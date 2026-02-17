Старость в радость: раскрыт список б/у моделей, за которыми началась охота в 2026

Российский рынок автомобилей с пробегом уверенно смещается в сторону более доступных цен. Более половины январских сделок пришлись на машины стоимостью до 1 млн рублей. Покупатели отдают предпочтение проверенным брендам и возрастным моделям с понятной историей эксплуатации.
Наиболее востребованными остаются автомобили в диапазоне 500 тыс.-1 млн рублей, на которые пришлось 33% всех январских сделок. Ещё 22% занимает сегмент дешевле 500 тыс. рублей. В сумме 55% рынка сконцентрировано ниже отметки в 1 млн.
Третье место удерживают автомобили стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей — 19% продаж. Меньший интерес наблюдается у машин дороже 1,5 млн рублей: 1,5-2 млн заняли 12%, а свыше 2 млн — 13%.
Эксперты считают, что подобная структура отражает стремление покупателей сокращать расходы и избегать чрезмерной кредитной нагрузки. Дополнительное влияние оказывает общая динамика авторынка России.
Почти треть всех купленных машин — 31% — относятся к возрасту 10-15 лет. Ещё 30% составляют автомобили 5-10 лет. Доля машин моложе пяти лет — 21%, а автомобили 15-20-летнего возраста занимают около 15% рынка.
Таким образом, большинство покупателей выбирают модели с уже сформированной историей обслуживания, но без критического износа, что позволяет точнее прогнозировать расходы на эксплуатацию.
"Смещение интереса к возрастной "золотой середине" логично: покупатели стремятся избежать переплаты за новый автомобиль, но при этом ищут максимально предсказуемые затраты на обслуживание", — считает аналитик авторынка, обозреватель Pravda.Ru Илья Корнеев.
Средний размер автокредита в январе 2026 года достиг 1,1 млн рублей. Срок займа в среднем составляет около шести лет, а средневзвешенная ставка выросла до 23,6% годовых. Чаще всего в кредит приобретались машины 2017 года выпуска.
Высокие ставки мотивируют покупателей выбирать более доступные автомобили, чтобы удержать ежемесячный платеж в приемлемых пределах.
Самыми востребованными на вторичном рынке остаются автомобили LADA, которые заняли 15% от всех продаж. Далее следуют Kia (11%) и Hyundai (10%).
В январе лидерами стали LADA Granta, LADA Vesta и Kia Rio - модели, хорошо известные по доступности обслуживания, простоте диагностики и наличию запчастей, сообщает "Автоновости дня".
"Выбор в пользу массовых моделей объясняется не только ценой, но и низким риском последующих расходов. Чем проще обслуживание, тем выше ликвидность автомобиля на вторичном рынке", — отмечает эксперт по потребительскому кредитованию, обозреватель Pravda.Ru Марина Соколова.
Покупатели используют разные стратегии в зависимости от бюджета:
Разница в стратегии выбора становится заметнее на фоне общего роста цен и изменения структуры спроса на автомобили с пробегом.
Наибольший спрос фиксируется на автомобили стоимостью до 1 млн рублей.
Лидируют LADA, Kia и Hyundai.
При высокой ставке важно внимательно рассчитать нагрузку и оценить возможность первоначального взноса.
