XIX столетии, уступив место надежным и вместительным теплоходам. Однако маятник истории качнулся в обратную сторону. Старые добрые паруса переживают технологическое перерождение, чтобы решать совершенно новые задачи.

Уроки "Алкионы": эксперимент Кусто

Говоря о возрождении парусов, нельзя не вспомнить великого океанографа Жака-Ива Кусто. В 1980-х годах он представил миру необычное судно — "Алкиону". Корабль был оснащен не обычными парусами, а так называемыми "турбопарусами" — системой, использующей эффект Магнуса.

История создания "Алкионы" овеяна духом приключений. Изначально Кусто планировал построить идеальное судно для своих экспедиций — бесшумное, экономичное и способное заходить в любые, даже самые мелкие воды. Испытания "Алкионы" прошли успешно: турбопаруса позволяли экономить до 30-40% топлива.

Однако система была сложной в управлении и не получила мгновенного коммерческого распространения. Тем не менее именно Кусто доказал: парус — это не только романтика, но и серьезная инженерная мысль, способная конкурировать с дизелем. Сегодня его идеи лежат в основе многих современных проектов, о которых мы расскажем ниже.

Грузовой флот: охота за ветром в погоне за выгодой

Основная причина возвращения парусов — экономика. Сегодня морской транспорт обеспечивает около 90% всех глобальных грузоперевозок и выбрасывает за год более миллиарда тонн углекислого газа. Это больше, чем вся авиация. В условиях Парижского соглашения по климату и дорожающего топлива судовладельцы вынуждены искать новые пути.

И тут на помощь приходят высокие технологии. Современный парус — это не кусок брезента, а сложная инженерная конструкция.

Можно выделить несколько основных направлений, где "ветряной" флот уже работает или готовится выйти на линию.

Жесткие "крылья". Компании, такие как японская MOL, разрабатывают сухогрузы с огромными жесткими парусами, похожими на крылья самолета. Они не требуют сложного такелажа и управляются автоматикой.

Например, 100-тысячетонный сухогруз с таким парусом, по расчетам, будет экономить до 8% топлива в год. Цифра кажется небольшой, но в масштабах мирового флота это миллиарды долларов и миллионы тонн сэкономленного топлива.

Возвращение роторов Флеттнера. Это прямые потомки турбопаруса Кусто — высокие вращающиеся цилиндры (роторы). При боковом ветре за счет эффекта Магнуса они создают тягу, толкающую судно вперед.

Финская компания Norsepower стала лидером в этой области. Их роторы уже работают на пароме Viking Grace и сухогрузе Maersk Pelican. Последний благодаря финским "роторным парусам" сократил расход топлива на 8,2% за год.

"Воздушные змеи" над океаном. Самый, пожалуй, футуристичный проект предлагает французский стартап AirSeas, "дочка" авиастроительного концерна Airbus. Разработчики создали систему SeaWing — гигантский кайт (парус-параплан), который запускается с носа судна на высоту до 150 метров.

Управляемый компьютером, как виртуозный змей, он ловит сильные и устойчивые ветра, позволяя экономить уже до 20% топлива. Первые контракты с японской K Line уже подписаны, и, если испытания пройдут успешно, мы увидим целые флотилии, "запускающие змея" перед выходом в море.

Пока инженеры ломают голову над тем, как заставить ветер толкать многотонные танкеры, настоящие парусники продолжают бороздить океаны в своем классическом виде. И здесь у них две важнейшие миссии.

Наука и образование: живые уроки истории

Первая — наука. Такие суда, как легендарный российский барк "Седов", занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое сохранившееся парусное судно, регулярно выходят в экспедиционные рейсы.

Конечно, у них есть двигатели, но основные исследования, особенно в области гидробиологии и океанографии, часто проводятся именно под парусом. Отсутствие шума винтов и вибрации позволяет ученым получать более чистые данные и не пугать морских обитателей.

Вторая, не менее важная миссия, — образование. Практически во всех морских державах мира есть учебные парусники. Попасть в матросы на "Крузенштерн" или "Палладу" — мечта многих курсантов морских училищ.

Работа с парусами на высоте, в шторм и холод, воспитывает характер и дает те навыки командной работы, которые не получить в учебном классе. Это жесткая, но эффективная школа жизни, которая закаляет моряков лучше любого тренажера.

Спорт, туризм и бизнес на мечте

Не будем забывать и о "развлекательной" функции парусников. Спортивные регаты, такие как "Кубок Америки" или Vendée Globe (одиночная кругосветная гонка без остановок), собирают миллионы зрителей и толкают технологии вперед.

Гоночные яхты — это настоящие "космические корабли" из углеродного волокна, на которых обкатываются те же технологии, что потом приходят в торговый флот.

А еще есть яхтенный туризм. Конечно, аренда частной яхты — удовольствие не для всех. Но существуют и большие парусники, работающие как круизные лайнеры. Ходить под парусом по Средиземному морю или Карибам, заходя в маленькие бухты, куда не сунется огромный лайнер, — совершенно другой уровень отдыха. И этот рынок стабильно растет.

Кроме того, есть и малый бизнес. По всему миру возрождается традиция грузового парусного судоходства "на коротком плече". Небольшие фермерские хозяйства в Европе или США заказывают доставку своего вина, сыра или оливкового масла именно на парусниках, чтобы подчеркнуть экологичность продукта.

Это создает уникальную нишу, где история и эко-брендинг становятся частью цены товара. Представьте, вы пьете кофе, который привезли через Атлантику под парусом, а не на вонючем теплоходе — сразу чувствуется особый вкус, правда?

Лирическое отступление: куда без курьезов

Где парусники, там и моряки, а где моряки — там не обходится без смешных историй. На каждом учебном судне есть свои легенды. Например, на барке "Крузенштерн" бывалые курсанты любят рассказывать новичкам "страшилку" про "барабашку", который живет в трюме и ворует сухари, если не положить ему кусочек сахара. И некоторые первогодки всерьез оставляют галеты у мачты.

А вот реальная история с международной регаты. Как-то раз на одном из немецких учебных парусников (не будем показывать пальцем) во время торжественного построения на палубе обнаружили, что талисман команды — здоровенный плюшевый медведь в тельняшке — уронил свою бескозырку за борт во время шторма.

Команда была в панике. Но находчивый боцман, вооружившись шваброй и ведром, соорудил медведю новый головной убор из... собственной штормовки. Медведь красовался в этом "дизайнерском" творении до самого захода в порт, вызывая улыбки у всех встречных судов. Такие моменты и создают ту особую атмосферу, за которую мы любим парусники.

Парусники завтрашнего дня

Итак, где же сегодня нужны парусники? Ответ прост: везде. Они нужны в океане, где спасают экологию и кошельки судовладельцев. Они нужны в университетах, где на них учатся будущие капитаны. Они нужны в спорте, где раздвигают границы возможного.

Будущее парусного флота, судя по отчетам Международной ассоциации ветряного морского транспорта (International Windship Association), — за гибридностью. Никто не призывает убрать двигатели.

Но представьте судно Vindskip, спроектированное норвежским инженером Терье Ладэ. Его корпус сам работает как гигантское крыло, а двигатель включается только для маневров в порту или при полном штиле. Это не просто корабль, это симбиоз авиационных и морских технологий, способный сократить выбросы CO2 на 80%.

Так что, глядя на уходящий за горизонт парусник, знайте: вы видите не призрак прошлого, а корабль будущего. Он просто сменил хлопковый парус на углепластиковое крыло, а вместо штурвала у него джойстик. Но ветер в его снастях поет ту же самую песню, что и сотни лет назад.

Возможно, скоро наши внуки будут с удивлением рассматривать в музеях первые теплоходы, удивляясь, как это люди могли жечь тонны мазута, когда над головой всегда дует бесплатный и бесконечный ветер.