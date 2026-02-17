Старость в радость: раскрыт список б/у моделей, за которыми началась охота в 2026

Российский рынок автомобилей с пробегом уверенно смещается в сторону более доступных цен. Более половины январских сделок пришлись на машины стоимостью до 1 млн рублей. Покупатели отдают предпочтение проверенным брендам и возрастным моделям с понятной историей эксплуатации.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Нестеров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Передача ключей от автомобиля

До 1 млн рублей — главный сегмент рынка

Наиболее востребованными остаются автомобили в диапазоне 500 тыс.-1 млн рублей, на которые пришлось 33% всех январских сделок. Ещё 22% занимает сегмент дешевле 500 тыс. рублей. В сумме 55% рынка сконцентрировано ниже отметки в 1 млн.

Третье место удерживают автомобили стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей — 19% продаж. Меньший интерес наблюдается у машин дороже 1,5 млн рублей: 1,5-2 млн заняли 12%, а свыше 2 млн — 13%.

Эксперты считают, что подобная структура отражает стремление покупателей сокращать расходы и избегать чрезмерной кредитной нагрузки. Дополнительное влияние оказывает общая динамика авторынка России.

Возраст автомобилей: ставка на золотую середину

Почти треть всех купленных машин — 31% — относятся к возрасту 10-15 лет. Ещё 30% составляют автомобили 5-10 лет. Доля машин моложе пяти лет — 21%, а автомобили 15-20-летнего возраста занимают около 15% рынка.

Таким образом, большинство покупателей выбирают модели с уже сформированной историей обслуживания, но без критического износа, что позволяет точнее прогнозировать расходы на эксплуатацию.

"Смещение интереса к возрастной "золотой середине" логично: покупатели стремятся избежать переплаты за новый автомобиль, но при этом ищут максимально предсказуемые затраты на обслуживание", — считает аналитик авторынка, обозреватель Pravda.Ru Илья Корнеев.

Автокредиты и средний чек

Средний размер автокредита в январе 2026 года достиг 1,1 млн рублей. Срок займа в среднем составляет около шести лет, а средневзвешенная ставка выросла до 23,6% годовых. Чаще всего в кредит приобретались машины 2017 года выпуска.

Высокие ставки мотивируют покупателей выбирать более доступные автомобили, чтобы удержать ежемесячный платеж в приемлемых пределах.

Лидеры по маркам и моделям

Самыми востребованными на вторичном рынке остаются автомобили LADA, которые заняли 15% от всех продаж. Далее следуют Kia (11%) и Hyundai (10%).

В январе лидерами стали LADA Granta, LADA Vesta и Kia Rio - модели, хорошо известные по доступности обслуживания, простоте диагностики и наличию запчастей, сообщает "Автоновости дня".

"Выбор в пользу массовых моделей объясняется не только ценой, но и низким риском последующих расходов. Чем проще обслуживание, тем выше ликвидность автомобиля на вторичном рынке", — отмечает эксперт по потребительскому кредитованию, обозреватель Pravda.Ru Марина Соколова.

Бюджет до 1 млн и сегмент 1-1,5 млн рублей

Покупатели используют разные стратегии в зависимости от бюджета:

До 1 млн рублей чаще выбирают автомобили старше 7-10 лет.

В сегменте 1-1,5 млн можно найти машины 5-7 лет с меньшим пробегом.

Более дорогие автомобили требуют большего первоначального взноса.

Полисы ОСАГО и обслуживание обходятся дороже у машин более высокого класса.

Разница в стратегии выбора становится заметнее на фоне общего роста цен и изменения структуры спроса на автомобили с пробегом.

Советы по выбору автомобиля с пробегом

Определить бюджет с учётом страховки и регистрации.

Проверить историю автомобиля по базам данных.

Провести диагностику двигателя и подвески.

Оценить стоимость обслуживания и доступность запчастей.

Популярные вопросы о рынке автомобилей с пробегом

Какой ценовой сегмент самый популярный

Наибольший спрос фиксируется на автомобили стоимостью до 1 млн рублей.

Какие марки чаще всего покупают

Лидируют LADA, Kia и Hyundai.

Стоит ли брать машину в кредит

При высокой ставке важно внимательно рассчитать нагрузку и оценить возможность первоначального взноса.