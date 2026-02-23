Авто за победы, страдания — за владение: правда о машинах звёзд СССР

Сегодня зарплаты топ-хоккеистов исчисляются миллионами долларов, а их гаражи ломятся от эксклюзивных суперкаров. Но в Советском Союзе все было иначе. Даже спортивные кумиры, чьи портреты висели на каждой кухне, сталкивались с суровыми реалиями тотального дефицита.

Фото: Own work by IlIPEK111, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВАЗ 2107

Обладать автомобилем было счастьем, а уж иномарка казалась фантастикой. Тем интереснее истории о том, какую цену приходилось платить за обладание "железным конем" и какие курьезы случались на дорогах с главными героями хоккейной супердержавы.

"Волга" Вячеслава Фетисова

ГАЗ-24 "Волга" в 70-е и 80-е годы была не просто машиной, а символом статуса. Представительный седан, на котором ездили партийные работники и директора заводов, был пределом мечтаний большинства граждан.

Хоккеисты ЦСКА и сборной, имевшие особое положение в обществе, часто получали эти автомобили в награду за выдающиеся победы. Однако, как показала практика, обладание "Волгой" требовало не только почета, но и огромного терпения.

Вячеслав Фетисов, великий защитник и капитан сборной, вспоминал, что его роскошная белая "Волга" была настоящей капризной красавицей. Особенно тяжело ей приходилось зимой. Однажды, во время сборов в Голландии, ударил мороз под 40 градусов. Машина наотрез отказалась заводиться. Хоккеисты, привыкшие побеждать на льду, принялись толкать и раскачивать тяжелый седан, пытаясь "разбудить" двигатель.

Это, казалось бы, рядовое для советского водителя мероприятие, обернулось для Фетисова настоящей трагедией. Переохлаждение, полученное во время многочасовых попыток завести строптивую "Волгу", усугубилось долгим перелетом. В итоге у 22-летнего спортсмена выпала пара позвонков. Он перестал ощущать ноги, ему грозила пожизненная инвалидность.

К счастью, организм чемпиона справился, и через пару месяцев Фетисов снова вышел на лед, чтобы провести еще два десятка легендарных сезонов.

Как "Тойота" Третьяка подвела хоккеиста

Если "Волга" была пределом мечтаний, то иномарка в СССР 70-х годов казалась инопланетным кораблем. Владислав Третьяк стал одним из первых, кому посчастливилось стать владельцем настоящей японской "Тойоты". Автомобиль вручили ему прямо на льду в качестве приза лучшему игроку Кубка Канады 1976 года.

Но радость от подарка омрачилась советской таможней, которая потребовала уплатить пошлину в размере восемь тысяч рублей — огромных денег. Ситуация разрешилась только после вмешательства министра торговли. Третьяку разрешили забрать авто без уплаты пошлины, но с условием — не продавать ее 5 лет.

Однако главные трудности ждали впереди. В Союзе не было ни запчастей, ни сервисов для обслуживания "японца". Великому вратарю разрешили пользоваться дипломат-сервисом и покупать детали за границей. Но однажды и это не помогло.

Как-то раз Третьяк припарковался у "Детского мира". Вокруг машины мгновенно собралась толпа зевак — иномарка была диковинкой. С чувством гордости вратарь усадил ребенка, сел за руль, повернул ключ, и… ничего не произошло. Тишина. Позор перед народом! На выручку пришел обычный мужичок с цигаркой. Он поколдовал под капотом, обмотал какой-то предохранитель фольгой — и "Тойота" завелась!

Этот случай Владислав Третьяк вспоминает с улыбкой, добавляя: "Вот такая японская техника".

Отъездив пять лет и получив право продажи, он обменял автомобиль на дачу в Загорянке, где живет до сих пор. Иномарка оказалась хорошей инвестицией.

"Вишневая семерка" для Русской Ракеты

Для молодого поколения болельщиков, видевших Павла Буре уже в НХЛ, его увлечение скоростными машинами было нормой. Но мало кто знает, какой трепет у будущей "Русской ракеты" вызывала, казалось бы, простая отечественная легковушка.

В 1990-м 19-летний Павел, только что завоевавший серебро на молодежном чемпионате мира, поехал на взрослый турнир в Швейцарию. Там ему присвоили звание одного из самых результативных игроков, который помог сборной выиграть золото. Но за спортивным триумфом скрывалась другая, личная победа — возможность наконец-то сесть за руль.

Тогда просто иметь деньги было недостаточно. Нужно было еще и получить заветное "разрешение" на покупку. И главный тренер В. Тихонов, оценив заслуги молодого дарования, дал добро.

Мечта Павла — вишневая "семерка" (ВАЗ-2107). Он ждал ее так долго и так сильно, что, по его собственному признанию, когда ключи оказались в руках, почувствовал настоящее счастье. Интересно, что тяга к "Ладам" и "Волгам" была свойственна многим хоккеистам той поры.

Вот небольшой список того, что влияло на выбор звезд:

престиж: "Волга" была знаком высокого положения в обществе, доступным только номенклатуре и спортивной элите;

награда: автомобили часто вручали за победы на Олимпиадах и чемпионатах мира, делая их не просто средством передвижения, а символом триумфа;

дефицит: даже имея деньги, нужно было обладать связями или особым статусом, чтобы получить право на покупку (как в случае с Буре);

реалии эксплуатации: суровый климат, отсутствие запчастей и сервисов превращали владение любым авто в испытание, будь то отечественная "Волга" или японская "Тойота".

Роковая поездка Валерия Харламова

Говоря об автомобилях в жизни советских хоккеистов, нельзя обойти стороной трагическую историю Валерия Харламова. Его любовь к машинам проявилась еще в детстве, когда он, будучи в гостях у деда в Испании, выполнял роль "живого поворотника", высовывая руку из окна "Фольксвагена".

Первым личным авто форварда стал "Москвич", на котором он ездил, еще будучи молодым игроком основы ЦСКА. А после триумфа на Олимпиаде в Саппоро он получил ту самую престижную "Волгу" ГАЗ-24.

Эта машина стала неотъемлемой частью его образа. Но именно на этой "Волге" великий хоккеист и его жена попали в аварию на Ленинградском шоссе в 1981 году, которая унесла их жизни.

Эта трагедия стала горькой иллюстрацией того, что даже всеобщие любимцы, кумиры миллионов, не были застрахованы от опасностей на дороге. Их автомобили, бывшие предметом гордости и зависти, иногда становились ареной последней драмы.

В памяти болельщиков Харламов навсегда остался не только гениальным нападающим, но и элегантным водителем стремительной белой "Волги".

Ушедшая эпоха контрастов

Истории о первых автомобилях советских хоккеистов — не просто забавные или грустные факты из их биографий. Это слепок целой эпохи. Времени, когда для покупки машины требовалось разрешение, когда японский автомобиль мог починить обычный мужик с фольгой от пачки сигарет, а "Волга" могла как вознести на вершину славы, так и отправить на больничную койку.

Эти истории показывают нам живых людей за легендарными фамилиями. Третьяк, краснеющий от стыда перед незаводящейся иномаркой; Фетисов, побеждающий не только канадских профессионалов, но и собственную немощь; Буре, испытывающий детский восторг от возможности купить "вишневую семерку".

Они были первыми, кто прокладывал путь, и их автомобили были такими же непростыми, как и та эпоха, в которую им довелось жить и побеждать.