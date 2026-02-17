Льготный утиль за 160 лошадей: как правильно выбрать мотор для минимальной пошлины

Российский авторынок всё активнее живёт по собственным правилам: официальные поставки соседствуют с параллельными каналами, а покупатели ищут оптимальное соотношение цены, оснащения и ликвидности. Какие модели и направления импорта будут наиболее перспективными в 2026 году.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автовоз с легковыми автомобилями

Китай и ЕАЭС как ключевой вектор

Основными направлениями поставок остаются Китай, Южная Корея, Германия, США и страны ЕАЭС. Однако именно Китай в 2026 году продолжит играть ведущую роль как источник автомобилей, ввезённых по параллельным схемам. За последние 5-7 лет китайский автопром заметно усилил позиции, сформировав собственные конкурентоспособные бренды и расширив линейку гибридных моделей.

Современные китайские автомобили отличаются высоким уровнем оснащения и технологичностью. Ставка на гибридные установки — как последовательные, так и параллельные — позволила производителям предложить более доступные решения по сравнению с классическими ДВС. Это формирует привлекательную конечную стоимость, что особенно важно для российского потребителя.

Европейские бренды китайской сборки

Отдельное направление — европейские марки, локализованные в Китае. В стране налажена сборка моделей Audi и BMW, что снижает внутренние пошлины и позволяет удерживать конкурентные цены. Среди наиболее перспективных для импорта называются BMW X1, X3 и X5 китайской сборки в версиях Long с увеличенной колёсной базой.

Показателен пример BMW X5 с 2,0-литровым двигателем: благодаря локальной сборке и меньшему объёму мотора его стоимость укладывается в сумму до 10 млн рублей, тогда как европейские версии с аналогичным двигателем с учётом новых ставок утильсбора могут превышать 15 млн рублей. Аналогичную стратегию демонстрирует Audi, обновившая модельный ряд в 2025–2026 годах, включая Q5 Long, Q3 Long и A5 Long, а также ожидаемый новый A6.

Китайские бренды с устойчивым спросом

Стабильный интерес сохраняется к моделям Li Auto L7 и L9, а также к линейке Zeekr, включая Zeekr 9X. Эти автомобили уверенно продаются не только в Китае, но и за его пределами. Покупатели ценят их за сочетание современных технологий, комфорта и реальной потребительской ценности.

Дополнительным фактором остаётся рынок подержанных автомобилей с дефорсированными до 160 л. с. двигателями, подходящими под льготный утильсбор. В числе таких моделей — BMW 318Li, Audi A3 Limousine и Audi Q3 предыдущего поколения. Их преимущество заключается в более доступной итоговой цене при сохранении статуса и оснащения.

Мнение эксперта о перспективах 2026 года

В сегменте "цена-качество" привлекательной остаётся Mazda CX-5, продающаяся в Китае с существенными скидками. "В сегменте "цена-качество" одним из наиболее привлекательных вариантов остается Mazda CX-5", — отметил собственник компании Agent. Kar и резидент международного сообщества собственников автобизнеса Kir Avto Дмитрий Карандин.

Он также указал на высокий потенциал локальных моделей Volkswagen — Tiguan L Pro, Tavendor и Tayron. Среди японских брендов сохраняют ликвидность обновлённые Toyota RAV4, Toyota Highlander и Lexus RX 350. В премиальном сегменте востребованы автомобили до трёх лет из Германии, Южной Кореи и США, включая BMW X5, X6, X7, Mercedes-Benz GLE, GLS, G-Class, Range Rover, Audi Q7 и Q8.

В целом основным вектором параллельного импорта в 2026 году остаются Китай и страны ЕАЭС, в частности Кыргызстан как транзитный хаб. Быстрая логистика, автомобили в наличии и конкурентные цены формируют устойчивый спрос на такие поставки, сообщает "За рулем".