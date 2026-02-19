Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кошмар для Омоды: новый полноприводный китаец за 3,7 млн оказался мощнее и круче

Авто

Китайские кроссоверы в ценовом диапазоне до 4 млн рублей перестали быть компромиссом "дешево и сердито". В сегменте полноприводных моделей развернулась вполне взрослая конкуренция: купеобразные Omoda C7 и Haval F7x, а также более классический GAC GS4 предлагают схожие габариты, богатые комплектации и цену от 3,7 до 3,85 млн рублей в топ-версиях. Разбираемся, кто из них убедительнее в реальной эксплуатации.

Omoda C7
Фото: commons.wikimedia.org by Poprace, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Omoda C7

Кто есть кто

  • Haval F7x — модель, разработанная специально для российского рынка и выпускаемая под Тулой. Под капотом — двухлитровый турбомотор мощностью 192 л. с.
  • Omoda C7 дебютировала весной 2024 года. В России предлагается с бензиновым мотором 1.6 мощностью 150 л. с., хотя родственный агрегат способен выдавать больше.
  • GAC GS4 — самая свежая модель в тесте. Основана на китайском Trumpchi Emkoo и оснащается 2,0-литровым турбомотором на 231 л. с. — это самый мощный вариант в трио.

Проходимость: неожиданный лидер

При равном клиренсе в 180-185 мм именно GS4 показал лучшую геометрию и работу электроники. Он увереннее остальных штурмовал песчаные подъемы и легче справлялся с крутыми участками.

Omoda C7 и Haval F7x требуют выбора внедорожных режимов, чтобы подключение полного привода происходило быстрее. В обычных режимах ощущается задержка срабатывания муфты.

Дополнительный плюс GS4 — классический автомат, который лучше переносит длительные нагрузки, в отличие от роботизированных коробок соперников.

Динамика и расход

GS4 разгоняется до 100 км/ч за 8,1 секунды — лучший результат теста. F7x достигает "сотни" за 9,5 секунды, что тоже достаточно для уверенного движения.

Omoda C7 заметно спокойнее: 11,1 секунды до 100 км/ч. Зато она экономичнее — 10,5-11 л/100 км против более прожорливых конкурентов.

Комфорт и управляемость

По плавности хода Omoda C7 приятно удивляет: мягкая подвеска, хороший акустический комфорт и минимум аэродинамических шумов. Однако в поворотах машина заметно кренится, а рулевое управление лишено информативности.

Haval F7x ощущается собраннее, но тормоза требуют доработки — замедление показалось недостаточно уверенным.

GS4 снова выделяется: подвеска энергоемкая, реакции на руль живее, баланс настроек наиболее удачный. По ездовым дисциплинам он оказался самым гармоничным.

Интерьер и оснащение

Omoda C7 предлагает необычный интерьер с компактной приборкой и крупным центральным экраном, но эргономика вызывает вопросы.

Haval F7x делает ставку на технологичность — встроенные сервисы, подрулевые лепестки, удобная интеграция навигации.

GAC GS4 выглядит консервативнее, но оснащение местами скромнее конкурентов: отсутствуют некоторые привычные опции, включая проекцию на стекло и электрорегулировку поясничной поддержки.

Кто забирает победу

В сравнении наиболее сбалансированным оказался GAC GS4 — благодаря мощному мотору, классическому автомату и настройкам шасси.

Haval F7x чуть уступает, предлагая достойный компромисс между оснащением и динамикой.

Omoda C7 делает ставку на комфорт и экономичность, но проигрывает по мощности и продуманности интерьера, сообщает "За рулем".

