Андрей Киселёв

Врач против водителя: как новая база данных МВД лишит миллионы россиян прав за сутки

Авто

Весной 2027 года для водителей появятся новые основания для аннулирования водительского удостоверения. Решения будут приниматься на основании медицинских данных о противопоказаниях к управлению автомобилем. Речь идет о состоянии здоровья, напрямую влияющем на безопасность на дороге.

Фото: unsplash.com by Nappy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Какие диагнозы могут стать основанием

С 1 марта 2027 года аннулировать права смогут при выявлении серьёзных медицинских противопоказаний. В перечень входят тяжёлые нарушения зрения, эпилепсия и отдельные психические расстройства. Список таких состояний установлен Минздравом и применяется при прохождении медицинской комиссии.
По словам парламентария, меры не носят карательный характер.

"Власти решили ввести не карательные меры, а сделать дороги более безопасными", — отметил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Управление автомобилем относится к деятельности повышенной опасности. Поэтому допуск к вождению напрямую связан с физическим и психическим состоянием водителя.

"Любые ограничения допуска к управлению должны опираться на прозрачную процедуру и медицинские документы. В противном случае решения могут стать предметом судебных споров" — считает юрист по ДТП и возмещению ущерба, обозреватель Pravda.Ru Олег Зорин.

Как будет приниматься решение

Аннулирование удостоверения не планируется осуществлять автоматически или без подтверждённых оснований. Основанием станут медицинские заключения о наличии противопоказаний, несовместимых с управлением транспортным средством.

При этом речь не идёт о пожизненном лишении прав. Если состояние здоровья улучшится и медицинская комиссия подтвердит отсутствие ограничений, водитель сможет вернуть удостоверение.

Порядок аннулирования важно отличать от ситуаций, когда водитель лишается прав по другим основаниям, например при управлении автомобилем в состоянии опьянения, что уже подробно разбиралось в материале о вождении в припаркованной машине после употребления алкоголя.

Почему изменения вводятся сейчас

Безопасность дорожного движения остаётся одним из ключевых приоритетов. Рост числа автомобилей, в том числе электромобилей и гибридов, увеличивает плотность трафика и требования к внимательности водителей.
Новые правила направлены на снижение аварийности, связанной с ухудшением здоровья водителей. Власти стремятся к тому, чтобы за рулём находились люди, способные адекватно реагировать на дорожную обстановку.

"С точки зрения безопасности важен не сам диагноз, а его влияние на способность водителя контролировать ситуацию. Потеря концентрации или внезапное ухудшение состояния на скорости создают угрозу не только для самого человека, но и для окружающих" — отмечает эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda. ru Андрей Киселёв.

Дополнительное внимание к состоянию водителей связано и с ужесточением контроля за документами: ранее обсуждались сроки продления удостоверений и ответственность за просрочку, что отражено в материале о замене водительских прав и новых штрафах.

Медицинские ограничения и лишение прав за нарушения

Важно различать основания для аннулирования удостоверения, сообщает "АвтоВзгляд".

  • Медицинские противопоказания связаны с состоянием здоровья.
  • Лишение прав за нарушения ПДД применяется как административная мера.
  • В первом случае возможно восстановление после лечения.
  • Во втором — возврат зависит от срока наказания и повторной проверки знаний.

Советы для водителей

  • Регулярно проходите медицинские осмотры и следите за состоянием зрения.
  • При наличии хронических заболеваний консультируйтесь с профильными специалистами.
  • Своевременно обновляйте медицинскую справку для продления прав.
  • При временных ограничениях уточняйте порядок восстановления удостоверения.

Популярные вопросы

Какие заболевания могут привести к аннулированию

Это состояния из перечня Минздрава, включая серьёзные нарушения зрения и эпилепсию.

Можно ли вернуть права после лечения

Да, при подтверждении восстановления здоровья медицинской комиссией.

Коснётся ли это всех водителей

Изменения распространяются на тех, у кого выявлены противопоказания.

Когда вступят правила в силу

Новые нормы начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Автор Андрей Киселёв
Киселёв Андрей Викторович — эксперт по безопасности дорожного движения, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы авто дорога машина водитель здоровье автомобили безопасность
