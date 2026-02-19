Врач против водителя: как новая база данных МВД лишит миллионы россиян прав за сутки

Весной 2027 года для водителей появятся новые основания для аннулирования водительского удостоверения. Решения будут приниматься на основании медицинских данных о противопоказаниях к управлению автомобилем. Речь идет о состоянии здоровья, напрямую влияющем на безопасность на дороге.

Фото: unsplash.com by Nappy is licensed under Free to use under the Unsplash License Врач

Какие диагнозы могут стать основанием

С 1 марта 2027 года аннулировать права смогут при выявлении серьёзных медицинских противопоказаний. В перечень входят тяжёлые нарушения зрения, эпилепсия и отдельные психические расстройства. Список таких состояний установлен Минздравом и применяется при прохождении медицинской комиссии.

По словам парламентария, меры не носят карательный характер.

"Власти решили ввести не карательные меры, а сделать дороги более безопасными", — отметил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Управление автомобилем относится к деятельности повышенной опасности. Поэтому допуск к вождению напрямую связан с физическим и психическим состоянием водителя.

"Любые ограничения допуска к управлению должны опираться на прозрачную процедуру и медицинские документы. В противном случае решения могут стать предметом судебных споров" — считает юрист по ДТП и возмещению ущерба, обозреватель Pravda.Ru Олег Зорин.

Как будет приниматься решение

Аннулирование удостоверения не планируется осуществлять автоматически или без подтверждённых оснований. Основанием станут медицинские заключения о наличии противопоказаний, несовместимых с управлением транспортным средством.

При этом речь не идёт о пожизненном лишении прав. Если состояние здоровья улучшится и медицинская комиссия подтвердит отсутствие ограничений, водитель сможет вернуть удостоверение.

Порядок аннулирования важно отличать от ситуаций, когда водитель лишается прав по другим основаниям, например при управлении автомобилем в состоянии опьянения, что уже подробно разбиралось в материале о вождении в припаркованной машине после употребления алкоголя.

Почему изменения вводятся сейчас

Безопасность дорожного движения остаётся одним из ключевых приоритетов. Рост числа автомобилей, в том числе электромобилей и гибридов, увеличивает плотность трафика и требования к внимательности водителей.

Новые правила направлены на снижение аварийности, связанной с ухудшением здоровья водителей. Власти стремятся к тому, чтобы за рулём находились люди, способные адекватно реагировать на дорожную обстановку.

"С точки зрения безопасности важен не сам диагноз, а его влияние на способность водителя контролировать ситуацию. Потеря концентрации или внезапное ухудшение состояния на скорости создают угрозу не только для самого человека, но и для окружающих" — отмечает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda. ru Андрей Киселёв.

Дополнительное внимание к состоянию водителей связано и с ужесточением контроля за документами: ранее обсуждались сроки продления удостоверений и ответственность за просрочку, что отражено в материале о замене водительских прав и новых штрафах.

Медицинские ограничения и лишение прав за нарушения

Важно различать основания для аннулирования удостоверения, сообщает "АвтоВзгляд".

Медицинские противопоказания связаны с состоянием здоровья.

Лишение прав за нарушения ПДД применяется как административная мера.

В первом случае возможно восстановление после лечения.

Во втором — возврат зависит от срока наказания и повторной проверки знаний.

Советы для водителей

Регулярно проходите медицинские осмотры и следите за состоянием зрения.

При наличии хронических заболеваний консультируйтесь с профильными специалистами.

Своевременно обновляйте медицинскую справку для продления прав.

При временных ограничениях уточняйте порядок восстановления удостоверения.

Популярные вопросы

Какие заболевания могут привести к аннулированию

Это состояния из перечня Минздрава, включая серьёзные нарушения зрения и эпилепсию.

Можно ли вернуть права после лечения

Да, при подтверждении восстановления здоровья медицинской комиссией.

Коснётся ли это всех водителей

Изменения распространяются на тех, у кого выявлены противопоказания.

Когда вступят правила в силу

Новые нормы начнут действовать с 1 марта 2027 года.