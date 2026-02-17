Багажник с секретом: что за лишний груз в новой Lada отменяет траты на АЗС

В дилерских центрах появилась новая версия LADA Vesta, ориентированная на экономию топлива. Речь идёт о седане, который работает сразу на бензине и метане. Производитель делает ставку на корпоративных клиентов и таксопарки.
Новая LADA Vesta CNG уже поступила в автосалоны, первые автомобили замечены в петербургской сети "Прагматика". Модель оснащена 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Стартовая рекомендованная цена составляет 1 881 000 рублей.
Седан предлагается в четырёх комплектациях — от базовой Comfort до версии Techno. Автомобиль получил газобаллонное оборудование четвёртого поколения, рассчитанное на работу со сжатым природным газом.
"Для корпоративных парков ключевым показателем становится не только цена покупки, но и совокупная стоимость владения. Если расчёты по топливу подтверждаются, модель способна быстро закрепиться в сегменте такси", — считает транспортный аналитик, обозреватель Pravda.Ru Андрей Лобанов.
По его оценке, около 90% продаж придётся на корпоративные заказы, а розничный спрос не превысит 10%.
Система питания предусматривает распределённый впрыск метана с возможностью кратковременной подачи бензина для улучшения динамики. Запас хода на газе составляет около 320 км. С учётом 55-литрового бензобака суммарный пробег превышает 1000 км.
Газовый баллон объёмом 90 литров рассчитан на 22 кубометра сжатого метана. Он выполнен из стали со стекловолоконной защитой и размещён в багажнике. При этом полезный объём грузового отсека составляет 250 литров.
Размещение баллона в багажнике уменьшает практичность автомобиля при ежедневной эксплуатации, особенно если машина используется для перевозки крупногабаритных грузов.
Эксперт считает, что ключевой интерес к модели проявят таксопарки и службы доставки. Эти сегменты способны обеспечить до 80% объёма реализации. Среди возможных конкурентов на рынке седанов называются Solaris HS и Belgee S50, однако в сегменте CNG прямых соперников у Vesta фактически нет.
"Отсутствие прямых конкурентов в сегменте CNG даёт производителю временное преимущество, но спрос будет напрямую зависеть от развития инфраструктуры метановых заправок", — отмечает эксперт по топливному рынку, обозреватель Pravda.Ru Сергей Ковалёв.
При выборе между стандартной и газовой модификацией стоит учитывать различия.
Выбор версии напрямую зависит от режима эксплуатации и доступности инфраструктуры.
Перед покупкой важно оценить особенности модели.
Эксперты обращают внимание, что при интенсивной эксплуатации экономический эффект проявляется быстрее, чем при частном использовании, сообщает "Автостат".
Важно учитывать суточный пробег, наличие АГНКС и стоимость обслуживания газового оборудования.
Метан дешевле в эксплуатации, но требует развитой инфраструктуры заправок.
