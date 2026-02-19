Нейросети пожирают автопром: новые машины в 2026 могут стать роскошью для богатых

Мировой автопром снова оказался в зоне турбулентности. Нехватка микросхем памяти, которая уже ударила по рынку смартфонов и бытовой электроники, в 2026 году всерьёз затронула производителей автомобилей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Искусственный интеллект

Память уходит к нейросетям

По данным издания, крупные производители памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — активно переориентируют производство на чипы для центров обработки данных. Основной спрос формируют проекты в сфере искусственного интеллекта и нейросетей, а автомобильный сектор оказывается в менее приоритетной позиции.

В результате цены на модули памяти для автопрома заметно выросли, а поставки стали менее стабильными. По оценкам экспертов, стоимость даже устаревших компонентов за последние годы увеличилась более чем вдвое, а новые решения становятся всё менее доступными для автозаводов.

Современный автомобиль как дата-центр

Причина остроты проблемы кроется в технологической трансформации самих машин. Современный автомобиль содержит около 90 ГБ памяти, а к концу 2026 года этот показатель может утроиться. Электроника управляет не только мультимедийными системами, но и ассистентами водителя, телематикой и системами безопасности.

Производители памяти при этом открыто заявляют о приоритете дата-центров. Некоторые компании сворачивают отдельные потребительские направления, направляя ресурсы на обслуживание крупных IT-корпораций. Для автоконцернов это означает усиление конкуренции за каждый чип и рост себестоимости производства.

Что это значит для покупателей

Дефицит уже отражается на рынке. Дилеры фиксируют задержки поставок отдельных моделей, а производители вынуждены сокращать комплектации или искать альтернативные решения. На фоне сохраняющегося высокого спроса это создаёт риск дополнительного роста цен.

В такой ситуации автосалоны всё чаще советуют клиентам присмотреться к подержанным автомобилям. Вторичный рынок постепенно оживляется, а интерес к восстановлению машин с повреждениями растёт. Если тенденция сохранится, возможны новые ценовые рекорды и дальнейшее удорожание новых моделей.

Пока участники рынка не готовы назвать сроки стабилизации. Однако уже сейчас очевидно: перераспределение мощностей в пользу AI-сектора становится системным фактором, который влияет на глобальный автомобильный рынок.

Рынок входит в фазу неопределённости

Сочетание растущего спроса на электронику для нейросетей и ограниченных производственных мощностей усиливает давление на автопром. На фоне подорожания компонентов и нестабильных поставок производители вынуждены корректировать стратегии, а рынок — адаптироваться к новым ценовым реалиям. В 2026 году дефицит памяти становится не эпизодом, а фактором, способным надолго изменить структуру предложения и динамику цен, сообщает 110km.ru.