Денис Хромов

Не дарите этот мусор: рейтинг подарков, которые водители выбрасывают через неделю

Авто

Машина в семье нередко превращает её владельца в "универсального получателя" тематических презентов к любому празднику. Однако не каждый автомобильный аксессуар приносит радость или пользу. Рейтинг самых неудачных подарков для водителей к 23 февраля и 8 марта.

Подарок автомобилисту
Фото: Pravda.Ru by Хромов Денис, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подарок автомобилисту

5-е место: универсальный органайзер в багажник

На упаковке бюджетных органайзеров обычно изображён идеально чистый багажник с аккуратно разложенными инструментами и канистрами. Но картинка редко совпадает с реальностью. Уже через короткое время эксплуатации швы начинают расходиться, дно прогибается под весом обычного набора ключей, а "жёсткие" стенки оказываются картоном, обтянутым тканью.

В итоге короб болтается по багажнику на поворотах и рассыпает собственное содержимое. Практика показывает, что простой пакет нередко справляется с задачей хранения не хуже, чем подобная "система". Формально подарок выглядит тематическим, но по факту оказывается бесполезным.

4-е место: пушистые чехлы на сиденья

Меховые накидки создают иллюзию уюта, особенно на фотографиях в карточках товаров. Однако в реальной эксплуатации они превращаются в пылесборники, которые к тому же линяют. Стирка часто заканчивается потерей формы или отправкой изделия в мусор.

Кроме того, такие чехлы усложняют использование ремня безопасности. Лента цепляется за ворс и идёт неровно, что добавляет неудобств. В результате аксессуар, задуманный как приятный сюрприз, создаёт лишние проблемы.

3-е место: набор ароматизаторов салона

Красиво оформленные ароманаборы выглядят презентабельно и создают впечатление продуманного подарка. Но в замкнутом пространстве автомобиля любой запах ощущается значительно сильнее. То, что в магазине казалось лёгким ароматом, в салоне может восприниматься как навязчивый и даже раздражающий.

По данным издания, универсального аромата, который понравится всем, практически не существует. В итоге набор часто отправляется в дальний ящик, чтобы не создавать дискомфорт во время поездок.

2-е место: спортивные накладки на педали

Металлические накладки с агрессивным дизайном нередко воспринимаются как способ добавить "спортивности". Однако дешёвые варианты способны повлиять на безопасность. Подошва может скользить по металлу, особенно в мокрой обуви, а информативность педали тормоза снижается.

Это требует от водителя повышенного внимания и меняет привычные ощущения от управления автомобилем. В рейтинге подчёркивается, что такие подарки могут быть не просто бесполезными, но и потенциально опасными.

1-е место: брелок для ключей с госномером

Брелок с номером автомобиля выглядит персонализированным, но практической ценности почти не имеет. Водитель и так знает номер машины, а различать ключи способен без дополнительных подсказок.

Лидером антирейтинга аксессуар стал из-за возможных рисков. В случае потери ключа посторонний человек получает дополнительную информацию о транспортном средстве. "За рулем" отмечает, что такой презент не только бесполезен, но и небезопасен.

Что действительно пригодится

В качестве альтернативы издание рекомендует практичные решения. Это может быть сертификат на автомойку, химчистку салона или техническое обслуживание. Подойдут и подарочные карты специализированных магазинов, особенно если у владельца нет заранее составленного списка желаемых вещей.

Главный критерий — функциональность и безопасность. Подарок, связанный с автомобилем, должен облегчать эксплуатацию, а не усложнять её, сообщает "За рулем".

Автор Денис Хромов
Денис Хромов — автослесарь с 20-летним стажем. Рассказывает про диагностику авто, типовые поломки и обслуживание машин.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
