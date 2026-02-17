Лопата в руках — проблемы на пороге: почему уборка парковки может закончиться иском

Желание расчистить двор от снега кажется правильным и полезным поступком. Однако самостоятельная уборка парковки или проезда может обернуться предупреждением или штрафом. Причина — юридические нюансы содержания придомовой территории.
Придомовая территория многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников. За её обслуживание отвечает управляющая компания или товарищество собственников жилья. Именно они обязаны организовывать уборку снега, наледи и обеспечивать безопасность проездов и тротуаров.
Жильцы вправе контролировать качество выполненных работ и требовать их своевременного проведения. Но самовольное вмешательство может противоречить действующим правилам благоустройства, особенно в крупных городах, включая Москву.
"Придомовая территория — это зона коллективной ответственности, но действовать в ней нужно строго в рамках регламентов. Иначе даже благие намерения могут обернуться административными последствиями", — считает автоюрист, обозреватель Pravda.Ru Алексей Иванов.
На первый взгляд, очистить парковочное место — безобидная инициатива. Но при этом снег нередко сгребают к бордюрам, на тротуары или в проезды. Это может быть расценено как складирование снега в неположенном месте.
Согласно ст. 6.13 КоАП Москвы, складирование снега на тротуарах и внутридворовых проходах без согласования запрещено. Для граждан предусмотрен штраф от 1 000 до 3 000 рублей. Кроме того, при создании помех для проезда спецтехники возможно применение ч. 8 ст. 20.4 КоАП РФ — за нарушение требований пожарной безопасности.
Отдельный риск — повреждение асфальта, плитки или бордюров. Попытки разбить лёд ломом могут привести к трещинам покрытия. В таком случае может применяться ст. 12.33 КоАП РФ "Порча дорожного полотна", предусматривающая штраф от 5 000 до 10 000 рублей.
Расчистка конкретного машино-места во дворе юридически не закрепляет за автовладельцем право на него. Более того, отбрасывание снега в сторону может затруднить движение других автомобилей или спецтранспорта.
Фактически такая инициатива приравнивается к вмешательству в содержание муниципального имущества. Даже если цель — обеспечить проезд к своему автомобилю, ответственность остаётся на гражданине, сообщает "Автовзгляд".
"С точки зрения эксплуатации двора любое самовольное изменение рельефа — это потенциальный риск для дренажа и дорожного покрытия. Повреждения часто выявляются уже весной, и отвечать придётся тому, кто вмешался", — отмечает инженер по эксплуатации городской инфраструктуры, обозреватель Pravda.Ru Ирина Смирнова.
При выборе способа решения проблемы стоит учитывать последствия.
Формально уборка не запрещена, но складирование снега в неположенных местах может повлечь ответственность.
Управляющая компания или ТСЖ, так как двор относится к общему имуществу собственников.
С юридической точки зрения безопаснее официальное обращение в обслуживающую организацию.
