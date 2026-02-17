Вечный двигатель в деле: эксперты нашли 10 авто, которые не ездят на СТО годами

Эксперты опубликовали обновлённый список автомобилей с самой высокой прогнозируемой надёжностью. В десятку вошли модели разных классов — от компактных седанов до полноразмерных пикапов. Примечательно, что все участники рейтинга доступны в гибридной или полностью электрической версии.
Лучшим малолитражным автомобилем 2026 года признан Honda Civic в гибридном исполнении. Модификация с 2,0-литровым двигателем совокупной мощностью 200 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды, опережая бензиновую версию.
В сегменте среднеразмерных седанов лидером стала Toyota Camry, которая теперь предлагается исключительно с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового двигателя. Эксперты отмечают баланс комфорта, управляемости и практичности, а также улучшение показателей надёжности по сравнению с прошлым поколением.
"Стабильные позиции гибридных седанов в рейтингах объясняются тем, что технологии уже прошли этап доработки, а статистика отказов по ним стала более предсказуемой", — считает инженер по силовым установкам, обозреватель Pravda. Ru Роман Власов.
В классе субкомпактных SUV лучшим признан Subaru Crosstrek. Среди его преимуществ отмечаются увеличенный дорожный просвет, устойчивость в поворотах и уверенное поведение на лёгком бездорожье.
Среди компактных кроссоверов первое место занял Subaru Forester с гибридной установкой на базе 2,5-литрового оппозитного двигателя и системой постоянного полного привода.
В категории среднеразмерных SUV лидером стал Toyota Grand Highlander, получивший высокие оценки за просторный трёхрядный салон и гибридную систему мощностью 245 л. с.
В премиальном сегменте выделены сразу две модели — компактный Lexus NX и среднеразмерный BMW X5, которые демонстрируют сочетание комфорта, динамики и высокой прогнозируемой надёжности.
"Для премиальных моделей высокая оценка по надёжности становится фактором, влияющим не только на выбор при покупке, но и на последующую стоимость автомобиля на вторичном рынке", — отмечает аналитик авторынка, обозреватель Pravda. Ru Илья Корнеев.
Среди компактных пикапов лучшим назван Ford Maverick, а в полноразмерном сегменте — Ford F-150. Обе модели получили высокие баллы по результатам дорожных испытаний и отзывов владельцев.
Лучшим электромобилем признан Tesla Model Y, который выделяется запасом хода, практичностью салона и динамическими характеристиками.
В текущем году рейтинг демонстрирует отчётливый сдвиг в сторону электрифицированных моделей, сообщает Consumer Reports.
Тенденция указывает на укрепление интереса к современным гибридным технологиям.
Оценки строятся на результатах дорожных тестов, опросах владельцев и анализе прогнозируемой надёжности.
Гибрид удобен при ограниченной зарядной инфраструктуре, электромобиль выгоден при возможности регулярной зарядки.
Рейтинг помогает сузить выбор, однако окончательное решение зависит от бюджета, условий эксплуатации и личных предпочтений.
