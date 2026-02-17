Лопата в руках — проблемы на пороге: почему уборка парковки может закончиться иском

Желание расчистить двор от снега кажется правильным и полезным поступком. Однако самостоятельная уборка парковки или проезда может обернуться предупреждением или штрафом. Причина — юридические нюансы содержания придомовой территории.

Кто отвечает за уборку снега во дворе

Придомовая территория многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников. За её обслуживание отвечает управляющая компания или товарищество собственников жилья. Именно они обязаны организовывать уборку снега, наледи и обеспечивать безопасность проездов и тротуаров.

Жильцы вправе контролировать качество выполненных работ и требовать их своевременного проведения. Но самовольное вмешательство может противоречить действующим правилам благоустройства, особенно в крупных городах, включая Москву.

"Придомовая территория — это зона коллективной ответственности, но действовать в ней нужно строго в рамках регламентов. Иначе даже благие намерения могут обернуться административными последствиями", — считает автоюрист, обозреватель Pravda.Ru Алексей Иванов.

Когда лопата становится поводом для штрафа

На первый взгляд, очистить парковочное место — безобидная инициатива. Но при этом снег нередко сгребают к бордюрам, на тротуары или в проезды. Это может быть расценено как складирование снега в неположенном месте.

Согласно ст. 6.13 КоАП Москвы, складирование снега на тротуарах и внутридворовых проходах без согласования запрещено. Для граждан предусмотрен штраф от 1 000 до 3 000 рублей. Кроме того, при создании помех для проезда спецтехники возможно применение ч. 8 ст. 20.4 КоАП РФ — за нарушение требований пожарной безопасности.

Отдельный риск — повреждение асфальта, плитки или бордюров. Попытки разбить лёд ломом могут привести к трещинам покрытия. В таком случае может применяться ст. 12.33 КоАП РФ "Порча дорожного полотна", предусматривающая штраф от 5 000 до 10 000 рублей.

Чем опасна личная парковка

Расчистка конкретного машино-места во дворе юридически не закрепляет за автовладельцем право на него. Более того, отбрасывание снега в сторону может затруднить движение других автомобилей или спецтранспорта.

Фактически такая инициатива приравнивается к вмешательству в содержание муниципального имущества. Даже если цель — обеспечить проезд к своему автомобилю, ответственность остаётся на гражданине, сообщает "Автовзгляд".

"С точки зрения эксплуатации двора любое самовольное изменение рельефа — это потенциальный риск для дренажа и дорожного покрытия. Повреждения часто выявляются уже весной, и отвечать придётся тому, кто вмешался", — отмечает инженер по эксплуатации городской инфраструктуры, обозреватель Pravda.Ru Ирина Смирнова.

Cамостоятельная уборка и обращение в управляющую компанию

При выборе способа решения проблемы стоит учитывать последствия.

Самостоятельная уборка даёт быстрый результат, но несёт риск штрафов.

Обращение в управляющую компанию занимает больше времени, но снимает ответственность с жильца.

Жалоба через портал города фиксирует нарушение официально.

Коллективное обращение жильцов ускоряет реакцию коммунальных служб.

Советы по безопасному решению проблемы

Зафиксировать состояние двора на фото.

Направить обращение в управляющую компанию или ТСЖ.

При отсутствии реакции — обратиться в жилищную инспекцию.

Использовать официальные городские порталы для подачи жалобы.

Популярные вопросы

Можно ли чистить снег во дворе без штрафа

Формально уборка не запрещена, но складирование снега в неположенных местах может повлечь ответственность.

Кто обязан убирать придомовую территорию

Управляющая компания или ТСЖ, так как двор относится к общему имуществу собственников.

Что лучше — чистить самому или жаловаться

С юридической точки зрения безопаснее официальное обращение в обслуживающую организацию.