Нейросети пожирают автопром: новые машины в 2026 могут стать роскошью для богатых

Мировой автопром снова оказался в зоне турбулентности. Нехватка микросхем памяти, которая уже ударила по рынку смартфонов и бытовой электроники, в 2026 году всерьёз затронула производителей автомобилей.
По данным издания, крупные производители памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — активно переориентируют производство на чипы для центров обработки данных. Основной спрос формируют проекты в сфере искусственного интеллекта и нейросетей, а автомобильный сектор оказывается в менее приоритетной позиции.
В результате цены на модули памяти для автопрома заметно выросли, а поставки стали менее стабильными. По оценкам экспертов, стоимость даже устаревших компонентов за последние годы увеличилась более чем вдвое, а новые решения становятся всё менее доступными для автозаводов.
Причина остроты проблемы кроется в технологической трансформации самих машин. Современный автомобиль содержит около 90 ГБ памяти, а к концу 2026 года этот показатель может утроиться. Электроника управляет не только мультимедийными системами, но и ассистентами водителя, телематикой и системами безопасности.
Производители памяти при этом открыто заявляют о приоритете дата-центров. Некоторые компании сворачивают отдельные потребительские направления, направляя ресурсы на обслуживание крупных IT-корпораций. Для автоконцернов это означает усиление конкуренции за каждый чип и рост себестоимости производства.
Дефицит уже отражается на рынке. Дилеры фиксируют задержки поставок отдельных моделей, а производители вынуждены сокращать комплектации или искать альтернативные решения. На фоне сохраняющегося высокого спроса это создаёт риск дополнительного роста цен.
В такой ситуации автосалоны всё чаще советуют клиентам присмотреться к подержанным автомобилям. Вторичный рынок постепенно оживляется, а интерес к восстановлению машин с повреждениями растёт. Если тенденция сохранится, возможны новые ценовые рекорды и дальнейшее удорожание новых моделей.
Пока участники рынка не готовы назвать сроки стабилизации. Однако уже сейчас очевидно: перераспределение мощностей в пользу AI-сектора становится системным фактором, который влияет на глобальный автомобильный рынок.
Сочетание растущего спроса на электронику для нейросетей и ограниченных производственных мощностей усиливает давление на автопром. На фоне подорожания компонентов и нестабильных поставок производители вынуждены корректировать стратегии, а рынок — адаптироваться к новым ценовым реалиям. В 2026 году дефицит памяти становится не эпизодом, а фактором, способным надолго изменить структуру предложения и динамику цен, сообщает 110km.ru.
