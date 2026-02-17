Вечный двигатель в деле: эксперты нашли 10 авто, которые не ездят на СТО годами

Эксперты опубликовали обновлённый список автомобилей с самой высокой прогнозируемой надёжностью. В десятку вошли модели разных классов — от компактных седанов до полноразмерных пикапов. Примечательно, что все участники рейтинга доступны в гибридной или полностью электрической версии.

Фото: commons.wikimedia.org by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Subaru Crosstrek

Малолитражки и седаны: ставка на гибриды

Лучшим малолитражным автомобилем 2026 года признан Honda Civic в гибридном исполнении. Модификация с 2,0-литровым двигателем совокупной мощностью 200 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды, опережая бензиновую версию.

В сегменте среднеразмерных седанов лидером стала Toyota Camry, которая теперь предлагается исключительно с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового двигателя. Эксперты отмечают баланс комфорта, управляемости и практичности, а также улучшение показателей надёжности по сравнению с прошлым поколением.

"Стабильные позиции гибридных седанов в рейтингах объясняются тем, что технологии уже прошли этап доработки, а статистика отказов по ним стала более предсказуемой", — считает инженер по силовым установкам, обозреватель Pravda. Ru Роман Власов.

Кроссоверы: от городских до семейных

В классе субкомпактных SUV лучшим признан Subaru Crosstrek. Среди его преимуществ отмечаются увеличенный дорожный просвет, устойчивость в поворотах и уверенное поведение на лёгком бездорожье.

Среди компактных кроссоверов первое место занял Subaru Forester с гибридной установкой на базе 2,5-литрового оппозитного двигателя и системой постоянного полного привода.

В категории среднеразмерных SUV лидером стал Toyota Grand Highlander, получивший высокие оценки за просторный трёхрядный салон и гибридную систему мощностью 245 л. с.

В премиальном сегменте выделены сразу две модели — компактный Lexus NX и среднеразмерный BMW X5, которые демонстрируют сочетание комфорта, динамики и высокой прогнозируемой надёжности.

"Для премиальных моделей высокая оценка по надёжности становится фактором, влияющим не только на выбор при покупке, но и на последующую стоимость автомобиля на вторичном рынке", — отмечает аналитик авторынка, обозреватель Pravda. Ru Илья Корнеев.

Пикапы и электромобиль года

Среди компактных пикапов лучшим назван Ford Maverick, а в полноразмерном сегменте — Ford F-150. Обе модели получили высокие баллы по результатам дорожных испытаний и отзывов владельцев.

Лучшим электромобилем признан Tesla Model Y, который выделяется запасом хода, практичностью салона и динамическими характеристиками.

Гибриды и электромобили в рейтинге

В текущем году рейтинг демонстрирует отчётливый сдвиг в сторону электрифицированных моделей, сообщает Consumer Reports.

Гибриды позволяют снизить расход топлива при сохранении привычной инфраструктуры.

Электромобили предлагают нулевые выбросы и сниженные эксплуатационные расходы.

Надёжность гибридных систем оценивается выше, чем несколько лет назад.

Электрокары всё чаще входят в число лидеров по качеству и долговечности.

Тенденция указывает на укрепление интереса к современным гибридным технологиям.

Советы по выбору надёжного автомобиля

Определить тип силовой установки — гибрид или электромобиль.

Изучить данные о прогнозируемой надёжности конкретной модели.

Сравнить стоимость обслуживания и гарантийные условия на батарею.

Оценить доступность сервисных центров и запчастей.

Популярные вопросы

Как формируется рейтинг Consumer Reports

Оценки строятся на результатах дорожных тестов, опросах владельцев и анализе прогнозируемой надёжности.

Что выбрать — гибрид или электромобиль

Гибрид удобен при ограниченной зарядной инфраструктуре, электромобиль выгоден при возможности регулярной зарядки.

Достаточно ли ориентироваться только на рейтинг

Рейтинг помогает сузить выбор, однако окончательное решение зависит от бюджета, условий эксплуатации и личных предпочтений.