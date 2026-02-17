Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Смирнова

Вечный двигатель в деле: эксперты нашли 10 авто, которые не ездят на СТО годами

Авто

Эксперты опубликовали обновлённый список автомобилей с самой высокой прогнозируемой надёжностью. В десятку вошли модели разных классов — от компактных седанов до полноразмерных пикапов. Примечательно, что все участники рейтинга доступны в гибридной или полностью электрической версии.

Subaru Crosstrek
Фото: commons.wikimedia.org by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Subaru Crosstrek

Малолитражки и седаны: ставка на гибриды

Лучшим малолитражным автомобилем 2026 года признан Honda Civic в гибридном исполнении. Модификация с 2,0-литровым двигателем совокупной мощностью 200 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунды, опережая бензиновую версию.

В сегменте среднеразмерных седанов лидером стала Toyota Camry, которая теперь предлагается исключительно с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового двигателя. Эксперты отмечают баланс комфорта, управляемости и практичности, а также улучшение показателей надёжности по сравнению с прошлым поколением.

"Стабильные позиции гибридных седанов в рейтингах объясняются тем, что технологии уже прошли этап доработки, а статистика отказов по ним стала более предсказуемой", — считает инженер по силовым установкам, обозреватель Pravda. Ru Роман Власов.

Кроссоверы: от городских до семейных

В классе субкомпактных SUV лучшим признан Subaru Crosstrek. Среди его преимуществ отмечаются увеличенный дорожный просвет, устойчивость в поворотах и уверенное поведение на лёгком бездорожье.

Среди компактных кроссоверов первое место занял Subaru Forester с гибридной установкой на базе 2,5-литрового оппозитного двигателя и системой постоянного полного привода.

В категории среднеразмерных SUV лидером стал Toyota Grand Highlander, получивший высокие оценки за просторный трёхрядный салон и гибридную систему мощностью 245 л. с.

В премиальном сегменте выделены сразу две модели — компактный Lexus NX и среднеразмерный BMW X5, которые демонстрируют сочетание комфорта, динамики и высокой прогнозируемой надёжности.

"Для премиальных моделей высокая оценка по надёжности становится фактором, влияющим не только на выбор при покупке, но и на последующую стоимость автомобиля на вторичном рынке", — отмечает аналитик авторынка, обозреватель Pravda. Ru Илья Корнеев.

Пикапы и электромобиль года

Среди компактных пикапов лучшим назван Ford Maverick, а в полноразмерном сегменте — Ford F-150. Обе модели получили высокие баллы по результатам дорожных испытаний и отзывов владельцев.

Лучшим электромобилем признан Tesla Model Y, который выделяется запасом хода, практичностью салона и динамическими характеристиками.

Гибриды и электромобили в рейтинге

В текущем году рейтинг демонстрирует отчётливый сдвиг в сторону электрифицированных моделей, сообщает Consumer Reports.

  • Гибриды позволяют снизить расход топлива при сохранении привычной инфраструктуры.
  • Электромобили предлагают нулевые выбросы и сниженные эксплуатационные расходы.
  • Надёжность гибридных систем оценивается выше, чем несколько лет назад.
  • Электрокары всё чаще входят в число лидеров по качеству и долговечности.

Тенденция указывает на укрепление интереса к современным гибридным технологиям.

Советы по выбору надёжного автомобиля

  • Определить тип силовой установки — гибрид или электромобиль.
  • Изучить данные о прогнозируемой надёжности конкретной модели.
  • Сравнить стоимость обслуживания и гарантийные условия на батарею.
  • Оценить доступность сервисных центров и запчастей.

Популярные вопросы

Как формируется рейтинг Consumer Reports

Оценки строятся на результатах дорожных тестов, опросах владельцев и анализе прогнозируемой надёжности.

Что выбрать — гибрид или электромобиль

Гибрид удобен при ограниченной зарядной инфраструктуре, электромобиль выгоден при возможности регулярной зарядки.

Достаточно ли ориентироваться только на рейтинг

Рейтинг помогает сузить выбор, однако окончательное решение зависит от бюджета, условий эксплуатации и личных предпочтений.

Автор Елена Смирнова
Смирнова Елена Павловна — таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы toyota рынок советы дорога машина покупка рейтинг автомобили
Новости Все >
Советский след и польские претензии: Варшава провоцирует новый виток конфликта с Россией
Судьбу Украины обсуждают без ЕС: что мешает Европе присоединиться к переговорам с Москвой
Запад в плену иллюзий: что заставляет европейские элиты держаться за версию о поражении России
Активы РФ в Эстонии: кому теперь принадлежат замороженные миллионы
Луна обнимает свою тень: это поэтичное явление продлится всего несколько вечеров
Медицина переходит в цифровой формат: когда удобство оборачивается проблемами
Орбан под ударом: кто стоит за раскачиванием политической ситуации в Будапеште
Интеграция новых регионов буксует: происходящее уже не похоже на простую некомпетентность
Точка, где искра меняет расклад: Харьков становится узлом, от которого зависит многое
Организации рискуют потерять контроль над инфополем: эта ошибка превращает работу в хаос
Сейчас читают
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Недвижимость
Комната выглядит выше и чище: приём с карнизом, который выбирают в 2026 году
Популярное
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода

Молочай "Бонфайр" — яркий многолетник для сада, который цветет до трех месяцев, не требует сложного ухода и подходит для бордюров и клумб.

Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Огуречный взрыв: 5 гибридов-мутантов, которые завалят вас урожаем уже через 35 дней
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Последние материалы
Вечный двигатель в деле: эксперты нашли 10 авто, которые не ездят на СТО годами
Магия в хрущевке: как выжать гардеробную из пустого угла и сделать её невидимой
Бревна вместо людей: жуткая тайна Отряда 731, которую США скрывали 40 лет
Советский след и польские претензии: Варшава провоцирует новый виток конфликта с Россией
Коммунальщики помяли авто? Не чините за свой счёт: один звонок запустит машину возмездия
Антироссийские санкции привели к дефициту жилья в Нидерландах
Адский гарем на острове смерти: почему выжившие предпочитают гибель на острых камнях
Белое облако на тарелке: этот торт без духовки перехватывает вкус у мороженого
Запах смерти и 35 этажей бездны: что обнаружили ученые на дне проклятого колодца
Багажник с секретом: что за лишний груз в новой Lada отменяет траты на АЗС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.