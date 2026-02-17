Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Нестеров

Старость в радость: раскрыт список б/у моделей, за которыми началась охота в 2026

Авто

Российский рынок автомобилей с пробегом уверенно смещается в сторону более доступных цен. Более половины январских сделок пришлись на машины стоимостью до 1 млн рублей. Покупатели отдают предпочтение проверенным брендам и возрастным моделям с понятной историей эксплуатации.

Передача ключей от автомобиля
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Нестеров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Передача ключей от автомобиля

До 1 млн рублей — главный сегмент рынка

Наиболее востребованными остаются автомобили в диапазоне 500 тыс.-1 млн рублей, на которые пришлось 33% всех январских сделок. Ещё 22% занимает сегмент дешевле 500 тыс. рублей. В сумме 55% рынка сконцентрировано ниже отметки в 1 млн.

Третье место удерживают автомобили стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей — 19% продаж. Меньший интерес наблюдается у машин дороже 1,5 млн рублей: 1,5-2 млн заняли 12%, а свыше 2 млн — 13%.

Эксперты считают, что подобная структура отражает стремление покупателей сокращать расходы и избегать чрезмерной кредитной нагрузки. Дополнительное влияние оказывает общая динамика авторынка России.

Возраст автомобилей: ставка на золотую середину

Почти треть всех купленных машин — 31% — относятся к возрасту 10-15 лет. Ещё 30% составляют автомобили 5-10 лет. Доля машин моложе пяти лет — 21%, а автомобили 15-20-летнего возраста занимают около 15% рынка.

Таким образом, большинство покупателей выбирают модели с уже сформированной историей обслуживания, но без критического износа, что позволяет точнее прогнозировать расходы на эксплуатацию.

"Смещение интереса к возрастной "золотой середине" логично: покупатели стремятся избежать переплаты за новый автомобиль, но при этом ищут максимально предсказуемые затраты на обслуживание", — считает аналитик авторынка, обозреватель Pravda.Ru Илья Корнеев.

Автокредиты и средний чек

Средний размер автокредита в январе 2026 года достиг 1,1 млн рублей. Срок займа в среднем составляет около шести лет, а средневзвешенная ставка выросла до 23,6% годовых. Чаще всего в кредит приобретались машины 2017 года выпуска.

Высокие ставки мотивируют покупателей выбирать более доступные автомобили, чтобы удержать ежемесячный платеж в приемлемых пределах.

Лидеры по маркам и моделям

Самыми востребованными на вторичном рынке остаются автомобили LADA, которые заняли 15% от всех продаж. Далее следуют Kia (11%) и Hyundai (10%).

В январе лидерами стали LADA Granta, LADA Vesta и Kia Rio - модели, хорошо известные по доступности обслуживания, простоте диагностики и наличию запчастей, сообщает "Автоновости дня".

"Выбор в пользу массовых моделей объясняется не только ценой, но и низким риском последующих расходов. Чем проще обслуживание, тем выше ликвидность автомобиля на вторичном рынке", — отмечает эксперт по потребительскому кредитованию, обозреватель Pravda.Ru Марина Соколова.

Бюджет до 1 млн и сегмент 1-1,5 млн рублей

Покупатели используют разные стратегии в зависимости от бюджета:

  • До 1 млн рублей чаще выбирают автомобили старше 7-10 лет.
  • В сегменте 1-1,5 млн можно найти машины 5-7 лет с меньшим пробегом.
  • Более дорогие автомобили требуют большего первоначального взноса.
  • Полисы ОСАГО и обслуживание обходятся дороже у машин более высокого класса.

Разница в стратегии выбора становится заметнее на фоне общего роста цен и изменения структуры спроса на автомобили с пробегом.

Советы по выбору автомобиля с пробегом

  • Определить бюджет с учётом страховки и регистрации.
  • Проверить историю автомобиля по базам данных.
  • Провести диагностику двигателя и подвески.
  • Оценить стоимость обслуживания и доступность запчастей.

Популярные вопросы о рынке автомобилей с пробегом

Какой ценовой сегмент самый популярный

Наибольший спрос фиксируется на автомобили стоимостью до 1 млн рублей.

Какие марки чаще всего покупают

Лидируют LADA, Kia и Hyundai.

Стоит ли брать машину в кредит

При высокой ставке важно внимательно рассчитать нагрузку и оценить возможность первоначального взноса.

Автор Дмитрий Нестеров
Дмитрий Игоревич Нестеров — специалист по потребительскому кредитованию и долговой нагрузке населения, автор и обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы lada цены рынок кредиты покупка водитель автомобили
Новости Все >
Таблетки для иммунитета покупают зря: защита организма строится совсем по другому принципу
Жидкое золото для интеллекта: этот напиток бодрит мозг лучше любого дорогого допинга
Вторичный рынок перестает быть лотереей: простой способ выбрать надежное авто
Попытка переворота в Киргизии? События вокруг выборов заставили заговорить о смене власти
Советский след и польские претензии: Варшава провоцирует новый виток конфликта с Россией
Судьбу Украины обсуждают без ЕС: что мешает Европе присоединиться к переговорам с Москвой
Запад в плену иллюзий: что заставляет европейские элиты держаться за версию о поражении России
Активы РФ в Эстонии: кому теперь принадлежат замороженные миллионы
Луна обнимает свою тень: это поэтичное явление продлится всего несколько вечеров
Медицина переходит в цифровой формат: когда удобство оборачивается проблемами
Сейчас читают
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Садоводство, цветоводство
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Садоводство, цветоводство
Теплица работает как турбина: сорта томатов, что опережают сезон и прогнозы
Популярное
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода

Молочай "Бонфайр" — яркий многолетник для сада, который цветет до трех месяцев, не требует сложного ухода и подходит для бордюров и клумб.

Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Огуречный взрыв: 5 гибридов-мутантов, которые завалят вас урожаем уже через 35 дней
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
Последние материалы
Вторичный рынок перестает быть лотереей: простой способ выбрать надежное авто
Зомби на службе ОГПУ: какой жуткий секрет порабощения разума скрывали чекисты
Попытка переворота в Киргизии? События вокруг выборов заставили заговорить о смене власти
Вечный двигатель в деле: эксперты нашли 10 авто, которые не ездят на СТО годами
Магия в хрущевке: как выжать гардеробную из пустого угла и сделать её невидимой
Бревна вместо людей: жуткая тайна Отряда 731, которую США скрывали 40 лет
Советский след и польские претензии: Варшава провоцирует новый виток конфликта с Россией
Коммунальщики помяли авто? Не чините за свой счёт: один звонок запустит машину возмездия
Антироссийские санкции привели к дефициту жилья в Нидерландах
Адский гарем на острове смерти: почему выжившие предпочитают гибель на острых камнях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.