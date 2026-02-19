Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Смирнова

Смерть за розетку: почему автопром в 2026 году признал электромобили главной ошибкой

Авто

Масштабная ставка автоконцернов на электромобили обернулась многомиллиардными потерями. Производители пересматривают планы и всё чаще возвращаются к гибридным и даже бензиновым моделям. 2026 год может стать переломным для всей индустрии электрификации. Об этом сообщает Financial Post.

Xiaomi YU7
Фото: commons.wikimedia.org by Windmemories, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Xiaomi YU7

Миллиарды списаний и смена курса

По данным издания, крупнейшие автопроизводители уже зафиксировали серьёзные финансовые потери, связанные с развитием электрического транспорта. Porsche оценила убытки примерно в 6 млрд долларов, General Motors — в 7,6 млрд, Ford — в 20 млрд долларов. Наибольший объём списаний пришёлся на концерн Stellantis — около 26 млрд долларов.

Такие цифры стали тревожным сигналом для отрасли, которая ещё несколько лет назад активно наращивала инвестиции в электромобили, батарейные платформы и производство аккумуляторов. Компании закладывали высокий спрос и масштабную поддержку со стороны государств, однако рынок оказался менее предсказуемым.

Ситуация совпала с изменением политики Китая, который начал сокращать государственные инвестиции в отрасль. Это усилило давление на глобальных игроков, рассчитывавших на устойчивый рост сегмента.

"Когда производители планируют десятилетние циклы инвестиций, они исходят из стабильных правил игры. Резкое сокращение субсидий и изменение экспортных условий моментально меняют экономику проекта и обнуляют прежние расчёты" — считает таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям, обозреватель Pravda.Ru Елена Смирнова.

Почему электромобили не оправдали ожиданий

Одной из ключевых причин называют усиление конкуренции со стороны китайских производителей. Они предлагают более доступные модели и активно расширяют экспорт, что осложняет положение традиционных брендов в Европе и Северной Америке.

Дополнительным фактором стали расходы на владение. Рост тарифов на электроэнергию, высокая стоимость батарей и сокращение программ субсидирования снизили экономическую привлекательность электромобиля для массового покупателя. В результате полностью электрические модели не смогли быстро заменить бензиновые и дизельные машины в массовом сегменте.

На фоне роста интереса к электромобильному рынку России производители вынуждены учитывать не только экологические тренды, но и реальную платёжеспособность покупателей.

"Потребитель смотрит не на лозунги, а на итоговую цифру владения. Если расчёт показывает, что гибрид предсказуемее по затратам и ликвидности, именно он становится рациональным выбором" — считает специалист по потребкредитованию, обозреватель Pravda.Ru Дмитрий Нестеров.

Производители всё чаще делают ставку на гибридные силовые установки. Такой формат позволяет сократить выбросы и одновременно сохранить привычный запас хода и инфраструктуру заправок.

Новая стратегия автопрома

Корректировка планов уже заметна в производственных программах. Компании замедляют запуск полностью электрических платформ, перераспределяют инвестиции и возвращают в линейки модернизированные версии машин с ДВС.
Гибриды становятся компромиссным вариантом между экологическими требованиями и реальными ожиданиями рынка. Это снижает риски и позволяет гибко реагировать на спрос.

При этом на глобальный баланс влияет и ценовое давление: китайские автомобили на вторичном рынке дешевеют быстрее конкурентов, что дополнительно осложняет расчёты окупаемости для новых электрических моделей.

2026 год рассматривается как период переоценки стратегий, когда станет понятно, насколько быстро индустрия сможет адаптироваться к новым условиям.

Электромобиль и гибрид

Различия между этими категориями напрямую влияют на решения производителей и покупателей.

  • Электромобиль полностью зависит от батареи и зарядной инфраструктуры.
  • Гибрид сочетает электрический мотор и ДВС, снижая расход топлива.
  • Электромобили требуют крупных инвестиций в аккумуляторы и зарядные станции.
  • Гибриды легче интегрируются в существующую транспортную систему.

Советы для выбора

  • Оцените доступность зарядной инфраструктуры в регионе.
  • Рассчитайте полную стоимость владения с учётом тарифов на электроэнергию и обслуживания.
  • Сравните запас хода и условия эксплуатации.
  • Учитывайте перспективы перепродажи автомобиля.

Популярные вопросы

Как выбрать между электромобилем и гибридом

Всё зависит от инфраструктуры, бюджета и привычного режима эксплуатации.

Что лучше для города

В условиях коротких поездок электромобиль удобен, но при отсутствии зарядной сети гибрид может быть практичнее.

Повлияют ли убытки на цены

Корректировка стратегий может изменить модельный ряд и инвестиции, что косвенно отражается на стоимости новых авто.

Автор Елена Смирнова
Смирнова Елена Павловна — таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы авто рынок машина автопром автомобили инвестиции
