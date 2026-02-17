Багажник с секретом: что за лишний груз в новой Lada отменяет траты на АЗС

В дилерских центрах появилась новая версия LADA Vesta, ориентированная на экономию топлива. Речь идёт о седане, который работает сразу на бензине и метане. Производитель делает ставку на корпоративных клиентов и таксопарки.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 2018 Lada Vesta CNG

LADA Vesta CNG: что известно о новинке

Новая LADA Vesta CNG уже поступила в автосалоны, первые автомобили замечены в петербургской сети "Прагматика". Модель оснащена 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Стартовая рекомендованная цена составляет 1 881 000 рублей.

Седан предлагается в четырёх комплектациях — от базовой Comfort до версии Techno. Автомобиль получил газобаллонное оборудование четвёртого поколения, рассчитанное на работу со сжатым природным газом.

"Для корпоративных парков ключевым показателем становится не только цена покупки, но и совокупная стоимость владения. Если расчёты по топливу подтверждаются, модель способна быстро закрепиться в сегменте такси", — считает транспортный аналитик, обозреватель Pravda.Ru Андрей Лобанов.

По его оценке, около 90% продаж придётся на корпоративные заказы, а розничный спрос не превысит 10%.

Техника и запас хода

Система питания предусматривает распределённый впрыск метана с возможностью кратковременной подачи бензина для улучшения динамики. Запас хода на газе составляет около 320 км. С учётом 55-литрового бензобака суммарный пробег превышает 1000 км.

Газовый баллон объёмом 90 литров рассчитан на 22 кубометра сжатого метана. Он выполнен из стали со стекловолоконной защитой и размещён в багажнике. При этом полезный объём грузового отсека составляет 250 литров.

Размещение баллона в багажнике уменьшает практичность автомобиля при ежедневной эксплуатации, особенно если машина используется для перевозки крупногабаритных грузов.

Кто станет основным покупателем

Эксперт считает, что ключевой интерес к модели проявят таксопарки и службы доставки. Эти сегменты способны обеспечить до 80% объёма реализации. Среди возможных конкурентов на рынке седанов называются Solaris HS и Belgee S50, однако в сегменте CNG прямых соперников у Vesta фактически нет.

"Отсутствие прямых конкурентов в сегменте CNG даёт производителю временное преимущество, но спрос будет напрямую зависеть от развития инфраструктуры метановых заправок", — отмечает эксперт по топливному рынку, обозреватель Pravda.Ru Сергей Ковалёв.

LADA Vesta CNG и бензиновая версия

При выборе между стандартной и газовой модификацией стоит учитывать различия.

CNG-версия позволяет экономить на топливе за счёт метана.

Бензиновая модификация сохраняет больший объём багажника.

Газовая версия обеспечивает увеличенный суммарный запас хода.

Обслуживание газобаллонного оборудования требует дополнительного контроля.

Выбор версии напрямую зависит от режима эксплуатации и доступности инфраструктуры.

Плюсы и минусы LADA Vesta CNG

Перед покупкой важно оценить особенности модели.

Преимущества:

сниженные затраты на топливо;

большой общий запас хода;

ориентированность на корпоративный сегмент;

наличие нескольких комплектаций.

Ограничения:

уменьшенный объём багажника;

необходимость заправки метаном на специализированных АГНКС;

механическая коробка передач без альтернативы.

Эксперты обращают внимание, что при интенсивной эксплуатации экономический эффект проявляется быстрее, чем при частном использовании, сообщает "Автостат".

Советы по выбору CNG-автомобиля

Оценить доступность метановых заправок в регионе.

Рассчитать предполагаемый пробег и экономию на топливе.

Уточнить условия гарантии на газобаллонное оборудование.

Сравнить комплектации и оснащение.

Популярные вопросы

Как выбрать CNG-версию для такси

Важно учитывать суточный пробег, наличие АГНКС и стоимость обслуживания газового оборудования.

Сколько стоит LADA Vesta CNG

Стартовая рекомендованная цена составляет 1 881 000 рублей.

Что лучше — бензин или метан

Метан дешевле в эксплуатации, но требует развитой инфраструктуры заправок.