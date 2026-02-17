Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Лазарев

Багажник с секретом: что за лишний груз в новой Lada отменяет траты на АЗС

Авто

В дилерских центрах появилась новая версия LADA Vesta, ориентированная на экономию топлива. Речь идёт о седане, который работает сразу на бензине и метане. Производитель делает ставку на корпоративных клиентов и таксопарки.

2018 Lada Vesta CNG
Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
2018 Lada Vesta CNG

LADA Vesta CNG: что известно о новинке

Новая LADA Vesta CNG уже поступила в автосалоны, первые автомобили замечены в петербургской сети "Прагматика". Модель оснащена 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Стартовая рекомендованная цена составляет 1 881 000 рублей.

Седан предлагается в четырёх комплектациях — от базовой Comfort до версии Techno. Автомобиль получил газобаллонное оборудование четвёртого поколения, рассчитанное на работу со сжатым природным газом.

"Для корпоративных парков ключевым показателем становится не только цена покупки, но и совокупная стоимость владения. Если расчёты по топливу подтверждаются, модель способна быстро закрепиться в сегменте такси", — считает транспортный аналитик, обозреватель Pravda.Ru Андрей Лобанов.

По его оценке, около 90% продаж придётся на корпоративные заказы, а розничный спрос не превысит 10%.

Техника и запас хода

Система питания предусматривает распределённый впрыск метана с возможностью кратковременной подачи бензина для улучшения динамики. Запас хода на газе составляет около 320 км. С учётом 55-литрового бензобака суммарный пробег превышает 1000 км.

Газовый баллон объёмом 90 литров рассчитан на 22 кубометра сжатого метана. Он выполнен из стали со стекловолоконной защитой и размещён в багажнике. При этом полезный объём грузового отсека составляет 250 литров.

Размещение баллона в багажнике уменьшает практичность автомобиля при ежедневной эксплуатации, особенно если машина используется для перевозки крупногабаритных грузов.

Кто станет основным покупателем

Эксперт считает, что ключевой интерес к модели проявят таксопарки и службы доставки. Эти сегменты способны обеспечить до 80% объёма реализации. Среди возможных конкурентов на рынке седанов называются Solaris HS и Belgee S50, однако в сегменте CNG прямых соперников у Vesta фактически нет.

"Отсутствие прямых конкурентов в сегменте CNG даёт производителю временное преимущество, но спрос будет напрямую зависеть от развития инфраструктуры метановых заправок", — отмечает эксперт по топливному рынку, обозреватель Pravda.Ru Сергей Ковалёв.

LADA Vesta CNG и бензиновая версия

При выборе между стандартной и газовой модификацией стоит учитывать различия.

  • CNG-версия позволяет экономить на топливе за счёт метана.
  • Бензиновая модификация сохраняет больший объём багажника.
  • Газовая версия обеспечивает увеличенный суммарный запас хода.
  • Обслуживание газобаллонного оборудования требует дополнительного контроля.

Выбор версии напрямую зависит от режима эксплуатации и доступности инфраструктуры.

Плюсы и минусы LADA Vesta CNG

Перед покупкой важно оценить особенности модели.

Преимущества:

  • сниженные затраты на топливо;
  • большой общий запас хода;
  • ориентированность на корпоративный сегмент;
  • наличие нескольких комплектаций.

Ограничения:

  • уменьшенный объём багажника;
  • необходимость заправки метаном на специализированных АГНКС;
  • механическая коробка передач без альтернативы.

Эксперты обращают внимание, что при интенсивной эксплуатации экономический эффект проявляется быстрее, чем при частном использовании, сообщает "Автостат".

Советы по выбору CNG-автомобиля

  • Оценить доступность метановых заправок в регионе.
  • Рассчитать предполагаемый пробег и экономию на топливе.
  • Уточнить условия гарантии на газобаллонное оборудование.
  • Сравнить комплектации и оснащение.

Популярные вопросы

Как выбрать CNG-версию для такси

Важно учитывать суточный пробег, наличие АГНКС и стоимость обслуживания газового оборудования.

Сколько стоит LADA Vesta CNG

Стартовая рекомендованная цена составляет 1 881 000 рублей.

Что лучше — бензин или метан

Метан дешевле в эксплуатации, но требует развитой инфраструктуры заправок.

Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Александрович Моржаретто - автоэксперт, генеральный директор радио "Страна", партнер агентства "Автостат", автор и ведущий программ.
Темы lada авто такси дорога бензин машина покупка водитель
Новости Все >
Судьбу Украины обсуждают без ЕС: что мешает Европе присоединиться к переговорам с Москвой
Запад в плену иллюзий: что заставляет европейские элиты держаться за версию о поражении России
Активы РФ в Эстонии: кому теперь принадлежат замороженные миллионы
Луна обнимает свою тень: это поэтичное явление продлится всего несколько вечеров
Медицина переходит в цифровой формат: когда удобство оборачивается проблемами
Орбан под ударом: кто стоит за раскачиванием политической ситуации в Будапеште
Интеграция новых регионов буксует: происходящее уже не похоже на простую некомпетентность
Точка, где искра меняет расклад: Харьков становится узлом, от которого зависит многое
Организации рискуют потерять контроль над инфополем: эта ошибка превращает работу в хаос
Россия накрыла стол для туристов, но не вписала его в реестр: последствия уже ощутимы
Сейчас читают
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Садоводство, цветоводство
Метровые бусы на грядке: это растение превращает скучный забор в сказочный лес
Пышный граммофон на длинной ножке: весенний цветок, от которого трудно отвести взгляд
Садоводство, цветоводство
Пышный граммофон на длинной ножке: весенний цветок, от которого трудно отвести взгляд
Популярное
Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода

Молочай "Бонфайр" — яркий многолетник для сада, который цветет до трех месяцев, не требует сложного ухода и подходит для бордюров и клумб.

Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Королевский вид усадьбы: эти гигантские цветы превратят ваш участок в райский сад
Подводный капкан на глубине: кто преследовал моряков там, где не выживет ни одно судно
Советская легенда без прикрас: чем Москвич-2140 разочаровывал владельцев Сергей Милешкин Магнитные поля Вселенной — не просто следствие: открытие пересматривает основы космологии Александр Рощин Сводка с фронта: попытка прорыва на Гуляйполе обернулась для ВСУ ловушкой Любовь Степушова
Яд экзотических лягушек против законов химии: тайные улики Европы рассыпаются при первой проверке
Огуречный взрыв: 5 гибридов-мутантов, которые завалят вас урожаем уже через 35 дней
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Валютный шторм уже близко: золото готовит сюрприз, о котором молчат в обменниках
Последние материалы
Запад в плену иллюзий: что заставляет европейские элиты держаться за версию о поражении России
Не томат, а пищевой конвейер : один куст кормит всю семью до самых заморозков
Активы РФ в Эстонии: кому теперь принадлежат замороженные миллионы
Лопата в руках — проблемы на пороге: почему уборка парковки может закончиться иском
Мука, вода и капля хитрости: эти лепёшки заменяют гору дорогих пирожных
Луна обнимает свою тень: это поэтичное явление продлится всего несколько вечеров
Медицина переходит в цифровой формат: когда удобство оборачивается проблемами
Орбан под ударом: кто стоит за раскачиванием политической ситуации в Будапеште
600 кг с сотки — это реальность: простая формула рекорда для обычного дачника
Сараи и навесы становятся легче, но крепче: этот материал заменяет тяжёлый шифер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.